Muhittin Böcek kimdir? Muhittin Böcek kaç yaşında, nereli? Muhittin Böcek sağlık durumu nasıl?
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Muhittin Böcek kimdir? Muhittin Böcek kaç yaşında, nereli? Muhittin Böcek sağlık durumu nasıl?

01.12.2020 15:47 | Son Güncelleme: 01.12.2020 15:51
Muhittin Böcek kimdir? Muhittin Böcek kaç yaşında, nereli? Muhittin Böcek sağlık durumu nasıl?

Koronavirüs tedavisi sonrası akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle 64 gün yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 105 gün sonra ilk görüntüsü paylaşıldı. Peki, Muhittin Böcek kimdir? Muhittin Böcek kaç yaşında, nereli?

Üç ayı aşkın süredir koronavirüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Twitter hesabından videolu bir mesaj yayınlayarak sağlık durumunun iyi olduğu söyledi. Muhittin Böcek kimdir? Muhittin Böcek kaç yaşında, nereli? Muhittin Böcek sağlık durumu nasıl?

MUHİTTİN BÖCEK KİMDİR?

1962 yılında Antalya'nın Konyaaltı ilc¸esinde doğdu. I·lk, orta ve lise eğitimini Antalya'da tamamladı. Yu¨kseko¨ğrenimini Halkla I·lişkiler ve I·ktisat bo¨lu¨mlerinde tamamladı. 25 yıllık siyasi tecru¨besini Kamu Yo¨netimi ve Siyaset Bilimi alanında yu¨ksek lisans mezuniyeti ile tac¸landırdı.

Vatani go¨revini Samsun Askeri Hastanesi'nde yapan Muhittin Bo¨cek, yaşamı boyunca zirai u¨retim, ulaşım ve turizm gibi sektörlerde faaliyet gösterdi. Gençlik yıllarından itibaren aktif siyasetin ic¸inde yer aldı ve 1994 - 1999 yılları arasında Anavatan Partisi Merkez I·lc¸e Başkanlığı go¨revini yu¨ru¨ttu¨.

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18 Nisan 1999 tarihinde yapılan sec¸imlerde Anavatan Partisi Konyaaltı Belediye Başkan Adayı oldu ve %27 oy alarak sec¸ildi. Kentleşme adımları atan Konyaaltı I·lc¸esi'ne c¸ağdaş ve modern bir vizyon kazandıran 5 yıllık başarılı çalışma do¨neminin ardından, 28 Mart 2004 Yerel Sec¸imleri'nde bu kez Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday oldu ve ikinci do¨neminde %50'nin u¨zerinde oy alarak yeniden sec¸ildi.

Konyaaltı Belediyesi'ndeki başarılı çalışmaların ardından, 29 Mart 2009'da %60 oy oranıyla bir kez daha halkın sec¸imi olmayı başardı. 30 Mart 2014 sec¸iminde bir ilke imza atarak Antalya Merkez'de do¨rt do¨nem u¨st u¨ste sec¸im kazanan ilk belediye başkanı olma başarısını go¨sterdi.

Siyaset hayatı boyunca 4 do¨nem Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı go¨revinde bulunan Muhittin Bo¨cek, aynı zamanda Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bo¨lgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB), Konyaaltı Turizm Eğitim ve Ku¨ltu¨r Vakfı (KONTEV) Yo¨netim Kurulu Başkanlığı ve Konyaaltı Kent Konseyi Başkanlığı go¨revlerine de devam etmektedir.

Geçirdiği 20 yıllık başarılı siyaset hayatının ardından en büyük sevdam dediği ve "Ben Bu Şehre Aşığım" isimli kitabını kaleme aldığı Antalya için 2019 Yerel Seçimlerine Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olan Muhittin Böcek, halkın takdiri ile %50,62 oranında oy alarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Yenilikc¸i yo¨netim anlayışı, insana ve doğaya olan sevgisi ile tanınan Muhittin Bo¨cek, toplumun her kesimine yo¨nelik hizmet ve projeleri ile halkın takdirini topladı.

MUHİTTİN BÖCEK SAĞLIK DURUMU NASIL?

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek paylaşımında, "Hayatımın en samimi, en anlamlı 'Merhaba'sıyla sizleri selamlıyorum. Doktorlarımızın emekleri ve sizlerin duaları sayesinde sağlığım yerinde. En yakın zamanda birlikte olacağız. MB #BizBirlikteGüçlüyüz" ifadelerini kullandı.

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