Mevlüt Uysal'dan Soyadı Açıklaması: Eğer Böyle Değilse, Daha Vahim Yöntemler Geliyor Akla

AK Parti tarafından Büyükçekmece Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mevlüt Uysal, İstanbul'da yaşanan 'usulsüz oy sayımı' ve 'sahte seçmen' tartışmalarını değerlendirdi. Uysal, "Kaydı silinenlerin tamamına yakınının AK Partili olması rastlantı olamaz" dedi. Uysal, soyad tartışmalarına ilişkin ise"İlk yöntem olarak AK Parti'ye yakınlığı veya sempatisi ile bilinen kişilerin soy isimleri üzerinden hareket ettiklerini düşündük. He eğer böyle değilse, daha vahim yöntemler geliyor akla." dedi.

Halen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevini yürütmekte olan Mevlüt Uysal, Sabah'tan İsa Tatlıcan'ın sorularını yanıtladı.

"ÇALIŞMALARIMIZ OCAK AYINDAN İTİBAREN BAŞLADI"

AK Parti tarafından Büyükçekmece Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen ve 31 Mart'ta Hasan Akgün'e karşı yarışı kaybeden Uysal, "Büyükçekmece'deki seçim yolsuzluğunun ilk ortaya çıkışı aylar öncesine dayanıyor. Bu süreçten biraz bahseder misiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bizim bu hadise ile ilgili şüphelerimiz, tespitlerimiz ve bu bağlamda çalışmalarımız Ocak ayından itibaren başladı. Seçmen listeleri askıya çıktığı anda biz baktık ki AK Partili üyelerimizin önemli bir kısmı listelerde yok. Boş arsalarda, konteyner, ahır, depo olarak kullanılan yerlerde seçmen kayıtları olduğuna dair şikayetler geldi. Teşkilat mensuplarımızın da araştırması ile usulsüz kayıt yapıldığını tespit ettiğimiz 730 civarında seçmenle ilgili itiraz ettik. O itirazlarımızla 710 seçmen silindi. Bunlar ilk etapta tespit ettiklerimiz."

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal

Tatlıcan'ın sohbetin devamında yönelttiği sorular ve Uysal'ın bunlara verdiği yanıtlar şöyle:

"UYDURULAN ADRESLERE 830 KİŞİ YAZILDI"

"Peki bugünkü sorun nasıl ortaya çıktı?"

"Fakat daha sonra gördük ki Seçim Kurulu'nun kaydını dondurduğu kişilerin olduğu adreslere hemen yeniden daha fazla kişi yani 830 kişi kaydedilmiş. 730 hukuki bir karar ile siliniyor ve hemen bunu yok sayarak aynı uydurulan adreslere 830 kişi yazılıyor. Biz bunu da tespit edip itirazda bulunduk. Seçim Kurulu "kolluk kuvveti tarafından yerinde tespit yapılamadığı gerekçesiyle" bu başvurumuzu reddetti. Bu süre içerisinde de kolluk kuvvetlerimizin bu tespiti yapması zaten mümkün değildi. Yani seçimi kazanmak için her yolu mübah görerek korkusuzca bildikleri sahtekarlıkları yapmaya devam etmişler. Biz bu durumu görünce işin peşini bırakmadık ve olay bu noktaya gelmiş oldu."

"OLAĞANÜSTÜ SEÇMEN HAREKETLİLİĞİ" İDDİASI

"Seçimden sonra bu soruşturma daha da derinleşti. Ne kadar seçmen kaydırılmış ve silinmiş. Bir rakama ulaşabildiniz mi?"

24 Haziran 2018'den itibaren 6-7 aylık bir sürede çok büyük bir seçmen hareketi var. Seçmen artışı az ancak, seçmen hareketi çok fazla. 24 Haziran'dan 4 Ocak'a kadar 11 bin 954 seçmen kayıttan düşülmüş, 14 bin 254 seçmen ise kaydedilmiş. 24 Haziran seçimlerinde Büyükçekmece seçmen sayısı 172 bin 351 iken, 31 Mart yerel seçimlerinde seçmen sayısı 174 bin 661 olduğuna göre sekiz ayda 2 bin 310 seçmen artmış gibi lanse ediyor CHP. Burada adeta bir suçüstü yakalanmışlıktan kaynaklı çarpıtma çabası var. Son iki yılda ise; oluşturulan sahte adreslere doldur boşalt yapılması yöntemiyle 28.001 seçmen düşülmüş, 33.817 seçmen ise kaydedilmiş. Olağanüstü bir seçmen hareketliliği var.

"AK PARTİ'YE OY VERME İHTİMALLERİ OLAN KİŞİLERDEN SEÇİLMİŞ"

"Büyükçekmece'deki seçim usulsüzlüğü sadece seçmen kaydırma ve silinmeden mi ibaret. Başka ne tür usulsüzlüklere şahit oldunuz?"

"11 bin 954 seçmenin içerisinden yaklaşık 4 bini Türkiye'nin hiçbir yerinde seçmen değil, seçmen kayıtları tamamen silinmiş. Sanki Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığından çıkarılmış. Çünkü vatandaşın seçme ve seçilme hakkı elinden alınmış oluyor. Herhangi bir seçmenin gidip kendi iradesi ile "ben seçmen olmayacağım, benim kaydımı silin" deme şansı yokken bu nasıl olur? Bir seçmenin kaydının düşmesi ancak şöyle olur; bir vefat etmesi gerek bu durumda nüfustan da düşer, iki cezaevine girenler gibi kısıtlı olabilir, üçüncü şık ise birileri operasyon çekiyor demektir. Bin 500'e yakın AK Parti üyesi olan insanların seçmen kaydı yok. Tüm AK Parti teşkilatı onlara ulaşmaya çalıştı ama kısıtlı bir sürede ulaşılan sayı 900-950 civarı oldu. 541 AK Parti üyesine ulaşılamadı ve onlar oy kullanamadılar. Biz seçmenlikten düşürülen 4 bine yakın seçmen sayısını itirazlarla bunu 3 bin 92'ye düşürdük. Baktığımız zaman kaydı düşürülen diğer kişiler de AK Parti üyesi olan, AK Parti'ye yakın olan ve AK Parti'ye oy verme ihtimalleri olan kişilerden seçilmiş."

"EĞER BÖYLE DEĞİLSE...."

"Soyadları üzerinden seçmen kayıtlarından silindiği yönünde şüphelerinizi dile getirmiştiniz. Bu konu sosyal medyada çok tartışıldı. Biraz açabilir misiniz, neyi kastettiniz?"

"Büyükçekmece'de kurulduğu günden beri siyaseten AK Parti'de görev almış, açıktan destek vermiş veya parti üyesi olarak çalışan kişilerin ve ailelerinin oy kullanamaması için özel bir çalışma ile seçmen kayıtları silinmiş. Kaydı silinenlerin tamamına yakınının AK Partili olması rastlantı olamaz. Bunun için de bir çalışma yapmış olmalılar. Biz buradan hareketle ilk yöntem olarak AK Parti'ye yakınlığı veya sempatisi ile bilinen kişilerin soy isimleri üzerinden hareket ettiklerini düşündük. He eğer böyle değilse, daha vahim yöntemler geliyor akla. Mahalle örgütlerindeki görevliler organize bir çalışma mı yaptı, belediyede özel bir birim mi kurdular? Silecekleri AK Partili seçmenleri nasıl belirlemişler, açıklasınlar o zaman…"

"NASIL TESPİT ETTİNİZ?"

"'3092 seçmenin kaydı silinmiş' demiştiniz. Nasıl tespit ettiniz? Türkiye'nin hiçbir yerinde oy kullanamadılar mı?

"Maalesef kullanamadılar. İlçe Seçim Kurulları seçmen listelerini askıya çıktığında bir çok şikayet ulaştı bize. Büyükçekmece seçmen listesinden düşürülen 11954 seçmenin hangi sebeple düştüğünü tek tek araştırdık. Ölümle kaydı silinenler var, başka ilçeye taşınanlar var, İstanbul dışına nakledilenler var. Bir de Türkiye'de hiçbir yerinde kaydı görünmeyen 3092 seçme var. Yani kendi siyasi ikballeri için insanların vatandaşlık haklarını kullanmalarını hiçe sayarak seçmen listelerinden düşürmüşler. Nasıl bu kadar gözü kara olabiliyorlar! Bu bile bizim mücadelemizin ne kadar önemli olduğunu ispatlıyor."

"USÜLSÜZLÜKLER İBB'Yİ ETKİLER"

"Bu rakamlar İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri sonuçlarını etkileyecek düzeyde mi. YSK'dan nasıl bir karar çıkmasını bekliyorsunuz?"

"24 Haziran öncesi ve sonrası yapılan işlemler var. 24 Haziran sonrası yapılan işlemde, yani 8 ayda 14 bin 264 kayıt yapılmış. AK Partili oldukları bilinerek kaydı silinen 3092 seçmeni de buna eklersek 17 bin 356 seçmen yapıyor. Büyükşehir seçimlerinde şu anki farkın 13 binlere gerilediği gerçeğinden hareket ettiğimizde Büyükşehir seçim sonuçlarını direkt etkilemiş görünüyor. Ama buna karar verecek olan Yüksek Seçim Kurulu'dur. Şunu da belirtmek isterim ki, bu işlere bulaşan kim varsa muhakkak cezalandırılmalı ki, daha sonraki seçimlerde bu tür yanlışlar yapılmasın. En azından bu kadar organize bir iş yapılarak seçim neticesini değiştirmeye bir daha kimse yeltenmesin. Bunun demokrasimize katkı sunacağına inanıyoruz. Özelikle resmi evrakta sahtecilik suçunda her evrak için ayrı ayrı ceza verilerek böyle bir duruma kalmasın."