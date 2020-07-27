MSB (Milli Savunma Bakanlığı) personel alımı kura sonuçları açıklandı mı? MSB İŞKUR kura sonuçları
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MSB (Milli Savunma Bakanlığı) personel alımı kura sonuçları açıklandı mı? MSB İŞKUR kura sonuçları

Heyecanla beklenen Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 1072 personel alımları kurası bugün çekiliyor. Yapılan açıklamaya göre 27 Temmuz Pazartesi MSB personel alımları kurası çekilecek ve resmi siteden sonuçlara bakılabilecek.

MSB (Milli Savunma Bakanlığı) personel alımı kura sonuçları açıklandı mı? MSB İŞKUR kura sonuçları
27.07.2020 15:49 | Son Güncelleme: 27.07.2020 15:52

MSB personel alımı kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı 1072 işçi alımını bugün kura çekilişi ile belirleyecek. İşte, MSP personel alımı kura sonuçları sorgulama ekranı sizlerle...

MSB PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MSB personel alımı kura sonuçlarının 27 Temmuz Pazartesi açıklanacağı bildirilmişti. Sonuçlar büyük bir ihtimalle bugün itibariyle açıklanacak ve resmi siteden sonuçlara bakılabilecek. MSB tarafından 1072 işçi alımı için şu şekilde açıklama yapılmıştı:

"Kura çekimi, Milli Savunma Bakanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüğünde (Emniyet Mahallesi Celal Bayar Bulvarı 77/A Yenimahalle/ANKARA) 27 Temmuz 2020 Pazartesi günü saat 10:30'da noter huzurunda yapılacaktır. Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır."

MSB KURA SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kura sonuçları Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alacaktır. Resmi siteye "https://personeltemin.msb.gov.tr/" buradan ulaşabilirsiniz.

MSB KURA SONUÇLARI DUYURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ...

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN YAPILAN AÇIKLAMA

1-) Açık iş pozisyonları için sözlü/uygulamalı sınav yapılacaktır. Sınava açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecektir. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadıyla ilgili Yönetmelik gereği kura çekimi yapılacaktır. Bu nedenle açık iş gücü miktarının 4 katı asil 4 katı yedek aday kura yöntemiyle belirlenecektir. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylar arasından açık iş gücü miktarının 4 katı asil, 4 katı yedek aday kurayla ayrıca belirlenecektir.

2-) Kura çekimi, Milli Savunma Bakanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüğünde (Emniyet Mahallesi Celal Bayar Bulvarı 77/A Yenimahalle/ANKARA) 27 Temmuz 2020 Pazartesi günü saat 10:30'da noter huzurunda yapılacaktır. Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

3-) İstekli adayların kura çekimini izleyebilmeleri hususu, ülkemizi de etkisi altına alan KOVİD-19 salgını nedeniyle alınacak tedbirler kapsamında ayrıca değerlendirilecektir.

4-) Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge vb. belgeleri kontrol edilecektir. Bu maksatla sınava girmeye hak kazanan adaylara belge kontrolü yapılacaktır. Belge kontrolü tarihleri ve yerleri MSB resmi internet sayfasından ilan edilecektir. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı katılacaktır. Adaylar belge kontrolüne gelirken, belgelerin asılları ile birlikte fotokopilerini de getirecektir.

5-) Belge kontrolü sonucunda, hatalı belge veya eksik belge nedeniyle başvurusu kabul edilmeyen kurada asil olarak seçilen adayın yerine, kurada yedek olarak seçilen ilk sıradaki belgesi tam olan yedek adaydan başlayarak sözlü/uygulamalı sınava kabul edilecektir.6. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları idarece sonlandırılacaktır.

7-) Belge kontrolünü ve teslimini müteakip sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait liste Milli Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde olup, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8-) Sözlü/uygulamalı sınav, adayların başvurdukları meslek koluna ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik olarak yapılacaktır.

9-) Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 70 (yetmiş) puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılacaktır. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası bu puan üzerinden tespit edilecektir. Sözlü sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (70 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınav sonucu Milli Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinde yayımlanacaktır. Sınav sonucunun bildirilmesi için adaylara ayrıca başka bir tebligat yapılmayacaktır.

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