Muhtar ve STK temsilcilerine korona virüs bilgilendirmesi
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Hasan Doğru, Gaziantep, Araban, Güncel

Muhtar ve STK temsilcilerine korona virüs bilgilendirmesi

Gaziantep'in Araban ilçesinde Belediye Başkanı Hasan Doğru, makamında düzenlediği toplantı ile muhtarlara ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine korona virüs ile ilgili bilgile verdi.

21.03.2020 13:48 | Son Güncelleme: 21.03.2020 13:48
Muhtar ve STK temsilcilerine korona virüs bilgilendirmesi

Gaziantep'in Araban ilçesinde Belediye Başkanı Hasan Doğru, makamında düzenlediği toplantı ile muhtarlara ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine korona virüs ile ilgili bilgile verdi.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, tüm dünyada ve ülkede hızla yayılan korona virüs salgını ve alınan tedbirler hakkında vatandaşların en doğru bir şekilde bilgilendirilmesi amacıyla ilçedeki STK temsilcileri ve ilçe merkezindeki mahalle muhtarlarıyla toplantı yaptı. Başkan Hasan Doğru'nın makamında düzenlediği toplantıya sivil toplum kuruluşlarının başkan yada temsilcilerinin yanı sıra ilçe merkezindeki Bağlıca, Dumlupınar, Fevziçakmak, Kale, Mehmet Gökçek, Şerif Peri, Turgut Özal, Yenialtıntaş ve Yeşilova mahalle muhtarları katıldı

Toplantıda Türkiye'de ilk koronavirüsü vakasının tespit edildiği günü hatırlatan Başkan Doğru, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın virüsün tespit edildiği günden bu güne kadar süreci çok iyi yürüttüğünü belirterek teşekkür etti. Virüsün sadece devletin sorunu olmadığını milletin de sorunu olduğunu vurgulayan Başkan Doğru, Araban Belediyesi'nin bu bilinç ile gereken tedbirler konusunda hızlı bir şekilde çalışmalara başladığını ifade ederek, tüm sivil toplum kuruluşları, mahalle muhtarları ve vatandaşlardan da aynı bilinçle hareket edilmesini istedi. Vatandaşların bireysel olarak alabileceği tedbirler konusunda da duyarlı olması gerektiğini anlatan Başkan Doğru, "Araban Belediyesi olarak ilçede başlattığımız virüsle mücadele çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürmekteyiz ve salgından ülkemiz tamamen temizlene kadar da karalılıkla bir şekilde ilçe merkezi ve kırsal mahallelerimizde sürdüreceğiz. KOVİD-19 virüsünün tedavisi ve aşısı henüz bulunamadı. Ancak çalışmalar sürüyor. Ama KOVİD-19 virüsünden korunmanın yolları çok basittir. Bunların en başında zaruri ihtiyaçlar dışında evlerimizden çıkmayacağız, ellerimizi sık sık sabunlu suyla en az 20 saniye yıkamak geliyor. Su ve sabun imkanı olmayan yerlerde de cebimize bir cep kolonyası bulundurarak bu dezenfekte işlemini yapmamız faydalı olacaktır. Ayrıca bu dönemde tokalaşıp öpüşmek gibi uygulamalara da ara vermek gerekmektedir. Riskli bulunan kişilerle yakın temasta ve aynı ortamda bulunmamak gerekmektedir. Bir süre kendimizi kalabalık ortamlardan da uzak tutmalıyız" dedi.

83 milyon nüfusu bulunan Türkiye'de salgını önlemek amacıyla Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm bakanlıklar, Türkiye Büyük Millet Meclisi, tüm valilik, kaymakamlık, büyükşehir, il, ilçe belediyelerinin de teyakkuz halinde olduğuna dikkat çeken Doğru, hastalıkla ilgili veriler de paylaştı.

Korana virüsün belirtileri hakkında da bilgiler veren Doğru, "En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve solunum sıkıntısıdır. Şiddetli vakalarda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilir. Yeni korona virüsünün kuluçka süresi 2 ile 14 gündür" dedi.

Doğru, korona virüsten korunmak için yapılması gerekenler konusunda da bilgiler vererek, "Akut solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşma riskini azaltmaya yönelik öneriler, yeni korona virüsü enfeksiyonu içinde geçerlidir. Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burun tek kullanımlık mendille kapatılmalı, mendil yoksa dirseğin iç kısmı kullanılmalıdır. Tokalaşma ve sarılmadan kaçınılmalıdır. Olabildiğince kalabalık ortamlardan uzak durulmalıdır. Kirli ellerle ağız, burun ve gözlere dokunulmamalıdır. İş yerleri başta olmak üzere evler ve kapalı alanlar sık sık havalandırılmalıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli ve sağlıklı beslenilmelidir. Gıdalar tüketilmeden önce iyice yıkanmalıdır" diye konuştu.

Başkan Doğru alınan önlemler ve yapılan dezenfekte çalışmaları hakkında da detaylı bililer verdiği muhtarlar ile sivil toplum kuruluşlar temsilcilerinden hastalığın önüne geçilebilmesi için alınabilecek tedbirler hakkında da önerilerini de dinledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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