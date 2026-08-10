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Yunanistan planı suya düştü! Çete lideri kız arkadaşının yanında enselendi

Yunanistan planı suya düştü! Çete lideri kız arkadaşının yanında enselendi Haber Videosunu İzle
Yunanistan planı suya düştü! Çete lideri kız arkadaşının yanında enselendi
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Kocaeli'de 'İkizler' suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında firari olarak aranan örgüt lideri R.Y., Muğla'nın Milas ilçesinde jandarma operasyonuyla yakalandı. Yunanistan'a kaçmaya hazırlandığı belirlenen şüpheli, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

  • Kocaeli'de 'İkizler' suç örgütüne yönelik operasyonda örgüt liderlerinden Mehmet Yaşar tutuklandı.
  • Firari örgüt lideri R.Y., Muğla'nın Milas ilçesinde kadın arkadaşının yanında yakalandı.
  • R.Y.'nin Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğu belirlendi ve adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'de suç örgütüne yönelik soruşturmada firari olarak aranan örgüt lideri R.Y., Muğla'nın Milas ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğu belirlenen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

BİR BUÇUK YILLIK TAKİP

Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 1,5 yıl süren teknik ve fiziki takibinin ardından haziran ayında 'İkizler' suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. 

Operasyon kapsamında örgütün liderlerinden Mehmet Yaşar 'tefecilik', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama' ve 'yağma' suçlarından tutuklandı. 

Soruşturmanın devamında aralarında Mehmet Yaşar'ın da bulunduğu 13 şüpheli de yakalanıp, tutuklandı.

YUNANİSTANA KAÇACAKKEN ENSELENDİ

Soruşturma sürerken, örgütün lideri konumunda bulunan ve firari olarak aranan R.Y. de Muğla'nın Milas ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Kadın arkadaşının yanında yakalanan R.Y.'nin Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğu belirtildi.

R.Y. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİlker Emek:

Bu ne arkadaş her önune gelen bir çete bir örgut kurmuş daha adını duymadiğimizi varmı acaba

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