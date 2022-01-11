MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ey zillet partileri çekinmeyin; yürekliyseniz itiraf edin, 'PKK bomba tuzakladı ve sonra da patlattı' derseniz sadece... - Haberler
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ey zillet partileri çekinmeyin; yürekliyseniz itiraf edin, 'PKK bomba tuzakladı ve sonra da patlattı' derseniz sadece...

MHP Genel Başkanı Bahçeli:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ey zillet partileri çekinmeyin; yürekliyseniz itiraf edin, 'PKK bomba tuzakladı ve sonra da patlattı' derseniz sadece adam olursunuz".

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ey zillet partileri çekinmeyin; yürekliyseniz itiraf edin, 'PKK bomba tuzakladı ve sonra da patlattı' derseniz sadece adam olursunuz". - ANKARA

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