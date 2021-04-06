MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Anayasa Mahkemesi'nin HDP'yi arkalayan ve kollayan tutumu bizim nazarımızda hükümsüz, milli vicdanda yok hükmündedir"

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Anayasa Mahkemesi'nin HDP'yi arkalayan ve kollayan tutumu bizim nazarımızda hükümsüz, milli vicdanda yok hükmündedir" MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Anayasa Mahkemesi ve HDP açıklaması MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "PKK'nın siyaset ayağı HDP...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Anayasa Mahkemesi'nin HDP'yi arkalayan ve kollayan tutumu bizim nazarımızda hükümsüz, milli vicdanda yok hükmündedir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Anayasa Mahkemesi ve HDP açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

"PKK'nın siyaset ayağı HDP kapatılmalıdır"

"HDP'ye zaman kazandıran Anayasa Mahkemesi'nin devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü umursamadığını görüyoruz"

"O tarihlerde Polis Akademisi'nde sözde Kürt Çalıştayı düzenleyen zat bugünün Anayasa Mahkemesi Başkanı'dır"

"Anayasa Mahkemesi bugünkü haliyle devam edemez"

ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Anayasa Mahkemesi'nin HDP'yi arkalayan ve kollayan tutumu bizim nazarımızda hükümsüz, milli vicdanda yok hükmündedir" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Devlet Bahçeli, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan, 17 Mart 2021 tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne gönderilen HDP'nin temelli kapatılması hakkındaki iddianame eften püften bahanelerle 31 Mart 2021 Çarşamba günü iade edilmiştir. Gerekçe olarak usul eksiklikleri gösterilmiştir. Terörle mücadele kararlılığının zirve yaptığı, kahraman güvenlik güçlerimizin can pahasına mücadele ettiği bir süreçte, Anayasa Mahkemesi'nin HDP'yi arkalayan ve kollayan tutumu bizim nazarımızda hükümsüz, milli vicdanda yok hükmündedir. Dağda elde edilen stratejik ve tarihi üstünlüğü, TBMM'de kaybettirmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Anayasa Mahkemesi adil ve hakkaniyetli bir karar vermemiştir" dedi.

"Biz aziz şehitlerimizin kemiklerini sızlatmamanın derdindeyiz" diyen Bahçeli, "Bu mahkeme üyelerine soruyorum; bu aziz vatanda bulunmamızın da usul eksiklileri var mıdır? Bölücü terörle mücadelenin usul sorunlarını da tespit ettiniz mi? Bugün HDP iddianamesini, usul eksikleri var diyerek gerisin geriye Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade eden zevat, bir saatliğine de olsa dağda, ovada ya da sınır ötesinde hainlerin karşılarına çıkabilecek yürekliliği gösterebilecekler midir? İddianame kapsamında yok şurası olmamış, yok burası eksik kalmış diyen Anayasa Mahkemesi'nin başkan ve üyeleri bunu gidin de şehit analarına anlatın, yetim yavrulara söyleyin, dul kalan gelinleri ikna edin. Biz millet ne diyorsa ona göre hareket ediyoruz. Biz aziz şehitlerimizin kemiklerini sızlatmamanın derdindeyiz. Milletin çığlığına bigane kalan, HDP'ye zaman kazandıran Anayasa Mahkemesi'nin devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü umursamadığını, böylesi bir hassasiyeti de taşımadığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"O tarihlerde Polis Akademisi'nde sözde Kürt Çalıştayı düzenleyen zat bugünün Anayasa Mahkemesi Başkanı'dır"

Anayasa Mahkemesi'nin mevcut haliyle milletin vicdanında karşılığı olmadığını vurgulayan MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Halen Anayasa Mahkemesi Başkanlığı makamını işgal eden şahsın, geçmişte Polis Akademisi Başkanıyken, 1 Ağustos 2009 tarihindeki PKK açılımına nasıl ev sahipliği yaptığını, 12 kötü adamı nasıl ağırladığını, o görevdeyken hangi şaibeli işlere karıştığını biz gayet iyi biliyoruz. O tarihlerde Polis Akademisi'nde sözde Kürt Çalıştayı düzenleyen zat bugünün Anayasa Mahkemesi Başkanı'dır. Bu şahsın HDP duyarlılığı, ihanet ve çözülmeye teşneliği yeni bir vaka değildir. Anayasa Mahkemesi'nin mevcut haliyle milletimizin vicdanında karşılığı yoktur ve Mahkeme Başkanı'nın tarafsızlığı söz konusu değildir. Bu mahkemenin kapısına kilit vurularak yeni baştan yapılandırılması bir adalet, siyaset ve demokrasi sorumluluğudur. Bununla birlikte Anayasa Mahkemesi'nin bir darbe mirası olduğu ortadadır. Merhum İsmet İnönü, 1954 seçimleri kampanya döneminde ilk mitingini 9 Nisan 1954'de Malatya'da yapmış, buradaki konuşmasında Anayasa Mahkemesi ihtiyacına temas etmiştir. Ayrıca ve daha önemlisi, 12 Ocak 1959'da toplanan CHP'nin 14.Büyük Kongresi'nde yayımlanan 'İlk Hedefler Beyannamesi'nde Anayasa Mahkemesi'nin kurulması hedeflenmiş, 27 Mayıs darbecilerinin ilk icraatı da bu hedefi hayata geçirmek olmuştur" şeklinde konuştu.

"Anayasa Mahkemesi bugünkü haliyle devam edemez, inandırıcılığından ve güvenirliğinden bahsedilemez"

Bahçeli, "Anayasa Mahkemesi ayet hükmü değildir. Zamanın ruhuna, milletimizin beklentilerine müzahir şekilde yapısı değişebilecek, daha verimli, daha etkin çalışması sağlanabilecektir. Hiç kimse bize durum hatırlatması yapmasın, biz neyin ne olduğunun farkındayız. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi bugünkü haliyle devam edemez, inandırıcılığından ve güvenirliğinden bahsedilemez. Türk milleti yeni ve tarihi özelliklerine uygun bir yüksek mahkeme kurmaya muktedirdir, buna da hakkı vardır. Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasıyla ilgili teklifimizi sulandırmaya çalışanları, bu görüşümüzün yalnızca bizi bağlayacağını ifade edenleri şaşkınlıkla izlediğimizi, alayının sözlerini not ettiğimizi, sırası geldiğinde önlerine koyacağımızı herkesin bilmesinde yarar olacaktır. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iade edilen iddianameyi vaki eksiklikleri gidererek süratle Anayasa Mahkemesi'ne tekrar göndereceğini, usul açısından ilgili mahkemenin iddianameyi iade hakkının artık bulunmadığını açık seçik ifade etmek isterim" diye konuştu.

"PKK'nın siyaset ayağı HDP kapatılmalıdır" diyen Bahçeli konuşmasını, şöyle sürdürdü:

"Bölücülüğe neşter vurulmalıdır. Terörün kökü kurutulmalıdır. Hainlere merhamet mazlumlara ihanettir. CHP'nin HDP'nin kapatılmasına karşı çıkması, dokundurmam diye feryat figan etmesi sonuçsuzdur, adalet terazisi zilletin ağırlığını asla çekmeyecektir. Kılıçdaroğlu çok meraklıysa, olağanüstü kongreyi toplamalı, HDP'nin CHP'ye katılımını sağlamalıdır. Hodri meydan, cesareti varsa buyursun denesin, HDP'yle yasak ilişkiyi resmi bir birlikteliğe dönüştürsün, elbette bunun vebaline de sonuna kadar katlansın."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS EMRE KARTAL