Gattuso'dan itiraf: Icardi'yi ben istemedim

Lazio Teknik Direktörü Gennaro Gattuso, Serie A'da oynadıkları Venezia karşılaşmasının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, transfer döneminde adı takımla anılan ve Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi'yi neden kadroya dahil etmediğini açık bir dille ifade etti.

''ICARDI'Yİ BEN İSTEMEDİM''

Lazio’nun ligin ilk 5 haftasında topladığı 13 puanlık başarılı performansa değinen 48 yaşındaki teknik adam, Arjantinli yıldız transferiyle ilgili soruya yanıt vererek, "Tüm başarı ve övgü takıma ait. Bu grup, ilk günden bu yana büyük bir profesyonellik ve azimle elinden gelenin en iyisini yapıyor. Mauro Icardi'ye bu yüzden hayır dedim. Icardi'yi ben istemedim'' dedi.

''İŞLEVSEL İSİMLERİ İSTİYORDUM''

Takımındaki mevcut uyumdan oldukça memnun olduğunu dile getiren Gattuso, işlevsel bir kadro kurmak istediklerini belirterek, "Böyle bir takımı çalıştırmak benim için büyük bir keyif. Görevim, oyuncuları en uygun koşullara hazırlamak ve olabildiğince az hata yapmak. Göreve ilk geldiğimde transfer yapamayacağımızı sanıyordum. Süreç biraz vakit aldı ancak bu benim kişisel tercihimdi; çünkü takıma doğrudan katkı sağlayacak, işlevsel isimleri istiyordum. Katılan takviyeler için kulübe ve oyunculara teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray kariyerinde çıktığı 134 maçta 77 gol atıp 25 asist üreten 33 yaşındaki Mauro Icardi, Lazio transferinin gerçekleşmemesinin ardından henüz herhangi bir kulüple anlaşma sağlamadı.