MHP'li Aydın'dan Selahattin Demirtaş'a af isteyenlere tepki

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için af isteyenlere tepki göstererek, "Demirtaş PKK'nın siyasi temsilcisidir.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için af isteyenlere tepki göstererek, "Demirtaş PKK'nın siyasi temsilcisidir. MHP bunu her yerde söylüyor. Ona af isteyenler de bu suça ortaktır." dedi.

Aydın, MHP Gümüşhane İl Başkanlığının şehir merkezindeki bir otelin bahçesinde düzenlenen il kongresinde, Cumhur İttifakı'nı hedef alanların Türkiye'yi siyaseten bölüp parçalamak istediğini söyledi.

Millet İttifakı'nı ve politikalarını eleştiren Aydın, dün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında bazı HDP MYK üyelerinin gözaltına alındığını ifade etti.

Aydın, 6-8 Ekim 2014 tarihinde yaşanan olaylara ilişkin, "O kahraman gibi gösterdikleri, af istedikleri, hepsinin ortak paydası Demirtaş kim? Gümüşhane'nin şehidi yok mu? Gümüşhane'yi Karadeniz'e bağlayan hatta bunlar cirit atmadılar mı? Bunlar her türlü melaneti işlemediler mi?" diye konuştu.

Kendisinin de bu bölgenin insanı olduğunu dile getiren Aydın, "Hainimizi de tanıyoruz, vatanımızı sevenleri de tanıyoruz. Bize kimse elma şekerini bandırıpta baldıran zehirini yutturmasın. Demirtaş PKK'nın siyasi temsilcisidir. MHP bunu her yerde söylüyor. Ona af isteyenler de bu suça ortaktır." ifadelerini kullandı.

HDP'ye, şehitlerin hakkı, hukuku dolayısıyla her zaman mesafeli olduklarını söyleyen Aydın, yargı yoluyla mukavemette bulunmaya devam edeceklerini bildirdi.

Aydın, kararlılıkla yürütülen operasyonlar dolayısıyla terör örgütünün hiçbir yerde kafasını çıkarmadığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Demirtaş'a af istemelerinin nedeni o. Dün derdest edilen, Kobani olaylarında azmettirici ekibi almaya başladılar. İlk tepki nereden geldi? HDP'den önce CHP'den geldi farkında mısınız? Grup Başkanvekili hemen konuştu, 'Bunlar ne yapmışlar. 5-6 yıl önce 2014-2020 yeni delil mi var? Niye böyle yapıyorlar.' ya sana ne? Sen Mustafa Kemal'in siyasi emanetini taşıyorsun. Daha Mustafa Kemal'in, Atatürk olduğunun farkında bile değiller. Utanmadan, sıkılmadan Ermenistan'a '1915 olaylarındaki acınızı paylaşıyoruz' diyen bir sivil toplum kuruluşundan da medet umuyorlar. Bunları boyayıp millete yutturuyorlar."

Türk Tabipleri Birliğine (TTB) yönelik de eleştirilerde bulunan Aydın, adında "Türk" kelimesi bulunan bir kuruluşun gayri Türk faaliyetlerde bulunduğunu savundu.

Aydın, sağlık çalışanlarının her zaman yanlarında olduklarını ancak TTB'nin doktor ve sağlık çalışanlarıyla ilgili bir önceliğinin bulunmadığını ileri sürdü.

TTB'nin Güneydoğu'da şehit edilen bir sağlık çalışanıyla ilgili mesajına değinen Aydın, şu değerlendirmede bulundu:

"Hiç unutamıyorum, 'her türlü terörü lanetliyoruz' diyor. Niye diyemiyorsun 'bu katliamı, bu doktorumun canına kıyan PKK'yı lanetliyoruz.' Yok PKK'yı lanetlemek. Her türlü terörü lanetliyorlarmış. Ama Ermenistan'a, Ermenistan Tabipler Birliğine mesaj geçiyorlar, 'biz sizin acınızı paylaşıyoruz.' Yani ne demek? Dolaylı olarak 'Türkler sizi katletti.' demek istiyor. Afrin operasyonunu başlatıyoruz. Canımız yanmış, oradan habire fitne, fesat geliyor, evlatlarımızı kaybediyoruz. 'Bu bir savaş.' diyor. 'Bu bir sosyal rahatsızlık, hastalıktır.' diyor. Kim diyor? TTB Başkanı diyor. Araştırıp deşifre ettik. YPG'nin, PYD'nin temsilcilerine ödüller vermişler. Aynı kürsülerden beraber konuşmuşlar. Dışardaki müstemleke zihniyetindeki babalarıyla iş birliği halindeler. Çok şükür fitneyi ve fesatı bozan bir MHP ve onun bilge lideri var."

Kongrede tek listeyle seçime gidildi. Mevcut İl Başkanı Nadim Aydın, yeniden başkan seçildi.

Kongreye, MHP MYK üyeleri Musa Küçük, Akın Üstün ve İdris Aydın ile MHP'li belediye başkanları ve davetliler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Çelik