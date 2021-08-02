MİLLETVEKİLİ ÇİĞDEM ERDOĞAN ATABEK'TEN FERİZLİ'YE ZİYARET

MİLLETVEKİLİ ÇİĞDEM ERDOĞAN ATABEK'TEN FERİZLİ'YE ZİYARETAK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, ilçe turları kapsamında Ferizli'de bir dizi temaslarda bulunarak fabrikaları ve çalışanlarını ziyaret etti.

MİLLETVEKİLİ ÇİĞDEM ERDOĞAN ATABEK'TEN FERİZLİ'YE ZİYARET

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, ilçe turları kapsamında Ferizli'de bir dizi temaslarda bulunarak fabrikaları ve çalışanlarını ziyaret etti. Gölkent ve Sinanoğlu mahallelerinde halkla buluşan Atabek, Doğalgaz müjdesi verdi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek beraberinde Belediye Başkanımız İsmail Gündoğdu, Ak Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı İlhan Türkseven, Ak Parti Sakarya İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Turan, AK Parti Ferizli İlçe Başkanı Muhsin Zurnacı ve parti yönetiminden oluşan heyetle Ferizli'de bir takım ziyaret gerçekleştirdi. İlk ziyaretini Ferizli OSB'ye gerçekleştiren Atabek, OSB'de faaliyette bulunan fabrikaları gezerek yetkililerden bilgi aldı. Çalışanlarla sohbet eden Milletvekili Atabek, işçilerle beraber yemek sırasına girerek karavana öğle yemeği yedi.

Cumhur İttifakının gücüne vurgu yapan ve başarı dileyen Milletvekili Atabek, Ferizli'de devam eden çalışmalar hakkında Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu'dan brifing aldı. Mahallelerdeki projeler hakkında rapor alan Atabek, Gölkent ve Sinanoğlu mahallelerinde kahvehane sohbeti gerçekleştirerek ilçe genelinde atılacak bazı önemli adımların müjdesini verdi.

Sinanoğlu ve Gölkent Mahallelerine Doğalgaz Müjdesi

Ziyaret kapsamında Ferizli Sinanoğlu ve Gölkent mahallelerinde kahvehane sohbetlerine katılarak vatandaşı dinleyen Atabek, kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Vatandaşların en çok merak ettiği "doğalgaz ne zaman gelecek" sorusuna karşılık her iki mahallenin de doğalgaz hattı yatırım planına dahil edildiğini belirten Atabek "Doğalgaz her şeyden önce bayanların işlerini kolaylaştıracak. Bana güvenin. Eşleriniz de sizler de rahat edeceksiniz. 2022 yılında mutlaka evlerinizdeki ocaklarınızda doğalgaz yanmaya başlayacak. AĞDAŞ Genel Müdürümüz ile görüştük ve müjdeyi veriyorum. İçinizi rahat tutun, doğalgaz mahallelerimize gelecek" dedi.

Hedefimiz Ferizli'yi Ayağa Kaldırmak

Ferizli için hizmetten hizmete koştuklarına vurgu yapan Belediye Başkanımız İsmail Gündoğdu ise, "Yoğun iş temposu içerisinde zaman ayırıp ilçemizi ziyaret eden, vatandaşımızı dinleyen, derdimizle dertlenen Milletvekilimiz Çiğdem Erdoğan Atabek'e çok teşekkür ederiz. İlçemizin kalkınması için vekilimiz elinden gelen gayreti göstermeye devam ediyor. Halka hizmetin Hakk'a hizmet olduğu düsturuyla milletimizin emrindeyiz. İlçemizin en ücra köşesine kadar hizmet götürmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ferizli Belediyesi olarak, tüm kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği içerisindeyiz. Bizim tek bir önceliğimiz, tek bir hedefimiz var o da Ferizli'yi ayağa kaldırmak. Kıymetli vekilimize gönülden teşekkür ederiz. Sizleri misafir etmekten çok mutlu olduk. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. " İfadelerini kullandı. Belediye Başkanımız İsmail Gündoğdu, ilçeyi ziyaret ederek sorun ve taleplerini yerinde dinleyen Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek'e teşekkür etti.

Milletvekili Atabek, Gebze'de elim bir kaza sonucunu yaşamını yitiren Merhum Mehmet Çobanın ailesini de ziyaret ederek taziyede bulundu.

Foto Galeri için tıklayın... 02. 08. 2021 tarihinde eklendi

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AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, ilçe turları kapsamında Ferizli'de bir dizi temaslarda bulunarak fabrikaları ve çalışanlarını ziyaret etti. Gölkent ve Sinanoğlu mahallelerinde halkla buluşan Atabek, Doğalgaz müjdesi verdi.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek beraberinde Belediye Başkanımız İsmail Gündoğdu, Ak Parti Sakarya İl Başkan Yardımcısı İlhan Türkseven, Ak Parti Sakarya İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Turan, AK Parti Ferizli İlçe Başkanı Muhsin Zurnacı ve parti yönetiminden oluşan heyetle Ferizli'de bir takım ziyaret gerçekleştirdi. İlk ziyaretini Ferizli OSB'ye gerçekleştiren Atabek, OSB'de faaliyette bulunan fabrikaları gezerek yetkililerden bilgi aldı. Çalışanlarla sohbet eden Milletvekili Atabek, işçilerle beraber yemek sırasına girerek karavana öğle yemeği yedi.

Cumhur İttifakının gücüne vurgu yapan ve başarı dileyen Milletvekili Atabek, Ferizli'de devam eden çalışmalar hakkında Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu'dan brifing aldı. Mahallelerdeki projeler hakkında rapor alan Atabek, Gölkent ve Sinanoğlu mahallelerinde kahvehane sohbeti gerçekleştirerek ilçe genelinde atılacak bazı önemli adımların müjdesini verdi.

Sinanoğlu ve Gölkent Mahallelerine Doğalgaz Müjdesi

Ziyaret kapsamında Ferizli Sinanoğlu ve Gölkent mahallelerinde kahvehane sohbetlerine katılarak vatandaşı dinleyen Atabek, kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Vatandaşların en çok merak ettiği "doğalgaz ne zaman gelecek" sorusuna karşılık her iki mahallenin de doğalgaz hattı yatırım planına dahil edildiğini belirten Atabek "Doğalgaz her şeyden önce bayanların işlerini kolaylaştıracak. Bana güvenin. Eşleriniz de sizler de rahat edeceksiniz. 2022 yılında mutlaka evlerinizdeki ocaklarınızda doğalgaz yanmaya başlayacak. AĞDAŞ Genel Müdürümüz ile görüştük ve müjdeyi veriyorum. İçinizi rahat tutun, doğalgaz mahallelerimize gelecek" dedi.

Hedefimiz Ferizli'yi Ayağa Kaldırmak

Ferizli için hizmetten hizmete koştuklarına vurgu yapan Belediye Başkanımız İsmail Gündoğdu ise, "Yoğun iş temposu içerisinde zaman ayırıp ilçemizi ziyaret eden, vatandaşımızı dinleyen, derdimizle dertlenen Milletvekilimiz Çiğdem Erdoğan Atabek'e çok teşekkür ederiz. İlçemizin kalkınması için vekilimiz elinden gelen gayreti göstermeye devam ediyor. Halka hizmetin Hakk'a hizmet olduğu düsturuyla milletimizin emrindeyiz. İlçemizin en ücra köşesine kadar hizmet götürmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ferizli Belediyesi olarak, tüm kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği içerisindeyiz. Bizim tek bir önceliğimiz, tek bir hedefimiz var o da Ferizli'yi ayağa kaldırmak. Kıymetli vekilimize gönülden teşekkür ederiz. Sizleri misafir etmekten çok mutlu olduk. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. " İfadelerini kullandı. Belediye Başkanımız İsmail Gündoğdu, ilçeyi ziyaret ederek sorun ve taleplerini yerinde dinleyen Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek'e teşekkür etti.

Milletvekili Atabek, Gebze'de elim bir kaza sonucunu yaşamını yitiren Merhum Mehmet Çobanın ailesini de ziyaret ederek taziyede bulundu.

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Kaynak: Habermetre