Midyat Kent Konseyi kuruldu

05.12.2019 08:25 | Son Güncelleme: 05.12.2019 08:26

Midyat Kent Konseyinin 179 üyenin katılımıyla gerçekleştirilen ilk genel kurulunda başkanlığa oy birliği ile Diyanet-Sen Midyat Temsilcisi Zeyni Bedir seçildi.

Bağlar Mahallesi Fen Lise' si salonunda Genel kurulda konuşan Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, kurulacak olan Kent Konseyinin, ilçemiz Midyat için çok önemli bir adım olan ve kentleşme vizyonumuza ışık tutacağını söyledi.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından Belediye Başkan yardımcısı Abdürrahim Çelik, 'Kent Yönetimi ve Katılım' konulu kısa bir konferans verdi.

Genel kurulda konuşan Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, ilçemiz Midyat için çok önemli bir adım olan ve kentleşme vizyonumuza ışık tutacağını söyledi.

Belediye Başkanı Veysi Şahin, sivil toplum kuruluşu temsilcilerimizin muhtarlarımızın, esnafımızın, eğitimcilerimizin her alanda uzman meslek temsilcilerimizin halkımızın her kesiminden temsilcilerin bulunduğu Midyat Kent Konseyinin 1. Olağan Genel Kurulunun gerçekleştirmek için bir araya gelmiş bulunmakta olduklarını söyleyerek, şöyle konuştu. "Midyat ile ilgili Belediyemiz tarafından uygulanacak olan projelerle ilgili önerileri Midyat Kent Konseyinde değerlendirildikten sonra Midyat Belediye Meclisi tarafından görüşülecek ve karara bağlanacak. Bugün bunun ilk adımını atmış bulunmaktayız. Midyat halkına verdiğimiz sözü tumanın sevincini yaşıyoruz. " Dedi.

-"Kent konseyi, Herhangi bir siyaset veya menfaat çatışmalarının yeri değildir"

Şahin, "Midyat Kent Konseyi, kent yaşamında, kent vizyonunun belirlenmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, katılım ve yerinde yönetim ilkelerini hayata geçirebilmek için kadın ve gençlerimizin belediye meclislerinde söz sahibi olabilmelerini sağlamak için Midyat Kent Konseyini kurmuş olacağız. Midyat Kent Konseyi aktif bir şekilde belediye çalışmalarına katkı verecektir. Konseyimiz, herkesin fikir ve düşüncelerini söylediği, proje geliştirdiği, bir çalışma platformu olacaktır. Herhangi bir siyaset veya menfaat çatışmalarının yeri değildir. Memleketimiz için zaman ayıran adeta elini taşın altına koyan vatandaşlarımızın bir araya geldiği bir çatı bir şemsiye olacaktır. Yerel düzeyde demokratik katılıma katkı bulunacak kent konseyi, birlikte yaşadığımız ilçemizde birlikte düşünme, birlikte çalışma ve ortak yönetimi gelişme anlamında büyük bir öneme sahip olduğuna inanmaktayız." Şeklinde konuştu.

Başkan Şahin, daha sonra kent konseyin başkanlığına aday olanlara başarılar diledi.

Konuşmaların ardından, yapılan divan kurulu ardından seçimlere gidildi. Kent konseyi başkanlığına Zeyni Bedir, Ünal Günel, Mehmet Doğanay, İsa Altunkaynak, Mehmet Emin Akan ve Şehmus Güneş aday oldu. Zeyni Bedir 52 oy alarak Midyat Kent Konseyi Başkanlığına seçildi. Yürütme Kurulu ise, Mehmet Veysi Seven, Mehmet Zeki Ayyıldız, Şehmus Yavuz, Fırat Ergin Tural, Fatih Maral, Aysel Noyan, Halil El ve Orhan Şaşmaz seçildi.

-"Midyat ilçemize ışık tutacak"

Midyat kent Konseyi Başkanı Zeyni Bedir, yaptığı açıklamada, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin'in Kent Konseyini hayata geçirmesinden dolayı çok teşekkür ettiğini söyledi.

Bedir, "Kent konseyimiz inşallah Midyat ilçemize ışık tutacak. Tüm sivil toplum kuruluşlarıyla, muhtarlarımızla, kanat önderlerimiz ile kent konseyini en iyi şekilde bir birimize yardımcı olarak memleketimizin sorunlarını belediyemize ileteceğiz. Belediye başkanımız ile düzenli bir şekilde kent konseyini inşallah birlikte yürüteceğiz." Diye konuştu.

Kaynak: Bültenler