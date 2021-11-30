MSB'den 'Dedeağaç' açıklaması: Büyük bir yığınaklama söz konusu değil

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca (MSB), Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD), Dedeağaç üssüne askeri yığınak yapmasına ilişkin, "ABD'nin söz konusu sevkiyatları Atlantic Resolve Harekatı kapsamında yapılan faaliyetlerdir. Bu kapsamda çok büyük bir yığınaklama söz konusu değil. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" açıklaması yapıldı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan Subayı Hava Mu habere Binbaşı Pınar Kara, bakanlıkta aylık bilgilendirme toplantısı düzenledi. Kara, kasım ayında 17'si büyük, 44'ü orta çaplı olmak üzere 61 operasyon icra edildiğini, 169 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Kara, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil toplam 33 bin 5, bu yılın başından itibaren ise 2 bin 529 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydetti. Kara, "Ülkemize yönelik terör tehdidine karşı icra ettiğimiz tüm operasyonlarımız, uluslararası hukuka uygun, başta Irak olmak üzere tüm komşularımızın sınırlarına ve toprak bütünlüğüne saygılı, meşru müdafaa hakkı kapsamında ve sadece bölgedeki terörist unsurlar hedef alınarak yapılmaktadır. Sadece ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil, aynı zamanda bölgede yaşayan masum insanlar ile tüm dini ve etnik grupların güvenliğine de büyük önem verilmektedir. Operasyonlarımızda tarihi ve kültürel dokular başta olmak üzere çevrenin korunmasına da azami dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için sivil halk, çevre, tarihi, dini ve kültürel yapılar dokunulmazdır. Tek hedefimiz teröristlerdir. Bizim için terörist neredeyse hedef orasıdır. Asil milletimizden aldığımız güçle ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir" dedi.