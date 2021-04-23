Muratpaşa'dan muhteşem 23 Nisan kutlaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muratpaşa'dan muhteşem 23 Nisan kutlaması

Muratpaşa'dan muhteşem 23 Nisan kutlaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı, Muratpaşa Belediyesi'nin Vakvak Amca'dan Pamuk Prenses'e, Mickey Mouse'dan Hacivat ve Karagöz'e, Karayip Korsanları ve Tarnsformers'a, filler, zebralar, zürafalar ve ejderhaların yer aldığı şehir konvoyuyla kutladı.

Antalya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı, Muratpaşa Belediyesi'nin Vakvak Amca'dan Pamuk Prenses'e, Mickey Mouse'dan Hacivat ve Karagöz'e, Karayip Korsanları ve Tarnsformers'a, filler, zebralar, zürafalar ve ejderhaların yer aldığı şehir konvoyuyla kutladı. 23 Nisan coşkusuna Antalyalılar Türk bayraklarıyla balkonlardan, apartmanlarının önünden katıldı.

Antalya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlendiği konvoyla kutlandı. Muratpaşa'da törenler Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreniyle başladı. Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın eşi Ümran Uysal'la birlikte katıldığı kutlamalarda Vakvak Amca, Pamuk Prenses, Mickey Mouse, Karayip Korsanları ve Transformers gibi çocukların hayranı olduğu çizgi ve animasyon karakterler saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Anıta çelenk sunuldu

Başkan Uysal, anıta çelenk sunmasının ardından yaptığı konuşmada, bir ulusun kendi yönetecek güce, kabiliyete, olgunluğa seviyeye kavuşmasının büyük aşamalardan geçtikten sonra olduğunu söyledi. Başkan Uysal, şunları söyledi: "Bizim ulusumuz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, 'Kendi irademe sahip çıkıyorum. Kendi geleceğimi kendim kurarım. Hiçbir sınıf, zümre, aile, doktrin, mekanizma, ulusal ve uluslararası hiçbir müdahaleyi kabul etmiyorum. Ulus olarak kendi kendimi yönetecek kabiliyette ve seviyedeyim' demiştir. Çok değerli, çok önemli bir andır, tarihtir."

23 Nisan coşkusu

Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'ndaki törenin ardından Muratpaşa Belediyesinin yaklaşık 300 metreye ulaşan araç konvoyu yola çıktı. Başkan Uysal'ın eşi Ümran Uysal ve CHP İl Başkanı Nuri Cengiz'le birlikte konvoydan Antalyalıların ve çocukların bayramını kutlarken Vakvak Amca'dan Pamuk Prenses'e, Mickey Mouse'dan Hacivat ve Karagöz'e Karayip Korsanları ve Tarnsformers'a, filler, zebralar, zürafalar ve ejderhalar ve birbirinden eğlenceli bando gösterileriyle Antalya, 23 Nisan coşkusunu yaşadı.

Balkonlardan yoğun ilgi

Türk bayrakları, Atatürk posterleriyle süslenmiş balkonlardan Antalyalılar konvoyu selamlarken, çocuklar da apartmanlarının önlerinden hayranı oldukları animasyon ve çizgi film karakterlerini daha yakından görmeye çalıştı. Muratpaşa Belediyesi'nin 23 Nisan konvoyu, Işıklar Caddesi'nde ise meşalelerle karşılandı. Kutlama konvoyunun caddeye girmesiyle birlikte sağlı sollu meşaleler yanarken bütün bir cadde balkonlardan, sokaktan 23 Nisan coşkusunun parçası oldu. Başkan Uysal, ilgiden dolayı uzun süre caddede kalırken alkışlarla, hep birlikte söylenen şarkılarla pandemi koşullarında 23 Nisan tüm coşkusuyla kutlandı. - ANTALYA

Muratpaşa'dan muhteşem 23 Nisan kutlaması
Muratpaşa'dan muhteşem 23 Nisan kutlaması
Muratpaşa'dan muhteşem 23 Nisan kutlaması
Muratpaşa'dan muhteşem 23 Nisan kutlaması
Muratpaşa'dan muhteşem 23 Nisan kutlaması
Muratpaşa'dan muhteşem 23 Nisan kutlaması
Muratpaşa'dan muhteşem 23 Nisan kutlaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bir süredir haber alınamayan adam, yatalak annesinin yanında ölü bulundu
Bir süredir haber alınamayan adam, yatalak annesinin yanında ölü bulundu
İstanbul Valiliği, İmamoğlu'nun 23 Nisan sözlerine tepki gösterdi! İBB'den yanıt gecikmedi
İstanbul Valiliği, İmamoğlu'nun 23 Nisan sözlerine tepki gösterdi! İBB'den yanıt gecikmedi
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Vedat Bilgin Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Esra Erol Şeyma Subaşı Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Yılmaz Vural Ünal Karaman Sergen Yalçın Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Muratpaşa'dan muhteşem 23 Nisan kutlaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 18:27:54. #1.16#

title