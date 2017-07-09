MHP'li Tanrıkulu'ndan, 'Sözde Adalet Yürüyüşü' Nitelendirmesi
MHP İzmir İl Başkanlığı 12'nci Olağan Kongresi'ne, Başkan Necat Karataş, tek aday olarak girdi.
MHP İzmir İl Başkanlığı 12'nci Olağan Kongresi'ne, Başkan Necat Karataş, tek aday olarak girdi. Kongrenin açılış konuşmasını yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu, CHP Genel Başkanı Kemal kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünü 'sözde adalet yürüyüşü' olarak nitelendirdi, "Nereye gideceğini bilmeyenler fazla uzağa gidemezler" dedi.
MHP İzmir İl Başkanlığı 12'nci Olağan Kongresi Kültürpark Fuar Alanı 3 No'lu Hol'de gerçekleştirildi. Kongreye MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu, İzmir Milletvekili Oktay Vural, İl Başkanı Necat Karataş, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, MHP Aydın İl Başkanı Levent İlter, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrenin divan başkanı Tanrıkulu oldu.
'NEREYE GİDECEĞİNİ BİLMEYENLER FAZLA UZAĞA GİDEMEZLER'
Açılış konuşmasını yapan Tanrıkulu, CHP'nin başlattığı Adalet Yürüyüşü'nü eleştirirken, yürüyüşü 'sözde adalet yürüyüşü' olarak nitelendirdi. MHP'nin yeni bir açılım sürecine izin vermeyeceğinin altını çizen Tanrıkulu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Nereye gideceğini bilmeyenler fazla uzağa gidemezler. Türkiye bıçak sırtı bir dönemden geçmektedir. Bizler kutlu davanın hedefine doğru ilerliyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında ülkemizi bölmeye parçalamaya yönelik girişimler giderek artmaktadır. Buna karşılık ana muhalefet ve bir takım kendini bilmezler iş birliği içindedirler. Ramazan iftarlarında bir araya gelenler, adalet yürüyüşlerinde bir araya gelenler bunun örneğidir. Gerçek Türk milliyetçiliğini gösterecek olan sizlersiniz. İç ve dış güvenliğimiz tehdit altındadır. Ülkemiz 15 Temmuz travmasını daha atlatamamıştır. Başta PKK-PYD, FETÖ ve DAEŞ olmak üzere terör örgütleriyle amansız bir mücadele içindeyiz. Bu hainler ülkeyi karıştırmak için yoğun çaba içindeler. Biz bu hainlere kayıtsız kalamayız. Türk siyaseti anlamsız siyasi çatışmalardan zarar görmüştür. Bu yüzden siyasi hedefler sadece iktidar hedefiyle sınırlandırılmamalıdır. İster iktidar olalım ister muhalefette kalalım amacımız ülkemizin birlik ve bütünlüğü olmalıdır. MHP tarihi boyunca ekonomik ve siyasi krizlerden beslenen değil, krizlerdin aşılmasında en önemli rolü olan parti olmuştur. Bugün gelinen noktada partimizin yol göstericiliği birer birer ortaya çıkmıştır. Türkiye hepimizin vatanıdır. Biz vatan ve millet sevdasıyla hareket etme bilinciyle hareket etmeliyiz. Partimizin üzerinde gerçekleştirilmeye çalışılan referandum öncesi ve sonrasında manipülasyonlar ortadır. Bunu gerçekleştiremeyenler kudurmuş durumdadır. MHP'nin bu duruşu iş birlikçi ve hainlerin uykularını kaçırmaktadır. MHP oldukça ne yeni bir açılım süreci oluşturulacak ne de yeni bir parti kurulacaktır. Partimizin, milletimizin her daim yanında olması ve dik durması koltuk değneği söylentilerini çıkaranları rahatsız etmektedir. Partimiz merkez sağda yeni bir parti kurmak isteyenlerin açıkça saldırısı altındadır. Biz siyasette tutarlı dürüst ve milli anlayışımızdan asla taviz vermeyeceğiz. Çözüm ve çıkışın aranacağı yer olarak da meclisi görmeye devam edeceğiz."
Tanrıkulu'nun konuşmasının ardından kürsüye gelen MHP Aydın İl Başkanı Levent İlter, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kongreyle ilgili mesajını okudu. Kongreye katılan partililer Bahçeli'nin mesajını ayakta alkışladı.
YEREL YÖNETİMLERİ ELEŞTİRDİ
MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş ise konuşmasında yerel yönetimleri eleştirdi. İzmir'in birçok sorunu olduğunu söyleyen Karataş, 2019 yılında yapılacak yerel seçimler için destek isteyerek, "İzmir'in maalesef bir çok sorunu var. İzmirli işinden evine gitmek için evinden çıktığında hangi manzarayla karşılaşacağının telaşı içinde. Trafik sorunu var, alt yapı sorunu var, çöp sorunu var. İzmir deprem bölgesi. Biz MHP olarak sürekli uyarılarda bulunuyoruz. Gelin şu Harmandalı sorununu çözelim diyoruz. Bu sorunların çözülmesi zor bir hadise değil. Ama yerel ve genel iktidarlar İzmir'de kavgadan iş yapamıyor. İzmirli vatandaşlarımız kavga istemiyor. Çözüm bekliyor. MHP 2019 seçimleri için hedefini belirlemiştir. Eğer bizim hizmet anlayışımız görmek istiyorlarsa bizim Aliağa'mız var. Bizlere 2019 seçimlerinde destek verin. MHP'ler hizmet aşkıyla doludur. Bize destek verin hizmet alın" dedi.
OYUNU EŞİYLE BİRLİKTE VERDİ
Kongreye tek aday olarak giren Karataş, eşiyle birlikte oy kullandı. Başkan Necat Karataş'ın Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:
"Veysel Şahin, Sayit Şanlı, Ali Peynirci, Şevket Alptekin, Avni Güngüler, Serdar Seçgin, Süleyman Bozkurt, Bahadır Altınkeser, Latif Alaboğa, Fikri Atılbaz, Fikret Türkyılmaz, Kamil Karslı, Salim Arduçlu, Taşkın Işık, Yusuf Çoban, Levent Gülebastı, Merih Cerit, Seyit Ali Aslan, Bahattin Koyuncu, M. Osman Ölmez, Adem Akkaş, Adil Özyiğit, Rıza Palamutçu, Fatih Şimdi, Ahmet Emekli, M. Emin Yaramış, Bahri Zümrütoğlu, Cihan Demir, Recep Genç, Ömür Yetimoğlu, Erol Kaşıkara, Ahmet Coşar, Muhammet Şahin, Namık Tuncer, Abdullah Şahin, Mehmet Çelik, Cihan Andaç, Hakan Pirbudak, Abdullah Soylu, Sabri Çoruh, Mustafa Haspolat ve Alper Başer."
- İzmir