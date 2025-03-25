Türk siyasi tarihinde derin izler bırakan isimlerden biri olan Muhsin Yazıcıoğlu, vefatının 16. yılında bir kez daha kamuoyunun gündemine taşındı. Liderlik vasfı, halkla kurduğu samimi ilişkiler ve ilkeli duruşuyla geniş kesimlerin takdirini kazananBüyük Birlik Partisi'nin (BBP) kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatı özellikle genç kuşaklar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Muhsin Yazıcıoğlu kimdir? Muhsin Yazıcıoğlu aslen nereli, neden öldü? İşte, Muhsin Yazıcıoğlu hakkında merak edilenler…

MUHSİN YAZICIOĞLU KİMDİR?

31 Aralık 1954'te Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Elmalı köyünde dünyaya gelen Muhsin Yazıcıoğlu, Türk siyasetinin etkili figürlerinden biri ve ülkücü hareketin önde gelen liderlerindendi. Halit ve Fidan Yazıcıoğlu çiftinin en küçük çocuğu olarak doğdu. İlkokul ve ortaokul eğitimini Şarkışla'da tamamladıktan sonra, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne girdi. Üniversite yıllarında hem siyasi hem de sosyal faaliyetlerde aktif rol aldı. Üniversite eğitimi sırasında tanıştığı Gülefer Hanım ile evlendi. Yazıcıoğlu, bu evlilikten iki çocuk sahibi oldu.

Muhsin Yazıcıoğlu kimdir

Siyasi yaşamına genç yaşta adım atan Yazıcıoğlu, 1968 yılında Şarkışla'da Genç Ülkücüler Hareketi'ne katılarak milliyetçi düşünce yapısı içinde şekillenen bir yolculuğa başladı. 1972'de Ankara'ya taşınmasının ardından Ülkü Ocakları Genel Merkezi'nde görev almaya başladı. Zamanla sırasıyla Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcılığı ve ardından Genel Başkanlık görevine getirildi. 1978 yılında kurulan Ülkücü Gençlik Derneği'nin de kurucu genel başkanlığını yaptı.

Muhsin Yazıcıoğlu aslen nereli

Bu dönemde Türkiye'de yaşanan Bahçelievler ve Kahramanmaraş olayları nedeniyle hakkında çeşitli suçlamalar yöneltildi ancak yargı süreci sonunda beraat ederek serbest bırakıldı. 1980 darbesi sonrası, "MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası" kapsamında tutuklandı ve 5,5 yılı hücrede olmak üzere toplam 7,5 yıl Mamak Cezaevi'nde kaldı. Bu süreçte kaleme aldığı "Üşüyorum" adlı şiiriyle hafızalarda yer etti. Tahliyesinin ardından, cezaevinden çıkan ülkücüler ve ailelerine destek olmayı amaçlayan Sosyal Güvenlik ve Eğitim Vakfı'nın başkanlığını üstlendi. 1987 yılında Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) saflarına katıldı ve partide Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüttü.

Muhsin Yazıcıoğlu neden öldü

1991 genel seçimlerinde, Refah Partisi, MÇP ve Islahatçı Demokrasi Partisi ittifakıyla Sivas'tan milletvekili seçilerek TBMM'ye girdi. 1995'te yapılan erken seçimlerde ise ANAP-BBP ittifakı ile tekrar Sivas milletvekili oldu. Ancak 1996 yılında ANAP'tan istifa ederek, kurucusu olduğu Büyük Birlik Partisi'ne (BBP) döndü. Yıllar içinde yapılan kurultaylarda yeniden BBP Genel Başkanlığı'na seçilen Yazıcıoğlu, 2007 seçimlerinde bağımsız milletvekili olarak tekrar TBMM'ye girdi ve ardından BBP Genel Başkanlığı görevine devam etti.

Muhsin Yazıcıoğlu hangi parti

25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş'taki miting sonrası Yozgat'ın Yerköy ilçesine hareket eden helikopterin düşmesi sonucu, beraberindeki beş kişiyle birlikte hayatını kaybetti. Helikopterin enkazı, kazadan 48 saat sonra Sisne ve Kızılöz köyleri arasındaki Keş Dağı bölgesinde, gönüllü köylüler tarafından bulundu.

Muhsin Yazıcıoğlu

Kazanın nedeni hâlâ netleşmemiş olup, aradan geçen yıllara rağmen olay üzerindeki şüphe ve soru işaretleri kamuoyunda tartışılmaya devam etmektedir. Muhsin Yazıcıoğlu, hem duruşu hem de mücadelesiyle Türk siyasi tarihinde iz bırakmış bir lider olarak anılmaktadır.