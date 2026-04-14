ABD'den Kataib Hizbullah'ın lideri için 10 milyon dolar ödül

ABD'den Kataib Hizbullah'ın lideri için 10 milyon dolar ödül
ABD, Irak'taki Kataib Hizbullah Genel Sekreteri Ahmet el-Hamidavi hakkında bilgi sağlayanlara 10 milyon dolara kadar ödül verileceğini açıkladı. El-Hamidavi, ABD diplomatik tesislerine yönelik saldırılarda ve ABD vatandaşlarını kaçırmak gibi eylemlerden sorumlu tutuluyor.

  • ABD, Irak'taki Kataib Hizbullah Genel Sekreteri Ahmet el-Hamidavi hakkında bilgi verenlere 10 milyon dolar ödül koydu.
  • Kataib Hizbullah, ABD diplomatik tesislerine saldırılar düzenlemek, ABD vatandaşlarını kaçırmak ve Iraklı sivillerin ölümüne yol açan eylemler gerçekleştirmekle suçlanıyor.
  • Bilgi sağlayan kişiler, güvenlik gerekçesiyle başka bir ülkeye yerleştirilme imkanından yararlanabilecek.

ABD, Irak’taki Kataib Hizbullah Genel Sekreteri Ahmet el-Hamidavi’nin başına ödül koydu.

BİLGİ SAĞLAYANA 10 MİLYON DOLAR

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği, el-Hamidavi hakkında bilgi verenlere 10 milyon dolara kadar ödül verileceğini duyurdu. Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, söz konusu ödülün el-Hamidavi’nin yeri ya da faaliyetleri hakkında bilgi sağlayan kişiler için geçerli olduğu belirtildi.

ÜÇ SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

Açıklamada, Kataib Hizbullah’ın İran destekli bir silahlı grup olduğu ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü ifade edilerek, grubun ABD diplomatik tesislerine yönelik saldırılar düzenlemek, ABD vatandaşlarını kaçırmak ve Iraklı sivillerin ölümüne yol açan eylemler gerçekleştirmekle suçlandığı kaydedildi.

BAŞKA BİR ÜLKEYE YERLEŞTİRİLME İMKANI DA VERİLİYOR

Açıklamada, el-Hamidavi hakkında bilgi sahibi olan kişilerin güvenli kanallar aracılığıyla yetkililerle iletişime geçebileceğini bildirilerek, bilgi sağlayan kişilerin belirlenen para ödülüne hak kazanabileceği ve ayrıca güvenlik gerekçesiyle başka bir ülkeye yerleştirilme imkanından da yararlanabileceği aktarıldı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
