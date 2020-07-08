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MHP'li Yıldız: Çoklu baro kaygılarını belirtenler, seçimlerin nasıl yapıldığına bakmalı
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MHP'li Yıldız: Çoklu baro kaygılarını belirtenler, seçimlerin nasıl yapıldığına bakmalı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Özellikle 3 büyük ilde bulunan barolar maalesef siyasi bir araç olarak kullanılmakta olup, barolar siyasi partilerin arka bahçesi olmamalıdır.

MHP'li Yıldız: Çoklu baro kaygılarını belirtenler, seçimlerin nasıl yapıldığına bakmalı
08.07.2020 16:26 | Son Güncelleme: 08.07.2020 16:26

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Özellikle 3 büyük ilde bulunan barolar maalesef siyasi bir araç olarak kullanılmakta olup, barolar siyasi partilerin arka bahçesi olmamalıdır. Çoklu baroya ilişkin kaygılarını belirtenler önce baroların seçimlerinin nasıl yapıldığına bakmalıdır" dedi.

MHP'li Feti Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, günlerdir 'Avukatlık Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi' üzerine tartışmalar yapıldığını belirtti. Yıldız, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen kanuna ilişkin 296 milletvekilinin söz alarak konuştuğunu kaydederek, "CHP-HDP-İP'in, kanun teklifinin MHP ve AK Parti tarafından kin ve otoriter bir anlayışla hazırlandığı, bir tepkinin sonucu olarak huzura getirildiği iddiaları doğru olmadığı gibi, milletvekillerine yapılan büyük bir saygısızlık ve iftiradır" dedi.

'BAROLAR KAMU KURUMU DEĞİLDİR'Kamu kurumunun, merkezi yönetim ve yerel yönetimler olduğunu belirten Yıldız, "Gerçek kişiler tarafından değil devlet tarafından ya kanunla ya da kanunun verdiği yetkiye dayanılarak kurulurlar. Anayasanın 123. maddesinde 'idarenin bütünlüğü' ve 'kamu tüzel kişiliği' düzenlenmiştir. Çalışanları devlet memuru statüsündedir. Resen icra yetkileri vardır. Malları haczedilemez, iflasları istenemez. Kamu gücü ile donatılmışlardır. Zor alım yetkisi vardır, buna örnek olarak kamulaştırma yetkisi gösterilebilir. Barolar kamu kurumu değildir. CHP Genel Başkanının; 'her ilde ancak bir baro bulunabilir, birden fazla vali olamayacağı gibi birden fazla baro olamaz, bu durum üniter yapıya aykırıdır' iddiası elma ile armudun karıştırılmasıdır, en hafif tabiriyle bilgisizliktir. Örneğin Japonya üniter bir devlettir. Tokyo'da da bir vali vardır ancak birbirine eşit üç baro bulunmaktadır. CHP ve muhalefet partilerinin kanun teklifine itirazlarının hukuki dayanağı olmadığı gibi, iddiaları uygulamayla da örtüşmemektedir" dedi. 'BAROLAR SİYASİ PARTİLERİN ARKA BAHÇESİ OLMAMALI'Bazı baroların, Türk devletinin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinden aldığı yetkiyle meşru müdafaa hakkını kullanarak, sınır ötesi operasyonları yapmasını savaş ilanı saydığını, Suriye, Libya ve Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili milli politikalara karşı olmayı da görev haline getirdiğini belirten Yıldız, şunları kaydetti: "Biliyoruz ki, baroların bu açıklamalarına meslektaşlarımızın büyük çoğunluğu karşıdır. Yine bazı barolar, Avukatlık Kanunundaki hukukun üstünlüğü ile insan haklarını savunma ve koruma yetkisini maalesef belli bir ideolojik pencereden değerlendirmekte, hak ihlalleriyle ilgili davalarda mazlum ve mağdurun kimliğinden çok kendilerine siyasi görüşü yakın olan insanların yanında yer almaktadırlar.  Özellikle 3 büyük ilde bulunan barolar maalesef siyasi bir araç olarak kullanılmakta olup, barolar siyasi partilerin arka bahçesi olmamalıdır. Çoklu baroya ilişkin kaygılarını belirtenler önce baroların seçimlerinin nasıl yapıldığına bakmalıdır. Baro seçimleri, siyasi görüşleri birbirine yakın olan avukatların oluşturduğu gruplar arasındaki mücadele olarak cereyan etmektedir. Bu grupların adına baktığımızda, baroların ve baro seçimlerinin siyasallaştığı açık olarak görülür."

MHP'li Yıldız ayrıca CHP'nin, konunun Anayasa'ya aykırılığını ileri sürerek, Anayasa Mahkemesi'ne gideceği yönündeki açıklamasıyla ilgili, "Bize göre kanun, Anayasa'ya aykırı hiçbir düzenlemeyi bünyesinde barındırmamaktadır" dedi.


Kaynak: DHA

Manşet

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