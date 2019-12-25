Milletvekili Ziya Altunyaldız'dan Bozkır'a Müjde

25.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:29

Milletvekili Altunyaldız, Bozkır'daki stadyum tribününün üstünün kapatılmasının, saha içerisine koşu parkurlarının yapılmasının ve çevre düzenlemesinin müjdesini verdi.

Ak Parti Bozkır 73. İlçe Danışma Meclisi Toplantısı, Bozkır Belediyesi yeni konferans salonunda Ak Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız'ın, Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı'nın, Ak Parti Bozkır İlçe Başkanı Kadir Güven'in ve çok sayıda partililerin katılımıyla gerçekleşti.

Danışma meclisi toplantısının açış konuşmasını yapan Ak Parti Bozkır İlçe Başkanı Kadir Güven, danışma meclisi toplantılarının Ak Parti içerisinde büyük öneme sahip olduğunu belirtti. Delege seçimlerini yakın zamanda gerçekleştirdiklerini, kongre hazırlıklarına başladıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Güven, hep birlikte, beraberlik içerisinde Bozkır için çalıştıklarını söyledi.

Yerel seçimlerden sonra 52 mahallenin tamamında hummalı bir şekilde çalışmaya başladıklarının altını çizen Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, Bozkır'ı daha yaşanabilir hale getirmek, geleceğe daha güçlü taşımak için canla başla çalıştıklarını söyledi. Bozkır'ın prestiji olan projelere değinen Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, "göreve başladığımızda önceliğimiz istihdam ve kırsal kalkınma demiştik. Bu bağlamda proje ekibimizle birlikte önemli projeler ürettik ve bu projelerimiz yatırım planına alındı. Süt entegre tesisimiz, hayvan pazarımız, GES projemiz ve yaş meyve-sebze kurutma-işleme tesisimiz, Bozkır'ımıza hem istihdam sağlayacak, hem de Bozkır'ımızda tarım ve hayvancılıkta ciddi üretim artışı sağlayacaktır. Bu projelerimizin hazırlanmasında ve hayata geçmesinde emeği geçen başta Milletvekilimiz Ziya Altunyaldız olmak üzere proje ekibimize, İlçe Tarım Müdürlüğümüz Personeli Halil Durmuş'a, Ziraat Odası Başkanımız Ali Öztürk'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konya'nın silah sanayisinde önemli bir mesafe aldığını, hazırlanan tüm projelerin fiili olarak tam kapasite çalışmasıyla birlikte Konya'nın önemli kazanımlar elde edeceğine vurgu yapan Ak Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, tüm bu çalışmalar tamamlandıktan sonra Konya'da her yeni doğan bireyin iş sahibi olacağını, daha çok üreteceğini söyledi.

Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında Konya'da bu projeye dahil olan ilçelerle birlikte önemli çalışmalara imza attıklarını da belirten Milletvekili Altunyaldız, "Bölgemizde üretime dayalı birçok projemize imza atmaya devam ediyoruz. Belediye Başkanımızın bahsettiği projeler de dahil olmak üzere ilçemizi ve bölgemizi kalkındıracak bu projeler, tamamlandığında bölgemizde ciddi anlamda üretim artışı yaşanacaktır. Bu sebeple Bozkır'ımızın dağını, taşını meyve bahçesi istiyorum. Bunun için hepimiz el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Yapılan bu çalışmalarla birlikte Bozkır'ımız bölgeye örnek olmaya devam edecektir. Bu vesileyle buradan da Bozkır'ımıza bir müjde vermek istiyorum. Mevcuttaki stadyumumuzun tribününün üstünün kapatılması ve koşu parkurlarının yapılması için Spor Toto Teşkilat Başkanlığımızla birlikte yakın zamanda protokol imzalayacağız. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların akabinde Milletvekili Altunyaldız, Belediye Başkanı Saygı, vatandaşların sorularını cevaplayarak toplantı sonu erdi.

Kaynak: Bültenler