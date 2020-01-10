Minik öğrencilerin Kedi sevgisi

10.01.2020 17:17 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:22

Malatya'da minik öğrenciler kediler üşümesin diye başlattıkları çalışma sonucu kedilere barınak yapılırken, konuya ilgi gösteren İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, okulu ziyaret etti. Minik öğrenciler, okul bahçesindeki kediler kışın üşümesin diye onlara yuva yaptırmak için harçlıklarını biriktirerek kulübe malzemelerini temin ettiler.



Konuyu öğrenen İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Mehmet Emin Bitlis İlkokulunu ziyaret ederek, öğrencilerin bu düşüncelerini tebrik etti. Mehmet Emin Bitlis İlkokulu 2-A sınıfı öğrencilerinden Meva Koçak ve İrem Safiye Özkaya tarafından kedi barınağı projesi hayata geçirildi. Minik öğrenciler, okul bahçesindeki kediler kışın üşümesin diye onlara yuva yaptırmak için harçlıklarını biriktirerek kulübe malzemelerini temin ettiler. Miniklerin bu duyarlı davranışına yardım, Hacı Hasan Kovuk Mesleki Eğitim Merkezi öğrenci ve öğretmenlerinden geldi. Mobilya Teknolojisi Öğrencileri alan şefleri Battal Köse ve Mehmet Kınacı eşliğinde, miniklerin isteğini yerine getirerek kedi yuvalarını hazırlayarak teslimini gerçekleştirdi. Projenin mimarlarından İlkokul 2. Sınıf Öğrencisi Meva Koçak, "Okulumuzda bir kedi vardı. Her teneffüste öğrenciler kedinin arkasından kovalıyordu. Kedi evi olmadığından kaçacak yer bulamıyordu. Bir de dışarıda yağmurda soğukta kalıyordu. İrem arkadaşımla birlikte düşündük. Kedi evi yapmaya karar verdik. Bize herkes yardımcı oldu. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.



İrem Safiye Özkaya isimli öğrenci de, "Kediler hep dışarıda üşüyordu. Onun için bunlara ev yaptık. Dışarıda çok dolaşınca arkadaşlarımıza kedileri rahatsızlık veriyordu ve kedilerde sıkılıyordu. Onu da engellemek için ev yaptık. Kedilerimize isim de verdik" ifadelerini kullandı. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı da yaptığı konuşmada, "Milli Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanlığı'nın önünde bir tane köpek besliyor. Adını da pergel koydu. Orada Pergel'in de bir evi oldu. Sayın bakanımızın Pergeli sahiplenmesi ile birlikte insanımızda olan hayvan sevgisi, çevre sevgisi bir anda su yüzüne çıktı. O günden bu yana ilimiz genelinde, ülke genelinde çocuklarımız hayvanları sahiplenmeye başlayıp onlara sahip çıkmaya başladılar. Bunun en güzel örneklerinden birisi de bugün Mehmet Emin Bitlis İlkokulumuzda görüyoruz. Çocuklar okul bahçesinde gezen ve buralarda okulun içinde gezen, okula ait olan bir noktada, okulu kendilerine mesken gibi edilen kedilerin üşümemesi için onların bir evi olsun diye onları sahiplendiler ve birler kedi evi yaptılar. Kedilerine isim de verdiler. Naime, Minnoş, Maviş adlı kedileri artık Mehmet Emin Bitlis İlkokulu öğrencileri sahiplenecek onlara bakacaklar. Onlar da hep üşümemiş olacak hem de beslemiş olacaklar. Bu duyarlılıklarından dolayı çocuklarımıza, öğretmenlerimize, sınıf öğretmenimize, çok teşekkür ediyorum. Hem bütün çocuklarımızın, bütün okullarımızın, aynı zamanlarının zamanda birer sevgi evi olması temennimiz" ifadelerine yer verdi.



Hayvan barınaklarına da dikkat çeken Tatlı, "Özellikle orada özel eğitime muhtaç çocukların rehabilitasyonun sağlanması amacıyla 4 yıl önce öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz tarafından oluşturulmuştu. Neredeyse minik bir hayvanat bahçesi gibi. Hem çocuklarımızın hayvan sevgisini artırmak, hem de özel eğitime muhtaç çocukların rehabilitasyonu amacıyla da kullanılan çalışmaları vardı. Ama burada bunu hiç okuldan destek almadan, çocuklar gönüllü olarak bunları sahiplendiler. Hayvan sevgisi konusunun çocuklarımıza sirayet etmesi çok önemli. Bütün çocuklarımıza, öğretmenlerimize, okul yöneticilerimize, kedilerin evlerini yapan, Hacı Hasan Kovuk Mesleki Eğitim Müdürlüğü'ne oradaki çıraklara, öğrencilerimize, çok teşekkür ediyorum. Umarım Çocuklar doğa ile birlikte doğaya ve bütün canlılarına sahip çıkarak birlikte büyürler ve yaşarlar" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA