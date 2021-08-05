Muğla termik santral yandı mı? Termik santral son durum! Termik santralde yangın devam ediyor mu?

Ülkemizde meydana gelen yangınlar devam ederken, birkaç gündür korkulan termik santrale yangın sıçraması durumu hakkında da dün akşam son dakika bilgileri geldi. Milas termik santral yandı mı? Termik santralde yangın devam ediyor mu? sorularının yanıtları da gündemin merak edilen konuları arasında yer aldı. İşte termik santrale dair merak edilen soruların yanıtları ve Muğla termik santral son durum! Muğla Milas termik santral kimin?

Muğla termik santral yandı mı? Termik santralde yangın devam ediyor mu? sorularının yanıtları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Muğla'nın Milas ilçesinde günlerdir devam eden orman yangınında dün sabahtan itibaren karadan ve havadan yapılan yoğun müdahaleler sayesinde yangın Kemerköy Termik Santrali'ne sıçramazken, yoğun hava müdahalesi, kara tahkimatı ve diğer tedbirler sayesinde saat 15.00'e kadar tüm bölgede yangınla ilgili kontrol sağlanmıştı. Ancak son dakika haberleriyle korkutucu haberler geldi. İşte, Termik santral son durum! Muğla Milas termik santral kimin?

MİLAS TERMİK SANTRAL YANDI MI?

Milas'ta yangının ulaştığı Kemerköy Termik Santrali'ndeki alevler 11. saatte etkisini yitirdi. Durum tespiti için santral sahasında yapılan ilk incelemelerde ana ünitelerde ciddi bir hasar meydana gelmediği tespit edilirken, acil müdahale ekibi tarafından santral sahasında soğutma işlemleri ile gerekli tüm emniyet tedbirleri alınmaya devam ediyor. Yangın mahalinde herhangi bir can kaybı yaşanmaması için gerekli tüm tedbirler alındı.

8 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Sirenlerin çalmaya başladığı ve patlamaların da yaşandığı bölgede elektrikler kesilmiş, sosyal medya üzerinden bölgede yaşananlara dair paylaşılan videolarda durumun vahameti gözler önüne serilmişti. Ayrıca bölgedeki 8 mahalle de risk nedeniyle tahliye edilmişti. Saat 21.00 sıralarında termik santralin elektrik iletim tellerinden de kıvılcımlar düşmeye başlamıştı.

PATLAYICI MADDELER DIŞARIYA ÇIKARILDI

Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere su tankerleri, TOMA'lar ve itfaiye aracı müdahale bulunmuş, Kemerköy Termik Santrali personeli tahliye edilmiş, yanıcı ve patlayıcı maddeler dışarı çıkarılmıştı.

İLK İNCELEME YAPILDI, ANA ÜNİTEDE CİDDİ HASAR YOK

Yangının ulaştığı Kemerköy Termik Santrali'nden 11. saatte yüreklere su serpen bir haber geldi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter üzerinden paylaştığı yazılı açıklamada santraldeki alevlerin etkisini yitirdiğini ve ilk incelemelerde ana ünitede herhangi bir ciddi hasar bulunmadığını kaydetti.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Yangının santrali tehdit ettiği ilk andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız konuyu hassasiyetle takip etmektedir. Yine ilk andan itibaren bölgede bulunan ilgili üç bakanımız da tesisin yöneticileri ile birlikte yaşanan gelişmeler üzerine tahliyeye karar vermiş ve tahliyenin tamamlanmasının ardından santralden ayrılmışlardır.

Tahliyenin ardından itfaiye acil müdahale ekipleri tarafından, durum tespiti için santral sahasında ilk incelemeler yapılmış ve santraldeki ana ünitelerde ciddi bir hasar meydana gelmediği anlaşılmıştır.

Halen acil müdahale ekipleri tarafından santral sahasında inceleme ve soğutma işlemleri ile gerekli tüm emniyet tedbirleri alınmaya devam etmektedir. Soğutma işlemleri sabah saatlerinde havadan ve karadan devam edecektir.

Yangın mahalinde herhangi bir can kaybı yaşanmaması için gerekli tüm adımlar atılmıştır."

VATANDAŞLAR ÇIKARMA GEMİLERİYLE TAHLİYE EDİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, orman yangınının termik santrale ulaşması nedeniyle iskelede toplanan vatandaşların, çıkarma gemileriyle tahliye edildiğini duyurmuş ve yapılan açıklamada, "Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınının bölgedeki termik santraline yaklaşması üzerine, iskelede toplanan vatandaşlarımız Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait çıkarma gemilerimizle emniyetli bölgelere tahliye ediliyor" ifadelerine yer verilmişti.

"PATLAMA RİSKİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Yangının Kemerköy Termik Santraline sıçraması sonrasında, santral yetkilileri alevlerin santrali sardığını belirterek bölgenin tamamen tahliye edildiğini açıkladı. Santral yetkilileri patlama riskinin bulunmadığını, alevlerin sadece binaya zarar verebileceğini belirtti.

MUĞLA MİLAS TERMİK SANTRAL KİMİN?

Milas'taki yangında alevlerin ulaştığı Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali 37 yıldır faaliyetini sürdürüyor. 1984 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Yeniköy-Kemerköy Termik Santralleri, 1050 Megawatt kurulu gücü ile tek başına Türkiye'nin elektrik ihtiyacının ortalama yüzde 2'sini karşılamaktadır. Santralde 3 üniteden oluşmaktadır. 1 ve 2'nci üniteler 1994 yılında, 3'üncü ünite ise 1995 yılında işletmeye açıldı ve halihazırda üretim devam etmektedir. Santralin üretim kapasitesi ise yıllık 4 milyar 95 milyon Kilowatt saat.

23.12.2014 tarihinde Kemerköy Termik Santrali, özel bir enerji firmasına devredildi.