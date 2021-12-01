Milli Eğitim Bakanı Özer 20. Milli Eğitim Şurası Divan Toplantısında konuştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "21. yüzyılda Türkiye'nin güçlü, bölgesinde lider, dünyada iddia sahibi olabilmesi için eğitim sisteminin çok güçlü olması gerekiyor ve başka seçeneğimiz yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılış töreninin ardından 20. Milli Eğitim Şurası Divan Toplantısı Bakan Özer başkanlığında yapıldı.

Özer, toplantıdaki konuşmasında şura için görüş bildiren tüm katılımcılara şükranlarını sundu.

Şuranın geniş katılımlı şekilde düzenlenmesine büyük önem atfettiğine işaret eden Özer, "Her bir alanla ilgili söyleyecek sözü olan herkesin bunları bizimle paylaşması çok kıymetli. 21. yüzyılda Türkiye'nin güçlü, bölgesinde lider, dünyada iddia sahibi olabilmesi için eğitim sisteminin çok güçlü olması gerekiyor ve başka seçeneğimiz yok." dedi.

Eğitimde son 20 yılda büyük atılımlar yaşandığını vurgulayan Özer, "Tüm dünyadaki eğitim sistemlerinde olduğu gibi bir kök problem hala kronik olarak varlığını sürdürmeye devam ediyor. O da eğitimde fırsat eşitliği veya okullar arası başarı farkı." diye konuştu.

Yıllarca PISA araştırmaları dolayısıyla bunu liseler arası başarı farkı olarak okuduklarını ve farkı azaltmak için geçmiş bakanlar ve Bakanlık olarak büyük çabalar sarf edildiğinin altını çizen Özer şöyle devam etti:

"Aslında bunun başlangıç noktası temel eğitim ve okul öncesi eğitime erişim. Onun için şu anda bizim odaklanmamız gereken ana nokta eğitimde kaliteyi ve fırsat eşitliğini artırmak. Burada amacımız el ele vermek ve hep birlikte kafa yormak, istişare etmek ve gelen görüşleri herhangi bir noktaya çekmeden tarafsız şekilde değerlendirerek 21. yüzyılın eğitim sisteminin genel çerçevesini oluşturmak. Bu niyetle bu şurayı düzenledik. İnşallah sizlerden gelen görüşlerle onları olgunlaştırarak yeni eğitimde fırsat eşitliği ile ilgili önceliklerde yeni yol haritamızı çok daha zenginleştirmiş olacağız."

"Şuranın izleme değerlendirme raporlarını 3 ayda bir yayımlayacağız"

Bakanlığın, 20. Milli Eğitim Şurası'nın izleme değerlendirme raporlarını 3 ayda bir yayımlayacağını bildiren Özer, şurada oy birliği ve oy çokluğuyla alınan kararlarda hangi mesafenin alındığının şura üyeleri ve kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

Özer, niyetlerinin eğitim sisteminin kalitesinin artırmak ve geleceği inşa eden gençleri yetiştirmek olduğunu dile getirerek "Onun için burada Milli Eğitim Bakanı olarak da söz veriyorum, burada alınan kararların hepsini, izleme değerlendirme raporlarımızı hepinizle paylaşacağız. Bu nedenle sizin burada kısa da olsa bir günlük de olsa harcayacağınız mesai, dikkatiniz, odağınız gerçekten çok önemli." ifadesini kullandı.

Şuranın düzenlenmesi kararının çok hızlı alındığına dair eleştirilerin kamuoyunda yer aldığına değinen Özer, öncekilerde izlenen prosedürlerin tamamının bu şurada da yerine getirildiğini vurguladı.

Özer, 2 gün içinde hızlı şekilde değerlendirmelerle yol haritasının ortaya çıkarılacağına işaret ederek şura sürecine emek veren herkese teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Milli Eğitim Şurası ve öğretmenlerle ilgili açıkladığı müjdelerin şuranın bir bereketi olduğuna inandığını dile getiren Özer şunları kaydetti:

"İyi ki şurayı düzenledik. İyi ki Cumhurbaşkanımız, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu, tüm detaylarını bu şuranın açılışında kamuoyuyla paylaştı. Sadece bizim dönemimizde değil, tüm bakanlarımız döneminde, kıymetli Bakanımızın (Nabi Avcı) da öğretmen meslek kanununun hazırlanmasında çok büyük emeği var. Ondan önceki bakanlarımızın da bürokrasinin de çok büyük emeği var."

Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun 20. Milli Eğitim Şurası'nın gerçekleşmesine nasip olduğunu ifade ederek, "Hızlı bir şekilde yasalaştırıp öğretmenlerimizin hak etmiş olduğu kariyer sisteminden özlük haklarına kadar tamamen öğretmenlere münhasır bir kanunu inşallah 2022 yılı içinde yürürlüğe sokulmasının kıvancını, mutluluğunu yaşayacağız." dedi.

Şura 600 katılımcı ile toplandı

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli de 3 gün boyunca 600'e yakın şura üyesinin katılımıyla özel ihtisas komisyonları çalışmaları ve Genel Kurul Toplantısı'nın yapılacağını bildirerek komisyon çalışmalarının yarın gün sonuna kadar tamamlamasının önem arz ettiğini belirtti.

Komisyonların yarın sabah çalışmalara başladıklarında komisyon üyeleri içinden açık oyla başkan, başkan yardımcısı ve 3 raportör seçeceğini aktaran Demirli şunları kaydetti:

"Komisyon başkanının riyasetinde eğitim şurası çalışma usul ve esaslarının okunmasıyla çalışmalar başlatılacaktır. Daha sonra hazırlık belgesinde geçen maddeler üzerinden görüşmeler sürdürülecektir. Şuranın üçüncü günü cuma sabahı saat 08.30'da Genel Kurul yine bu salonda tüm üyelerimizin katılımıyla başlayacaktır. Gündeme bağlı olarak üç temel konu oturumlar halinde maddelerin oylanması şeklinde ele alınacak ve Genel Kurul çalışması sona erecektir."

Son şurayı toplayan eski Bakan Avcı'dan "şuraların şurası" önerisi

En son 7 yıl önce yapılan 19. Milli Eğitim Şurası'nı toplayan eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı da yaptığı konuşmada, bu şuraların eğitim politikalarına yön verdiğini anlattı.

Bakan Özer'e bu geleneği sürdürdükleri için teşekkür eden Avcı, "Bir önerim olacak bundan sonraki şura için, inşallah o da sayın Bakanımıza nasip olur; '100. yılımızda bir de şuraların şurasını yapalım inşallah'. 20 şurada hangi konular ele alındı, nasıl çalışıldı, ne tür öneriler getirildi, bunların hangileri nasıl gerçekleştirildi, hangileri neden gerçekleştirilemedi bütün bunları yani bir tür şuraların özeleştirisinin de yapılacağı bir şura önerisiyle inşallah 2023'te 100. yılımızda şura geleneğimizi de taçlandırmış oluruz." diye konuştu.

Nabi Avcı, 19. Eğitim Şurası'nın toplanmasında emeği geçen eski Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, eski müsteşar Yusuf Tekin, eski Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Emin Karip'e teşekkür etti.

Avcı konuşmasının sonunda "19. Şura Bakanı olarak başarı dileklerimizle" diyerek Milli Eğitim Bakanı Özer'e kalem takdim etti.

Özer ise, "Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah 21. şurayı düzenleyecek Milli Eğitim Bakanımıza da eğer beni davet ederse şuraya bu kalemi takdim edeceğim. Dolayısıyla bu kalem bundan sonra geleneksel bir sembol olarak inşallah devam edecek." dedi.

20. Milli Eğitim Şurası Divan Başkanı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, toplantının sonunda divan üyelerini takdim etti.

Buna göre divanda; Bakan Yardımcısı Petek Aşkar ile Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cihad Demirli "Divan Başkanvekili", YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Ömer Açıkgöz, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ile özel öğretim kurumlarını temsilen Metin Özer "raportör" olarak yer aldı.

AA / Selma Kasap - Son Dakika Haberleri

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