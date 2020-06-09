Milletvekili Güneş, mecliste Karabük hakkında bilgi verdi
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Milletvekili Güneş, mecliste Karabük hakkında bilgi verdi

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Türkiye Büyük Millet Meclisinde gündem dışı konuşmada söz alarak Karabük'ün il oluşunun 25. yılı dolayısıyla konuşma yaptı.

Milletvekili Güneş, mecliste Karabük hakkında bilgi verdi
09.06.2020 18:18 | Son Güncelleme: 09.06.2020 18:23

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Türkiye Büyük Millet Meclisinde gündem dışı konuşmada söz alarak Karabük'ün il oluşunun 25. yılı dolayısıyla konuşma yaptı.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, TBMM Genel Kurulu'nda Karabük'ün İl oluşunun 25. Yıl dönümü ile ilgili söz alarak, Demirçelik Fabrikalarının geçmişi, bugünü ve Karabük turizmi ile ilgili konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında Demir-Çelik fabrikalarının 90'lı yıllarda yaşadığı zor günleri değerlendiren Güneş, Kardemir'in Karabük halkının özverisi ve fedakarlığı ile ayakta kaldığını ve AK Parti iktidarı ile yeniden kendini yenileyerek ilkleri gerçekleştirdiğini vurguladı.

Dünyada yaşanan pandemi dolayısıyla insanların uzun bir süre evlerinden çıkamadığını vurgulayan Vekil Güneş, TBMM kürsüsünden tüm Milletvekillerini ve Türkiye'yi Karabük'e davet etti.

Güneş, Karabük'ün 6 Haziran 1995 yılında 250 bin nüfusa ulaştığını hatırlatarak, Zonguldak'tan Safranbolu, Yenice ve Eflani, Çankırı'dan da Eskipazar, Ovacık ilçelerini bünyesine alarak Türkiye'nin 78. ili olduğunu kaydetti.

Karabük halkının ilk Türk Demir ve Çeliğini üretmenin haklı gururunu yaşadığını ifade eden Güneş, "Karabük ve Demir-Çelik fabrikaları Genç Cumhuriyetin sanayileşme atılımlarına ilk günden itibaren okul ve rehber olmuştur. Ancak, İlk göz ağrımız Demir-Çelik Fabrikaları 90'lı yıllarda alınan 5 Nisan kararları ile kapanmanın eşiğine gelmiştir. Aynı tarihli kararla Demir-Çelik fabrikaları özelleştirilirken, Karabük'ün de il olması kararı alınmıştır. 1 Lira Sembolik bedel ile Karabük halkına satılan fabrikanın içinde bulunduğu durum, şehrimizin il olmasına rağmen sevincimizin buruk yaşanmasına neden olmuştur. 2000'li yıllara kadar Karabük halkının özverisi ve fedakarlığı ile güçlükle ayakta kalmaya çalışan fabrikamız, 2002 yılında AK Parti'nin iktidara gelmesi ve uygulanan destek programı çerçevesinde kendini yenileyerek ülkemize ilkleri yeniden yaşatmaya başlamıştır. Üretimini demir ve çelikle sınırlandırmayan fabrikamız, son yıllarda ihtiyaç duyduğumuz sanayi ürünlerini yerli ve milli imkanlarla üretmeye başlamıştır" dedi.

KARDEMİR'in katma değeri yüksek ürünleri hakkında da bilgi veren Güneş, şu görüşlere yer verdi: "Tren rayı, tren tekeri, dünyada sayılı tesiste üretilebilen kalın kangal ve otomobil lastiklerinde kullanılan tekerlek çeliğini ilk kez Karabük'te yerli ve milli imkanlarla üretmektedir. KARDEMİR ülkemizde tek, dünyada sayılı ray üreticisi durumundadır. 2007 den bugüne kadar 1,5 milyon ton tren rayı üretilmiştir. Bu raylarla 12 bin KM uzunluğunda demiryolu döşenmiştir. Faaliyete başladığı dönemde yıllık 150 bin ton çelik üretirken, bugün yıllık 2,5 milyon ton çelik üretimiyle önemli bir sanayi hedefi gerçekleştirmektedir. Bu nitelikli ürünler hedeflediğimiz milli sanayi politikamız doğrultusunda dışa bağımlılığımızı azaltmaktadır."

KARDEMİR'in geçmişte olduğu gibi bugün de Türk sanayisine öncülük etme görevini sürdürmeye devam ettiğini dile getiren Güneş, "Bu gücün arkasında güçlü bir irade ve millet desteği vardır. İktidara geldiği ilk günden itibaren Kardemir'den desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetlerimize şükran borçluyuz" dedi.

Karabük'ün Safranbolu ve diğer ilçelerinin modernite ile geleneğin en güzel şekilde iç içe geçtiği tarihi, kültürel değerleri ve sahip olduğu doğal güzellikleri ile ülkenin önemli köşelerinden olduğunu belirterek, "Karabük ve çevresinin özellikle turizm alanında önemli bir yeri vardır. Yılda 1.5 milyon dan fazla insan ilimize gelerek hem tarihi dokuyu hem de doğal güzellikleri görme imkanı bulmaktadır. Karabük her yıl nüfusunun 5 katı üzerinde ziyaretçiyi misafir etmektedir. Karabük için bu çok önemli bir değerdir. Tarihin canlı kaldığı Safranbolu tarih kokan dokusuyla en büyük ilgiyi kendisine çekmektedir. Geçtiğimiz yıl faaliyete açtığımız Karaağaç Keltepe Kayak Merkezi hem bölgemizden hem de ülkemizden kayak severlerin dikkatini çekmeyi başarmıştır. Bakla Bostan Milli Parkımız, Sarıçiçek Ören Yeri ve Ulu Yayla, yeşil Yenicemizin Ihlamur Ormanları, doğa severler ve kampçılar için bulunmaz mekanlardır. Bunu en iyi bilen buralara ziyarete gelen misafirlerimizdir. Ovacık Kaya Mezarları, Eskipazar Hadrianapolis Antik Kenti, Gölleriyle meşhur Eflanimizin masmavi göletleri tüm güzellikleriyle ülkemizin dört bir yanından yine ziyaretçi çekmektedir. Son yıllarda Valiliğimiz ve Belediyelerimizin katkılarıyla ilimizin doğal güzellikleri daha çok tanınmakta ve bu güzellikler kendine has turist kitlesi oluşturmaktadır.Pandemi sürecinde insanlarımız evlerinden uzun bir süre çıkamadı. Doğaya olan özlem bir hayli artış gösterdi. Artık seyahat sınırlamalarımız kalmadı. Ülkemizin kültür ve doğa cenneti olan Karabük, Safranbolu ve diğer ilçelerimize tüm yurttaşlarımızı bu kürsüden davet ediyorum. İnanıyorum ki gelen bir daha gelmek isteyecek ve birçok tanıdığı ile bu güzellikleri paylaşacaktır" ifadelerine yer verdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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