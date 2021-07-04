"Mezopotamya'nın incisi" Mardin, turizmde salgın öncesi yakaladığı ivmeyi sürdürmek istiyor

Birçok medeniyete beşiklik eden "Mezopotamya'nın incisi" Mardin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından kültür ve inanç turizminin merkezi olmayı hedefliyor.

Birçok medeniyete beşiklik eden "Mezopotamya'nın incisi" Mardin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından kültür ve inanç turizminin merkezi olmayı hedefliyor.

Farklı kültürlerin hoşgörüyle kardeşçe yaşadığı, "gecesi gerdanlık gündüzü seyranlık" olarak nitelendirilen Mardin'i salgın döneminde ziyaret eden çoğunluğu yerli turistler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında şehri huzurla gezmenin keyfini yaşadı.

Bölgede yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi gösterdiği illerinden Mardin, bu yıl, 2019 yılındaki 535 bin ziyaretçi sayısına, salgın sonrası da yıllık 2 milyon turist hedefine ulaşmayı hedefliyor.

Vali Mahmut Demirtaş, AA muhabirine, kentin turizm değerinin önemli bir potansiyel taşıdığını söyledi.

Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Mardin'de farklı dil ve dinlerin huzur içinde bir arada yaşadığına dikkati çeken Demirtaş, 2019 yılında yaklaşık 535 bin kişinin kentte konakladığını, bunun yüzde 10'unun yabancı turistler olduğunu anımsattı.

Demirtaş, salgın nedeniyle geçen yıl yüzde 40 civarında düşüş meydana geldiğini, biraz sıkıntı yaşasa da esnafın toparlanma aşmasına geldiğini dile getirerek, "Salgınla ilgili aldığımız olumlu sonuçlarla hem yurt içi hem yurt dışından turistlerin akın akın gelmeye başladıklarını görüyoruz. İnşallah huzur içinde, bol turistin olacağı bir yıl tahmin ediyoruz." dedi.

Ziyaretçi sayısında bu yıl, 2019 rakamlarını yakalayacaklarını tahmin ettiklerini aktaran Demirtaş, "Ancak salgın bittikten sonra en az 2 milyon vatandaşımızın burada konaklayacağını düşünüyorum. Yatırımcılarımıza, girişimcilerimize sesleniyorum, burada ciddi anlamda otel konaklama ihtiyacı var. Bu konuda kendilerine yardımcı olacağımızı özellikle taahhüt ediyoruz." diye konuştu.

Mardin Artuklu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi ve Mardin Sanat Tiyatrosu Derneği Başkanı Mehmet Veysi Bora da kentteki turizm hareketliğinin 12 aya yayılması gerektiğini belirtti.

Valilik, belediye, üniversite gibi güçlü kurumların organizasyonunda spor ve kültürel etkinlere, bilimsel kongre ve toplantılara, sergilere, kültür ve sanat aktivitelerine ev sahipliği yapılabileceğini dile getiren Bora, "Akarsularında rafting yapmayı, Mezopotamya ovasında at koşturmayı, kültür turları düzenleyerek insanların her dönem buraya gelmelerini ve dolu dolu bir tatil yapmalarını sağlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

"Salgından sonra Mardin şaha kalkacak"

Mührü Kil Turizm Seyahat Acentesi Temsilcisi Fehmi Sincar da normalleşme sürecinde de Mardin'in yoğun ilgi gördüğünü dile getirdi.

Özellikle temmuz ayı itibarıyla yeni kararların alınmasının ardından önemli rezervasyonların yapılmaya başlandığını vurgulayan Sincar, "Salgından dolayı düşük olan turist sayımız artmaya başladı. Salgın bittikten sonra burada müthiş bir kalabalık olacaktır. Salgından sonra Mardin şaha kalkacak. Yerli turistlerimiz geliyor, yabancı turistler de artmaya başlayacak." diye konuştu.

"Her şeyi çok güzel"

Antalya'dan Mardin'i gezmeye gelen Süendam Küni ise ilk defa geldiği kentte hayran kaldığını belirterek, tarihi yapısının çok güzel olduğunu söyledi.

Ukrayna'dan gelen Mironava Natali de 3 günlük bir gezi programı yaptıklarını ve Mardin'i çok sevdiklerini dile getirerek, "Her şeyi çok güzel, insanları çok sıcakkanlı. Biz buraya bir daha geleceğiz. 3 gündür buradayız ve çok mutluyuz. Herkese teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar