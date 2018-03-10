MHP Grup Başkanvekili Usta: "Fetö, CHP Merkezli Seçim İttifakını Destekliyor"

MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Cumhurbaşkanlığı seçimi için CHP merkezli yapılacak seçim ittifakının FETÖ tarafından desteklendiğini söyledi.

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, İhlas Haber Ajansı (İHA) Samsun Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti. İHA Bölge Müdürü Ali Yılmaz Ergen ile görüşen Erhan Usta, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Usta, "16 Nisan referandumunda MHP ve AK Parti 'evet' yönlü oy kullanmış, onun karşısında da bir 'hayır' cephesi oluşmuştu. Şu anda da aynı hayır cephesinin Cumhurbaşkanlığı seçiminde de birlikte hareket etme eğiliminde olduğunu görüyoruz. Bu hafta genel kurulda görüşülecek 'İttifak Yasası' ile geçmişte örtülü, hileli bir şekilde yapılmış ittifakların yasal zeminde olmasını sağlayacak bir kanun görüşülecek. Bu kanun inşallah geçecek. Örtülü ve gizli ittifaklar yerine açık bir şekilde siyasi partilerin birbirleriyle ittifak etmesi, böyle zorlu günlerde birlikte hareket etmesi normaldir, olması gereken bir şeydir. Bu ittifakımızın karşısında da CHP'nin başını çektiği HDP'nin, İP'in ve bazı diğer partilerin de içerisinde olacağı bir bloklaşma, ittifak var. Onların ifade ettikleri gibi ilkesel anlamda ya da birlikte hareket etme anlamında karşı tarafta bir ittifak var. Çok acıdır ki bu ittifakı FETÖ'de destekliyor. Şu anda Türkiye'de FETÖ'ye karşı ciddi bir mücadele var. Bu mücadele de devlet ve iktidar tarafından sürdürülüyor. Bizler de bu mücadeleyi destekliyoruz. Dolayısıyla FETÖ'nün böyle bir mücadelenin aksaması yönünde bir gayret göstermesini normal karşılamak lazım. Örgütü çökertmeye yönelik bir çaba var. FETÖ de bugün, bu mücadeleyi yapan siyasi iktidarı ve onu destekleyen MHP'nin gelecek ilk seçimlerde kaybetmesi yönünde oyluyor. Kaybetmesi yönünde oylarken de bizim karşımızdaki oluşum referandumdan gelen hayır cephesini destekliyor" dedi.

"CHP, örtülü ittifak görüşmeleri yaptı"

CHP'nin talep ettiği randevuyu neden kabul etmediklerini de açıklayan Erhan Usta, "CHP, birçok konuda olduğu gibi bu konuda da amacı üzüm yemek değil. 16 Nisan referandum sürecinde de biz bunu yaşadık. Şimdi de aynı şeyi yaşıyoruz. CHP, katkı vereceğini söyledi. Yasa teklifi Meclise geldiğinde CHP katkı verecek diye görüşmeler 1 hafta geciktirildi fakat komisyonda herhangi bir şekilde işi düzeltmeye yönelik bir katkıları olmadı. Sürekli, 'çıkartılsın' yönünde bir eleştirisi oldu. Hep aynı şeyler söylendi. Bizden talep edilen görüşmede bunları tekrarlayan bir görüşmeydi. CHP'nin AK Parti'den önce diğer partilerle görüştüğü konu, seçim güvenliğinden çok örtülü ittifak konusu görüşüldü. Örtülü ittifak görüşmelerini perdelemek için Cumhur ittifakının tarafı olan AK Parti ve MHP'den randevu talep edildi. Böyle bir randevuya olumlu karşılık vermek AK Parti'nin kendi takdiridir. Bu da ülkeyi yöneten bir parti için olumlu da olmuştur. Biz, CHP'nin işi oyalamaya yönelik olduğunu ve kendilerinin diğer partilerle kurmaya çalıştıkları ittifaka yönelik örtülü ittifak görüşmelerini perdelemek amacına geldiğini düşünmek için randevu taleplerine olumlu karşılık vermedik" diye konuştu.

Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Operasyonu hakkındaki görüşlerini de bildiren Usta, şunları söyledi:

"Bugün Zeytin Dalı Harekatı'nın 50'nci günü. Türkiye, başarılı bir operasyon yürütüyor. Operasyonun yavaş ilerlemesi sivillere karşı olan hassasiyetimizdendir. 1 tane dahi sivil kaybı yaşanmasın diye TSK hassasiyet içerisinde mücadele veriyor. Operasyon başarı ile sonuçlanacaktır. Bunu kısa sürede de beklememek lazım. Afrin terör unsurlarından tamamen temizleninceye kadar bu operasyon sürülecek. Bundan sonraki süreçte de hemen Menbiç'e yönelmelidir. Çünkü oradan da ciddi bir terör tehdidi vardır."

Erhan Usta'nın İHA'ya yaptığı ziyarete ayrıca MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin, MHP İlkadım İlçe Başkanı İkram Erdemir ve il yöneticileri katıldı. - SAMSUN