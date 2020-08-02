MUŞ ABD'Lİ BOB ROSS'DAN ESİNLENDİ, İTALYAN RESSAMIN YOLUNDAN GİTTİ
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MUŞ ABD'Lİ BOB ROSS'DAN ESİNLENDİ, İTALYAN RESSAMIN YOLUNDAN GİTTİ

ABD'li Bob Ross'dan esinlenerek resim yapmaya başlayan Muşlu Veysel Asya (27), foto gerçekçilik olarak bilinen hiperrealizm yöntemini kullanan İtalyan Emmanuele Dascanio'yu internette araştırdıktan sonra kara kaleme merak saldı.

02.08.2020 08:58 | Son Güncelleme: 02.08.2020 09:06

ABD'li Bob Ross'dan esinlenerek resim yapmaya başlayan Muşlu Veysel Asya (27), foto gerçekçilik olarak bilinen hiperrealizm yöntemini kullanan İtalyan Emmanuele Dascanio'yu internette araştırdıktan sonra kara kaleme merak saldı. Daskanio'nun yöntemini taklit eden Asya, bir resmi 2 ya da 7 ay arasında tamamlıyor. Hiperrealizm üzerine çok sayıda araştırma yapan Muşlu ressam, kurs vermeye de başladı.

Muş'ta yaşayahan Gülfehem-Mehmet Tahir Asya çiftinin 9 çocuğundan en küçüğü olarak dünyaya gelen Veysel, ilkokul yıllarında resme merak sardı. Ağabeylerinden esinlenerek resim çizmeye başlayan Veysel Asya, henüz ilkola giderken bir televizyon kanalında ders veren ABD'li ressam Bob Ross'u izlemeye başladı. Bob Ross'la birlikte tekniğini de geliştiren Asya, liseden mezun olduktan sonra Muş'ta 2011 yılında açıyan bir resim kursunda 3 ay eğitim gördu. Bir süre ağabeyinin mobilya imalatı atölyesinde çalışan Asya, daha sonra Bursa'ya gitti. Burada bir kırtasiyede çalışan Asya, bir taraftan da resim çalışmalarını sürdürdü.

Resim konusunda usta isimleri internetten takip eden Veysel Asya'nın dikkatini İtalyan ressam Emmanuele Dascanio çekti. Dascanio'nun kuru fırça tekniğinden etkilenen Asya, bir süre internette araştırma yaptı. Dascanio'nun eserlerinde kullandığı malzemeleri çalıştığı kırtasiyede bulan Asya, resimlerinde kuru fırça ve foto gerçekçilik olarak bilinen hiperrealizm yöntemini kullanmaya başladı. Evlendikten sonra yeniden Muş'a dönen Asya, bir taraftan teknoloji mağazasında çalışırken bir taraftan da yeni resim sanatı üzerine hem çalışma hem de araştırmalarını sürdürdü.

Muş'ta resim kursları da açan Asya, "Emmanuele Dascanio'nun kuru fırça tekniğini taklit etmeye başladım. Kuru fırça tekniği olduğunu öğrendim. Bunun üzerine araştırmalar yaptım. Bugünde bu faaliyet üzerinde kurs veriyorum ve aynı zamanda sergi açmayı düşünüyorum. Türkiye'de pek fazla bu sanatı yapan yok ama meraklı çok var. Yani yapmak isteyen çok insan var. Benim amacım bunlara bir nevi öncülük etmek. Kimsenin duyuramadığı sesi ben duyurmak istiyorumö dedi.

YAŞLI ADAM PORTRESİ 500 SAATTE TAMAMLANDI

Çizdiği portelerde detayın ağır olduğunu ancak resme bakıldığında yaşanılan zorluk, çile üzerinde yoğunlaşıldığını belirten Asya, bir yaşlı adam portresinin yaklaşık 117 gün sürdüğünü söyledi. Portre üzerinde 500 saat çalıştığını anlatan Asya, "Çünkü resme ifade vermek çok zor. Burnunda eziklik, gözlerinde farklı bir ifadenin varlığını, sakallarında farklı bir savurganlığı yüzdeki o duyguyu vermek için o duyguyu yaşamak gerekiyor. Kendimi onun yerine koyarak çiziyorum. Çizdiğim resimleri görenlerin çoğu hayretler içinde izliyor. Görenler gerçek bir fotoğraf gibi olduğunu ifade ediyor" diye konuştu.

ÇOCUKLAR İÇİN KARANLIKTAN AYDINLIĞA PROJESİ

Resim sanatına kendi imkanlarıyla başladığını ve kendi kendine çalışarak geliştirdiğini belirten Veysel Asya, Muş Alparslan Üniversitesi'nde güzel sanatlar fakültesi açılması halinde okuyabileceğini kaydetti. Muş'taki çocuklar için de bir proje hazırladığını ifade eden Asya, "Özellikle sokakta çalışan çocuklar için 'Karanlıktan Aydınlığa' adlı bir proje yapmayı düşünüyorum. Zaten İçişleri Bakanlığına bununla ilgili detaylar vereceğim. Projenin içeriği tamamen sokak çocuklarıyla ilgili olacak. Amacımız bunları topluma kazandırmak, bunlara sanatı aşılamak, hakeza resim, müzik, fotoğrafçılık ve grafik üzerine eğitimler vermek. Küçük bir sanat terapisti diyebiliriz. Aslında bu şekilde bir amacımız var" dedi.

DERNEK DESTEK VERDİ

Bir taraftan bir teknoloji mağazasında çalışan Asya, bir taraftan da resimlerini çiziyor. Muş Kültür Evi Gençlik Derneği'nin destek verdiği Asya, bir kısmını resim atölyesine dönüştürdüğü odasında kendi imkanlarıyla temin ettiği malzemelerle gerçeğini aratmayan resimler çiziyor. Portre fotoğraflara, günlerce emek vererek tüm detaylarıyla tuvale yansıtan Asya, sergi açarak resimlerini sanatseverlerin beğenisine sunmayı planladığını da söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMANI:

-Çizdiği resimlerden detaylar

-Çizdiği yaşlı adam resminden detaylar

-Veysel Asya fotoğrafa bakarak resim çizmesi

-Diğer karakalem çalışmalarından detaylar

-Röportaj

Haber-Kamera: Mehmet AYDIN/ MUŞ, (DHA)

MUŞ ABD'Lİ BOB ROSS'DAN ESİNLENDİ, İTALYAN RESSAMIN YOLUNDAN GİTTİ

Kaynak: DHA

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