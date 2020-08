Motivasyon sözleri, başarı sözleri, güven sözleri | Ünlü düşünürlerden ve bilim insanlarından ilham kaynağı olacak sözler! İngilizce sözler! Motivasyona ihtiyaç duyduğunuzda kullanabileceğiniz motivasyon sözleri, başarı sözleri ve güven sözleri ile etkileyici cümleler kurabilirsiniz ve kendinizi olumlu olarak etkileyebilirsiniz. Düşünürlerin, filozofların, yazarların ve bilim insanlarının en etkileyici cümleleri haberimizde.

Motivasyon sözleri, başarı sözleri ve güven sözleri ile etkili iletişimi kurmanızı sağlayabilirsiniz. Ünlü düşünürlerin ve bilim insanlarının sözleri sizlere ilham kaynağı olacaktır. İngilizce sözler ile de kendinizi ifade edebilirsiniz. Dilerseniz, sosyal medya hesaplarınızda da bu sözleri kullanabilirsiniz.

MOTİVASYON SÖZLERİ

Motivasyon sözleri ve başarı sözleri motivasyon ile motive edici konuşmalar yapabilirsiniz. İşte en güzel motive edici sözler…

Elde edebileceğiniz en büyük ilham kaynağı, başkaları için ilham kaynağı olduğunuzu bilmektir. Uyanın ve bugün ilham verici bir hayat yaşamaya başlayın. Günaydın.

Kalkın, taze bir başlangıç yapın ve parlayan fırsatları yakalayın.

Güçlü ol. Çünkü etrafındakiler zayıflığınla mutlu oluyor.

Bundan bir yıl sonra bugün başlamış olmayı dileyeceksin.

Bilmek yeterli değil, uygulamak gerek; istemek yeterli değil yapmak gerek. - Goethe

Dün başaramadığınız şeylerden pişmanlık duyarak uyanmayın. Bugün neleri başaracağınızı düşünerek uyanın. Günaydın.

Umut belki de gelecek sayfadadır. Kapatma kitabı. - Cemal Süreya

İmkansıza ulaşmanın tek yolu, onun mümkün olduğuna inanmaktır. - Alice in Wonderland

İki şey sizi tanımlar. Elinizde hiçbir şey olmadığı zamanki sabrınız ve her şeye sahip olduğunuz zamanki tavrınız.

Eğer her gün birazcık bir şey üstüne çalışırsan, büyük bir şeyle sonuçlandırırsın.

Unutma bahanelerinden daha güçlüsün.

Hiçbir zaman kaybetmem. Ya kazanırım ya da öğrenirim.

En büyük işler, büyük hayaller kurma özelliği olan insanlar tarafından başarılmıştır.

Her zaman, yapamayacağım şeyler üzerinde çalışıyorum ki nasıl yapabileceğimi öğreneyim. - Pablo Picasso

Ok ancak geri çekilerek atılır. Hayat seni zorluklarla geri çekiyorsa, seni daha büyük bir şeyin içerisine fırlatacağı içindir. Nişan almaya devam et. - Paulo Coelho

Güç ne kadar azalırsa, öfke o kadar artar. Güçlü kalın.

Hayatınızın hikayesini yazarken,kalemi başkasının tutmasına izin vermeyin.

Hareket etmezsen zincirlerini fark edemezsin. - Tolstoy

Bazı günler sizin kendi güneşinizi aydınlatmanız gerekir.

Asla vazgeçme. Kalbin yorulduğunda, ayaklarınla yürü; ama yola devam et.

Güneş, diz çökenlerden önce, ayakta duranların üzerinde parlar.

Yeni bir günle beraber, yeni düşünceler ve yeni bir kuvvet de gelir.

Hızlı deneyin, hızlı başarısızlığa uğrayın ve hızlı bir şekilde kendinizi yenileyin.

Artık bizim olmadığı için dünü kurtaramayız, ama yarını kaybetmek veya kazanmak bizim elimizdedir. [Lyndon B. Johnson]

Bugün hiçbir şey yapmayabilirsin ve belirsiz bir yarının olur… veya daha iyi ve parlak bir yarını şekillendirmek için bugün iyi bir şey yapabilirsin. Karar senin.

Kaybedecek bir şeyiniz yoksa, kazanacak çok şeyiniz var demektir.

Kişi bir şeye kendini tamamen adadığında, Tanrı da onun için harekete geçer.

Ne zaman ki güçlü olmak, tek çare olarak kalır; o zaman anlarsın ne kadar güçlü olduğunu.

İnsanlar hayallerinize gülmüyorsa, hayalleriniz yeterince büyük değil demektir.

Hayatını mı değiştirmek istiyorsun? Önce bugününü değiştir.

Zor bir durumdan çıkmanın en iyi yolu, içinden geçmektir.

Ne kadar ileri gidebileceğini, ancak çok uzağa gitmeye cesaret edenler keşfedebilir.

Mucize, enerjinizi korkularınıza değil, rüyalarınıza verdiğiniz zaman başlar.

Kendi hayallerini hayata geçir. Yoksa maaş karşılığı bir başkasının hayallerini gerçekleştirebilmek için çalışırsın. - Aamir Khan

Ürettiğin bahane rakiplerine seni geçmeleri için fırsat olarak geri döner.

Molalar verebilirsin. Yeter ki pes etme.

İNGİLİZCE MOTİVASYON SÖZLERİ | İNGİLİZCE SÖZLER

If you dream it, you can do it. (Hayal edebiliyorsan, başarabilirsin.)

Live in the moment. (Anı yaşa)

Sun will rise and we will try again. (Güneş doğacak ve biz yeniden deneyeceğiz.)

If you're not losing friends, you're not growing up. (Arkadaşlarını kaybetmezsen, büyüyemezsin.)

Anyone who has never made a mistake has never tried anything new. - Albert Einstein (Hiç hata yapmayan, asla yeniden denemez.)

Successful people never worry about what other are doing. (Başarılı insanlar asla başkalarının ne yaptığıyla ilgilenmez.)

What would life be if we had no courage to attempt anything? - Vincent Van Gogh

For me, education was power. - Michelle Obama

Every accomplishment starts with the decision to try. - John F. Kennedy

Don't count the days; make the days count. - Muhammed Ali

Be kind to unkind people, they need it the most.

BAŞARI SÖZLERİ

Başarı sözleri, başarı ile ilgili sözler, başarı sözleri motivasyon başarıyla ilgili sözler ile çok farklı alanlarda insanları başarıya motive edebilir, yüksek motivasyon sağlayabilirsiniz.

İşte en güzel başarı sözleri…

Uzak mesafelere ulaşmak, yakın mesafeleri aşmakla mümkün olur.

İnsan sahip olduklarının toplamı değil, fakat henüz gerçekleştiremediklerinin toplamıdır. - Jean-Paul Sartre

İnsanın yaşam düzeyini bilinçli bir çabayla yükseltme konusundaki tartışma götürmez yeteneğinden daha cesaret verici bir gerçek bilmiyorum. - Henry David Thoreau

Başarı bir yolculuktur, bir varış noktası değil. - Ben Sweetland

Başarılı bir insan olup olmadığımızı belirleyen şey, insanların hayatında bir değişiklik yaratıp yaratmadığımıza bağlıdır. - Elizabeth Holmes

Baş+arı: "Baş" olmak için "arı" gibi çalışmak gerekir.- Mümin Sekman

Hayatta ne büyük eğlence, başkasının yapamazsın dediğini başarmaktır. - Walter Bagehot

Ahlak konusunda en önemli dersler kitaplardan değil, yaşanan deneyimlerden alınır.

İyi bir başlangıç, yarı yarıya başarı demektir. (Andre Gide)

Kişisel başarı için televizyonunuzu öldürün. (Steve Chandler)

Başarı, her gün tekrarlanan küçük çabaların toplamıdır.

Para asıl parayı çekerse, başarı da başarıyı çeker. (Chamfort)

Başarılarını gizlemek en büyük başarıdır. (La Rochefoucauld)

Başarı bir yolculuktur, bir varış noktası değil. (Ben Sweetland)

Ders alınmış başarısızlık başarı demektir. (Malcom S. Forbes)

Gerçek başarı başarısızlık korkusunu yenebilmektir. (Sweeney)

Her başarının bir son kullanma tarihi vardır. (Mümin Sekman)

Başarı yolunda sürat, isteğin şiddeti kadardır. (Dale Carnegie)

Başarısızlıklar, kuvvetlilere daha da kuvvet verir. (Saint Exupery)

Başarı bilgi ister. Bilginin de beşte dördü 'ilgi'dir. (Mümin Sekman)

Bir şeyleri başarmanın sırrı, harekete geçmektir. (Dante Alighieri)

İyi çalışan, sık gülen ve çok seven başarıyı elde eder. (Aldous Huxley)

Başarı sizden üç şey ister: Tutku, teknik ve cesaret. (Mümin Sekman)

Asla başarının hayalini kurmadım. Onun için çalıştım. (Estee Lauder)

Deneyim düşüncenin, düşünce ise eylemin çocuğudur. - Benjamin Disraeli

İnsanlar öğrenme dürtüsüyle doğarlar. Öğrenmeye karşı merak ve bundan duyulan zevk insanın doğasında vardır. Bunlar bebeklikten başlayarak zamanla yok edilir. -W.E.Deming

Coşku, zekadan daha önemlidir.- Albert Einstein

Düşünmek ve söylemek kolay, fakat yaşamak, hele başarı ile sonuçlandırmak çok zordur. - Ziya Gökalp

Başarının sırlarından biri, geçici başarısızlıkların bizi yenmesine izin vermemektir. - Shelton Skelton

Dünyanın acı ile dolu olduğu doğrudur ama bir çok insan da bunun üstesinden gelmektedir. - Helen Keller

Büyük düşler kuranlar düşlerini gerçekleştirmez, aşarlar. - Alfred North Whitehead

Arzu varsa çözüm de vardır. - Anonim

GÜVEN SÖZLERİ

Güven sözleri, güven ile ilgili sözler, güvenle ilgili sözler, güven sözlerle güven verici şekilde hitap edebilirsiniz. İşte en güzel güven sözleri…

Hayatta iki şeye güveniyorum. Biri aynaya baktığımda gördüğüme, diğeri yukarı baktığımda göremediğime.

Kendine güvenen bir adamı avlamak ne kadar kolaydır.

Her zaman güvensizlik göstermek, her zaman güvenmek kadar büyük bir yanlışlıktır. (Goethe)

Kendine güven kazanmanın biricik yolu, başarısızlığa yer vermeyecek derecede bir şeye iyi hazırlanmaktır. (Lockwood Thorpe)

Bir insana zorla sevdiremezsin kendini. Bana güven diyemezsin. O bunu hissetmiyorsa, tek bir söz söyleyebilirsin: Sen bilirsin.

Güven, tek kullanımlıktır.

Güvenme vefasızın tekine bugün över yarın söver.

En güzel insan güven verendir.

Güvenilmek, sevilmekten iyidir. George Macdonald

Yarına güvendim bugün beni sattı.

Unutma, her ten haz verebilir ama her omuz güven vermez.

Yeneceklerine inananlar, yenerler. Vergilius

Güven, gözyaşı gibidir gözden düştümü bir daha geri gelmez.

Dostluğu öldüren en tehlikeli silah, güvensizliktir.

"Hiç kimseye güvenmiyorum" diye bir şey yoktur, "Zamanında o'na güvendiğim için, artık kimseye güvenmiyorum" diye bir şey vardır.

Güvensizlik başlayınca dostluk kaybolur. (Epicure)

Çok güvenirseniz aldatılırsınız, ama hiç güvenmezseniz hayatınız azapla geçer. (Frank Cr?ne)

Güvensiz kalplerimizi, karaktersiz insanlara borçluyuz.

