Mu mutasyonu Japonya'ya sıçradı
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Mu mutasyonu Japonya'ya sıçradı

Mu mutasyonu Japonya'ya sıçradı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kolombiya'da ortaya çıkan ve "Mu" olarak bilinen yeni Covid-19 mutasyonunun Japonya'ya sıçradığı bildirildi.

Kolombiya'da ortaya çıkan ve "Mu" olarak bilinen yeni Covid-19 mutasyonunun Japonya'ya sıçradığı bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü tarafından aşılara karşı dirençli olabileceği endişesiyle "izlenmesi gereken mutasyon" olarak tanımlanan "B.1.621", vaka sayılarında yeterli düşüşün sağlanamadığı Japonya'da endişeleri arttırdı.

Korona virüs salgınında mutasyon endişesi dünya kamuoyunda sürerken, Kolombiya'da ortaya çıkan ve "Mu" olarak bilinen yeni mutasyonun Japonya'da ilk kez görüldüğü bildirildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından aşılara karşı dirençli olabileceği endişesiyle "izlenmesi gereken" mutasyon olarak tanımlanan ve "B.1.621" olarak da bilinen mutasyona havaalanlarındaki karantina merkezlerinde pozitif sonuç veren 2 yolcuda rastlandığı açıklandı. Japonya Sağlık Bakanlığı, pozitif sonuçlar üzerinde yapılan genetik incelemelerde vakaların mu mutasyonu olduğunun tespit edildiğini duyurdu. Haziran ayı sonlarında Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Narita Havalimanı'na gelen 40'lı yaşlardaki bir kadın yolcu ile Temmuz başında İngiltere'den Haneda Havalimanı'na inen 50'li yaşlardaki bir diğer kadın yolcunun mu mutasyonu ile enfekte olduğunun tespit edildiği ifade edildi.

DSÖ RİSKE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Kolombiya'da ortaya çıkan mu mutasyonu, DSÖ tarafından aşılara karşı dirençli olabileceği endişesiyle "izlenmesi gereken mutasyon" olarak tanımlamıştı. DSÖ, mu mutasyonunun küresel yaygınlığının şu anda yüzde 0.1 seviyelerinde olmasına karşın, Kolombiya'da vakaların yüzde 39'unu ve Ekvador'daki vakalarını yüzde 13'ünü oluşturduğuna dikkat çekmişti.

MU, İLGİ MUTASYONU KATEGORİSİNDE

Şimdiye dek görülen Covid-19 mutasyonlarını VOC (endişe verici mutasyon) ve VOI (ilgi mutasyonları) olarak sınıflandıran DSÖ, daha önce Alfa, Beta, Gamma ve Delta mutasyonları "endişe mutasyonları" sınıfına dahil etmişti. "Mu mutasyonu" ise an itibariyle takip edilmesi gereken "ilgi mutasyonları" arasında yer alıyor.

Japonya'da Covid-19 vakalarının toplam sayısı dün itibariyle 1 milyon 511 bin 373'e ulaşmış, ölü sayısı da 16 bin 154'e yükselmişti.

(Burak Ersoy/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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