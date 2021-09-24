Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra arkadan çarptı: 2'si bebek 17 yaralı - Haberler
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Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra arkadan çarptı: 2'si bebek 17 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aksaray'da mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si bebek 17 kişi yaralandı.

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si bebek 17 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray-Adana karayolu Karasu Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 ay önce gittikleri Balıkesir'den Şanlıurfa'ya dönüş yapan mevsimlik tarım işçilerini taşıyan Mehmet E. (42) idaresindeki 71 DL 099 plakalı Ford marka minibüs sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Ankara'dan Osmaniye'ye giden Ali D. (45) yönetimindeki 80 HJ 005 plakalı Scania marka tıra arkadan çarptı. Kaza sonucu minibüs sürücüsü araç içerisinde sıkışırken, minibüste yolcu olarak bulunan Amişe E. (42), Fatma A. (17), Tuğba E. (16), Sabiha E. (16), Elif A. (14), Mehmet B. (2), Redife E. (30), Mekiye E. (1), Zozan E. (14), Şile Y. (19), Mahmut Y. (21), İsmail B. (46), Redde A. (19), İsrafil A. (15), Meryem Y. (22) ve Hatice B. (31) yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri, Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri minibüs sürücüsü sıkıştığı yerden çıkartırken, UMKE ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra arkadan çarptı: 2'si bebek 17 yaralı

Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra arkadan çarptı: 2'si bebek 17 yaralı

Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra arkadan çarptı: 2'si bebek 17 yaralı

Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra arkadan çarptı: 2'si bebek 17 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra arkadan çarptı: 2'si bebek 17 yaralı - Haberler
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