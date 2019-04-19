Mueller Raporu: ABD'de Rapor Sonrası Neler Olabilir?

Sonunda. Nihayet. O gün geldi. Mueller Raporu, 2016'daki Amerikan başkanlık seçimlerine Rus müdahalesini inceleyen soruşturma raporu nihayet elimize geçti.

Ve tüm heyecana karşın, Washington'da ve neredeyse duyulamayan fısıltıya 1 ve yanardağ patlamasına 10 puan veren kablolu haber kanallarındaki not da düşük.

Neden bunu söylüyorum? Çünkü Adalet Bakanı Bill Barr, soruşturmayı özetlediği dört sayfalık mektubunda heyecanlı sezon finali ihtimalini ortadan kaldırdı.

Rusya'yla gizli işbirliği, bulunamadı. Başkanın adaletin yerini bulmasını engellemesi konusunda ise Mueller raporu daha müphem.

Ve bu da aslında müthiş ve neden filmin sonunu beklememiz gerektiğini açıklıyor.

Donald Trump, Mueller Raporu'nun "Tam bir aklanma" olduğunu düşündüğünü net bir şekilde söyledi.

Ancak, Adalet Bakanı'nın mekbubunda geçen, rapordan bir cümle çok daha iştah açıcı.

Mueller Raporu'nda "Bu rapor, Başkan'ın bir suç işlediği sonucuna varmıyor olsa da, kendisin aklamıyor da" deniliyor. ve bu cümle de rapor açıklanır açıklanmaz tartışmaların odağında olacak.

George Washington Üniversitesi'nden kulağı delik, iyi bağlantıları olan hukuk profesörü Jonathan Turley şöyle diyor;

"Trump karşıtları, özellikle adaleti engelleme boyutuna bakacaklar ve orada resmen suçlanmayı gerektirmese de kesinlikle rezil ve hatta görevden alınmayı gerektirebilecek bir sürü malzeme görecekler.

"Trump destekçileri ise Rusya'yla işbirliği bölümüne bakacaklar ve 'her şeyi başlatan buydu ve hiçbir şey bulamadılar ve tüm bunların yanlış olduğu kanıtlandı' diyecekler."

Raporun çıkartılan yerleri renklerle işaretlencek. Bir renk kamuya açıklanması çok hassas istihbaratı, bir diğeri büyük jüri tarafından değerlendiriliyor olup olmadığını gösterecek.

Peki Demokratların raporun kamuyoyuna açıklanması sonrası bağırıp çağırmasını beklemeli miyiz? Bence gürültü ölçeğimize geri dönersek, 7 ila 8 arası bir yerlerde olacak.

Şimdiden, Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratların kontrolündeki komisyonlar, tüm bilgileri elde etmek için celpnameler çıkartıyor.

"Burada görecek bir şey yok, bayanlar baylar, kaldırımdan ilerleyin" denilmesini reddedecekler. Donald Trump'ın karşıtları yanıtlanması gereken sorular olduğunu söyleyecek.

Ama seçim kampanyası konuşmalarında durum biraz farklı. ABD'de hiç bir zaman bir seçime uzak olmadığınızı unutmayın.

Şu anda, çok sayıda Demokrat başkan aday adayı 2020 mesajlarını iletmek için ülkeyi dolaşıyor. İstihdamdan, çevreden, vergilerden, sağlıktan, göçten bahsedecekler. Ama Mueller? Pek o kadar değil.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, bu hafta Avrupa seyahatinde şunları söyledi:

"İnsanlar mutfak masasındaki sorunlardan, faturalarını ödeyip ödeyemeyeceklerinden kaygılı. Hiç başkanın azline, raporlara odaklanan biri olmadım. Elimizde kanıtlar ve gerçekler olduğunda, olanlar olsun."

Şimdi, bu açıklamanın şifrelerini biraz çözmek gerekiyor.



Başkanı aklamıyor. Söylediği şey, Demokratlar'ın son ihtiyacı olan şeyin, içinden çıkılması güç ve kesinlikle boşuna verilecek bir azil mücadelesine girişmek olduğu. Mueller Raporu ile yaralanmış ve zayıflamış bir başkana sahip olmak çok daha iyi.

Bir diğeri ise, zamanlama. Hayırlı Cuma'nın bir gün öncesi. Bahar tatili. Amerikalı çocuklar tatilde. Bazı aileler sahilde, ulusal parklarda, Paskalya'nın tadını çıkartıyor.

Ve üyelerinin bir mikrofona birkaç metreden uzak olmadığı Kongre tatilde.

O nedenle de ABD Adalet Bakanlığı'nın Mueller Raporu'nu dün yayımlaması tesadüf değil.