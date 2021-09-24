Mide ameliyatından sonra zayıflayan Kuruluş Osman'ın Hazal Hatun'u çok değişti

Mide küçültme ameliyatı geçirdikten sonra 58 kilo verip 52 kiloya düşen oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu son paylaşımıyla dikkatleri üzerine topladı.

BÜYÜK DEĞİŞİM YAŞADI

Kuruluş Osman dizisinin Hazal Hatun'u olarak izleyiciden büyük beğeni toplayan Yeşim Ceren Bozoğlu verdiği kilolar ve yeni imajıyla kendine hayran bıraktı. 47 yaşındaki oyuncunun son paylaşımındaki değişimi ise gözlerden kaçmadı.

İşte Yeşim Ceren Bozoğlu'nun son hali;

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