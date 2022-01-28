Milletvekili maaşı 2022: Milletvekilleri ne kadar maaş alıyor? Emekli milletvekili maaşı ne kadar? Milletvekili maaşı ne kadar?

Milletvekilleri ne kadar maaş alıyor? sorusu araştırılıyor. Yeni yıl ile birlikte Milletvekili maaşları ne kadar oldu araştırılıyor. Asgari ücretlilere ve memurlara yapılan zamlar sonrası 2022 milletvekili maaşları da belli oldu. Peki, Milletvekili maaşı 2022: Milletvekilleri ne kadar maaş alıyor? Emekli milletvekili maaşı ne kadar? Milletvekili maaşları ne kadar olacak? Milletvekili maaşı ne kadar? İşte detaylar haberimizde...

MİLLETVEKİLİ MAAŞI NE KADAR 2022?

2021 yılında milletvekili maaşı 25 bin liraydı. 2022 yılında milletvekili maaşına 3 bin 600 lira zam yapılacak. Böylece 2022'de milletvekili maaşının 28 bin 600 lira olması bekleniyor.

EMEKLİ MİLLETVEKİLİ MAAŞI NE KADAR 2022?

2022 yılına göre emekli milletvekili maaşı 18 bin 135 TL'dir.

HANGİ PARTİNİN KAÇ MİLLETVEKİLİ VAR?

Adalet ve Kalkınma Partisi - 291

Cumhuriyet Halk Partisi - 139

Halkların Demokratik Partisi - 61

Milliyetçi Hareket Partisi - 49

İyi Parti - 37

Türkiye İşçi Partisi - 2

Büyük Birlik Partisi - 1

Demokrat Parti - 1

Demokratik Bölgeler Partisi - 1

Saadet Partisi - 1

Bağımsız Milletvekili - 6

Toplam - 589

CUMHURBAŞKANI MAAŞI NE KADAR 2022?

Cumhurbaşkanı maaşı 14.4 oranında artarak 88 bin liradan 100 bin 750 liraya yükseldi. Maaşın 2023 yılında 119 bine 2024 yılında ise 131 bine yükselmesi bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI'NIN EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

2022 yılına göre Cumhurbaşkanı emekli maaşı 40 bin 300 TL'dir.

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