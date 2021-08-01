Milas'taki yangının bölgedeki termik santrallere yaklaşması panik yarattı

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Pek çok mahalleye sıçrayan ve Milas'ta bulunan termik santrallere yaklaşan alevler bölge halkını da tedirginliğe soktu.

Ülkemizin dört bir yanında çıkan orman yangınları ile mücadele devam ediyor. 28 Temmuz ve 1 Ağustos arasında çıkan 125 yangının 117 tanesi tamamen kontrol altına alınırken Tunceli, Antalya ve Muğla'daki yangınların söndürülme çalışmaları sürüyor.

MİLAS'TAKİ YANGIN YERLEŞİM YERLERİNE SIÇRADI

Muğla'nın Milas ilçesinde Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevler, Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri mahallelerine sıçradı. Jandarma ekipleri, mahallelerin tahliyesini sağladı. Bazı vatandaşların, hayvanlarını da kurtarmaya çalıştığı görüldü. Ekiplerin, bölgedeki alevlerle mücadelesi sürüyor.

YANGINLARIN TERMİK SANTRALLERE YAKLAŞMASI PANİK YARATTI

Öte yandan yangınların söndürülme çalışmaları süren Milas'ta 3 termik santralin bulunması sosyal medyadaki kullanıcıları da endişeye sürükledi.

Bölgedeki vatandaşlar, Çökertme'de çıkan yangının Ören'de bulunan art arda 2 termik santraline yaklaşması tehlikesine karşı uyarılarda bulundu.