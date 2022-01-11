MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ey zillet partileri çekinmeyin; yürekliyseniz itiraf edin, 'PKK bomba tuzakladı ve sonra da patlattı' derseniz sadece...
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ey zillet partileri çekinmeyin; yürekliyseniz itiraf edin, 'PKK bomba tuzakladı ve sonra da patlattı' derseniz sadece adam olursunuz".
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Ey zillet partileri çekinmeyin; yürekliyseniz itiraf edin, 'PKK bomba tuzakladı ve sonra da patlattı' derseniz sadece adam olursunuz". - ANKARA
Son Dakika! PKK'lı teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekil Semra Güzel hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığına gönderildi
Son Dakika: AK Parti sözcüsü Çelik'ten teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li vekile tepki: Dünyanın hiçbir devleti buna müsaade etmez
Öldürülen teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li vekille ilgili konuşan Öztrak: Terör, terörist bizim kırmızı çizgimizdir
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet