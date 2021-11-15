KONYA (Habermetre) - MHP HEYETİNDEN MUŞ BELEDİYESİ'NE NEZAKET ZİYARETİ Bir dizi ziyaret ve programlar yapmak üzere ilimize gelen Milliyetçi Hareket Partisi Konya Milletvekili Esin Kara, Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, MYK üyeleri Mehmet Beşir Tatar, Muhammed Köse, Alper Erdem ve İl Başkanı Osman Yüce ile beraberindeki heyet Muş Belediyesi'ne nezaket ziyaretinde bulundular. Belediye Başkanı Feyat Asya ve meclis üyeleri tarafından karşılanan heyet makama geçti. Başkan Asya, burada görev süresi içerisinde şehre kazandırılan yatırım ve projeler hakkında misafirlerini bilgilendirdi. Ziyaret hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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