MHP Grup Başkanvekili Usta: "Fetö'nün Siyasi Boyutunun Başlatılmasını İstiyoruz"

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, "FETÖ'nün siyasi boyutunun başlatılmasını istiyoruz. Bunu hükümetten talep ediyoruz" dedi.



MHP Samsun İl Başkanlığı 12. Olağan Kongresi Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde yapıldı. Kongreye MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, MHP Genel Başkan Yardımcı Ruhsar Demirel, sivil toplum örgütü temsilcileri ve partililer katıldı.



MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta yaptığı konuşmada, "Hepimiz biliyoruz ki, 15 Temmuz'da ülkemiz hain bir darbe girişimi, hatta işgal girişimi yaşadı. Böyle bir ortamda ülkemizin birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Biz Milliyetci Heraket Partisi olarak hiçbir siyasi kaygıya düşmeden, hiçbir siyasi komplekse kapılmadan siyasi bedeli ne olursa olsun doğru politikalarda hükümetin, devletin yanındayız. Bunlardan bir tanesi de elbette ki terörle mücadeledir. Siyaset yapmamamızın temelinde ülkemizin milletimizin çıkarları vardır. Hükümetten beklentimiz bu terörle mücadelenin sürdürülmesidir. Artık bu terör meselesinin bu ülkenin gündeminden tamamen düşürülmesidir. PKK terörü her gün can alıyor. Her gün yüreğimiz yanıyor. FETÖ terörünün ne kadar ciddi boyutlara ulaştığını hep birlikte gördük. Dolayısıyla FETÖ ile mücadele en etkin şekilde sürdürülmesi lazım. Bu mücadelenin siyasi boyutu nerede? Tek ayak üzerinde bu mücadele ne kadar sürdürülebilir? Biz bu mücadelenin siyasi boyutunun bir an önce başlatılmasını hükümetten talep ediyoruz ve bekliyoruz. FETÖ ile mücadele en sert şekilde sürdürülmeli. Siyasiler üzerinde yapılmayan mücadele alt düzeyde yapılması FETÖ'nün ekmeğine yağ sürüyor. Bu mücadelenin meşruiyetini kaybetme ihtimali var. Biz bu yüzden bunun üzerinde duruyoruz. Bu mücadelenin siyasi boyutunun bir an önce başlatılması lazım" diye konuştu.



MHP Genel Başkan Yardımcı Ruhsar Demirel, "Siyasi duruşlarımız, ideolojik tutumlarımız bir yana milletimiz için her şeyden önce devletimiz için, vatanımız için her zaman el ele gönül gönüle olmalıyız. Bu yalnızca 15 Temmuz için olmamalı. Her zaman beraber olmalıyız. Davamızın peşinde olmalıyız. Dava insanı adanmışlık demektir. Tıpkı Sayın Devlet Bahçeli gibi. Türk siyaseti için koyduğu tavırları anlamak için özel günler gerekiyor. Kimin ne olduğunu anlamak için özel günler gerekiyor. Bir gün, bir zaman, bir saat gelir, daha önce anlamadıklarınızı netleştirirsiniz" şeklinde konuştu.



Seçimlere tek liste ile giden MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin ise, "Milliyetçi Hareket Partisi Türk Siyasetine mühür vurmuştur. Türk milliyetçiliğinin hem kurucu, hem kurtarıcı, hem de şartlar gerekirse tıpkı 16 Nisan halk oylaması gibi değiştirecek vasfını, örtülemez rolünü ifade ede gelmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle bütün dava arkadaşlarımı selamlıyorum. İl kongremizin hayırlı uğurlu olmasını cenabı Allah'tan niyaz ediyorum. Bizim kongremizde kaybeden yoktur. Kazanan ise sadece ve sadece milliyetçi ülkece harekettir" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından gidilen seçimlerde üyelerin oylarını alan Taner Tekin, güven tazeleyerek yeniden MHP Samsun İl Başkanı seçildi. - SAMSUN