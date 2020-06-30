MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı'ndan Rize'de 'Çay Kanunu' ziyaretleri Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hatay Milletvekili ve aynı zamanda TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu üyesi olan Lütfi Kaşıkçı bir dizi ziyaret kapsamında Rize'ye geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hatay Milletvekili ve aynı zamanda TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu üyesi olan Lütfi Kaşıkçı bir dizi ziyaret kapsamında Rize'ye geldi.

MHP Rize İl Başkanlığı'nın başlattığı Çay Kanunu Önerisi çalışmaları kapsamında Rize'ye gelerek çay ile alakalı paydaşları ziyaret eden MHP Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, MHYK Üyesi Recep Bakırcı, İl Başkanı İhsan Alkan ve beraberindeki heyet, ilk olarak Çayeli Belediyesi'ni ziyaret etti. Kaşıkçı sonrasında Rize Ziraat Odası yönetimi ve ilçe ziraat odası başkanları ile bir araya geldi. RZO binasında gerçekleşen toplantıda konuşan Kaşıkçı, hazırladıkları öneri ile alakalı bilgi vererek Ziraat Odası başkan ve yöneticilerinin fikirlerini aldı. Sırasıyla Rize Ticaret ve Sanayi Odası ve Rize Ticaret Borsası'nı da ziyaret eden Kaşıkçı daha sonra Rize Çay Üreticileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni de ziyaret etti. ÇAYÜDAD Başkanı Mustafa Mavi'nin karşıladığı Milletvekili Kaşıkçı, üreticilerin problemlerini ve çözüm önerilerini dinledi. Kaşıkçı daha sonra Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde (ÇAYKUR) Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim ile görüştü. Hazırladıkları öneri hakkında bilgi veren Kaşıkçı Alim'den bilgi aldı.

MHP'nin TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu üyesi olan Lütfi Kaşıkçı ziyaretlerinin ardından MHP İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kendisine yöneltilen 'ÇAYKUR Genel Müdürü'nün atanmayışı' hakkındaki soruya "Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizler ÇAYKUR Genel Müdürü olarak Yusuf beyi görüyoruz. Bizim muhatabımız odur. Dolayısıyla toplantılarımızı kendisiyle yaptık. Kendisinin vekaleten görevi sürdürme durumu var, inşallah kısa zamanda asaleten de ataması yapılır" dedi.

"ekonomik ömrünü tamamlamış çaylıkların yenilenmesi gerekli"

Çayın sorunları arasında mevcut çay tarım arazilerinin ekonomik verimliliğini kaybettiği gerçeği olduğunu dile getiren Kaşıkçı "Geldiğimiz noktada çayın Rize'de sürdürülebilmesi için ekonomik ömrünü tamamlamış bu çaylıkların yenilenmesinin çok önemli bir husus olduğunun altını kalın kalın çiziyoruz. Bununla ilgili önemli adımların atılması gerekiyor ve yetkililerinde bu hususta önemli adımlar atacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Milletvekili Kaşıkçı ziyaretler esnasında tüm kurum ve kuruluşların Çay Kanunu'nun gerekliliği hakkında konuştuğunu, kendilerinin de TBMM'de bu konu üzerinde durduklarını dile getirdi. Kaşıkçı "Artık mevcut kanun hem çay üreticilerimizin, hem Rize'nin, hem de çayı alıp işleyen kurumlarımızın ihtiyacını görmediğini, dolayısıyla çağın gereksinimleriyle donatılmış yeni bir çay kanunu olması gerektiğini, buna yönelik bir beklenti olduğunu bugün gittiğimiz tüm kurumlar ifade etti. Kurumların ifade etmesinin yanı sıra bizlerinde Ankara'da konuştuğu bir konu. Üreticisinden çayı alıp işleyenlere pazarlama ağına kadar, şirketlere varıncaya kadar hepsinin üzerinde ortak mutabakat sağladığı bir çay kanunu inşallah kısa bir zamanda devreye girer. Hem üreticilerimizi hem de çay alıp işleyen kurumlarımızın rahatlayacağı döneme hep birlikte girmiş oluruz" diye konuştu.

ÇAYKUR'un da kanun hakkında bir teklifi olduğunu hatırlatan Kaşıkçı "ÇAYKUR'un bakanlığa hazırlayıp sunduğu bir teklifin olduğunu hepimiz biliyoruz. Meclis gündemine gelmeden konu hakkında bir şeyler söylemenin de yerinde olmayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla bu tartışılmaya başlandığında toplumumuzun tüm kesimi çay kanununun nasıl bir kanun olduğunu anlayıp görecektir. Vatandaştan aldığımız, üreticiden aldığımız çayı işleyen mekanizmadaki yöneticilerden almış olduğumuz bilgiler günü ve zamanı geldiği zaman ilgililerle paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

"Gürcistan'dan çay toplamaya gelen işçiler yüzünden 800 milyonluk kayıp yaşanıyor"

Gürcistan'dan Rize'ye gelerek çay toplayan işçiler nedeniyle Rize'nin 800 milyonluk bir ekonomik kayıp yaşadığını, bir Türk Milliyetçisi olarak bu paranın Rize'de kalması gerektiğini savunduklarını sözlerine ekleyen Kaşıkçı "Özellikle çayın toplanmasında Gürcistan'dan gelen insanlar burada çay toplama işini gerçekleştiriyordu. 2018 yılı rakamlarına göre 700-800 milyon civarında bir paradan bahsediliyor. Türk milliyetçisi olarak bu paranın ben Rize'de kalmasından yanayım. Bu para Rize'de nasıl kalabilir. Bizim insanımızın cebinde nasıl kalabilir. Para Rize'den dışarı nasıl çıkmaz, bunun yolları var mıdır diye bugün yaptığımız görüşmelerde onun da tartışmalarını yaptık" şeklinde konuştu.

Gürcistan uyruklu çay toplama işçilerinin bölgeye gelmemesi için gerekirse çay toplama makinalarının Rize'de üretiminin mümkün olup olmadığının araştırma yapılması gerektiğini dile getiren Kaşıkçı şunları söyledi:

"Çay toplama makinaları var, bunlar daha da geliştirilebilir mi? Hatta bunun sanayisi Rize'de kurulabilir mi? Elde ettiğimiz bu makinelerle çay haşatını yapmak daha verimli olabilir mi? Bugün ki ziyaretlerimizin içerisinde ana konulardan biride buydu. Çayla ilgilenen bütün kurumlar, gerek bakanlık gerek ÇAYKUR, gerekse buradaki sivil toplum örgütleri top yekün bir çözüm bulurlar diye düşünüyorum. Bizlerde bu süreçte Milliyetçi Hareket Partisi açısında katkı vermeye her daim hazırız. Gücümüz yettiğince Rize'den bizlere gelen sıkıntıları hem takip etmekle hem de Türkiye Büyük Millet Meclisinde konulmak için varız. Çayla ilgili bizde oluşan hafızayı Rizeli hemşerilerimizin hizmetine inşallah seferber edeceğiz. Çayı binbir emekle binbir zorluklarla o çaylıklardan toplayıp işletmeye kadar götüren vatandaşlarımızın sıkıntılarını problemlerini birinci dereceden kendimize sorumluluk alanı olarak burayı görüyoruz. İnşallah onlarında sıkıntılarını mecliste konuşmaya devam edeceğiz." - RİZE

Kaynak: İHA