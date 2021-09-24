Mide ameliyatından sonra zayıflayan Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u çok değişti - Haberler Magazin
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Mide ameliyatından sonra zayıflayan Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u çok değişti

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Magazin

Mide ameliyatından sonra epey zayıflayan Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u Yeşim Ceren Bozoğlu'nun yaşadığı değişim son paylaşımıyla ortaya çıktı.

Mide küçültme ameliyatı geçirdikten sonra 58 kilo verip 52 kiloya düşen oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu son paylaşımıyla dikkatleri üzerine topladı.

BÜYÜK DEĞİŞİM YAŞADI

Kuruluş Osman dizisinin Hazal Hatun'u olarak izleyiciden büyük beğeni toplayan Yeşim Ceren Bozoğlu verdiği kilolar ve yeni imajıyla kendine hayran bıraktı. 47 yaşındaki oyuncunun son paylaşımındaki değişimi ise gözlerden kaçmadı.

İşte Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son hali;

Mide ameliyatından sonra zayıflayan Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u çok değişti

Mide ameliyatından sonra zayıflayan Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u çok değişti

Mide ameliyatından sonra zayıflayan Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u çok değişti

Mide ameliyatından sonra zayıflayan Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u çok değişti
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Servet Uzun
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Haber: Mide ameliyatından sonra zayıflayan Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u çok değişti - Haberler Magazin
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