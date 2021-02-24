Müge Anlı'da aranan Güldane Biçer kimdir, bulundu mu? Güldane Biçer olayı nedir, öldürüldü mü?

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Güldane Biçer konusu ele alınıyor. Bu kapsamda Müge Anlı'da aranan Güldane Biçer kimdir, bulundu mu? ve Güldane Biçer olayı nedir, öldürüldü mü? sorularının yanıtları Müge Anlı'da cevap arıyor.

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

GÜLDANE BİÇER KİMDİR?

3 çocuk annesi Güldane Biçer, 10 yıl önce kayıplara karıştı.

MÜGE ANLI GÜLDANE BİÇER OLAYI NEDİR?

10 yıldır kayıp olan Güldane Biçer, sık sık ailesinin evine dayak yediği için geldiğini anlatan Güldane Biçer'in kardeşi durum hakkında bilgileri aktarmaya devam ediyor. Kayıp olan Güldane Biçer'in üç çocuğu var.

Güldane Biçer'in kaybı ile ilgili konuşan isimlerden biri de eski eşi Osman Biçer de yayına katıldı. Karşı karşıya gelen aileler bildiklerini aktarmaya devam ediyor.

GÜLDANE BİÇER BULUNDU MU?

19 Şubat 2021 tarihinde ilk kez konu edinen Güldane Biçer, henüz bulunmadı.