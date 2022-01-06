Metin Lokumcu davasında sanık polislere olay anı görüntüleri izletildi

ARTVİN'in Hopa ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 2011 yılındaki mitingi öncesi çıkan olaylarda polisin sıktığı biber gazı ile fenalaştığı öne sürülen, emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun (55) ölümüne ilişkin 13 polisin yargılanmasına devam edildi. Trabzon 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada dinlenen 4 polise olay anında kaydedilen kamera görüntüleri izletildi. Polislerin beraat talebinde bulunduğu duruşmada mahkeme heyeti, barolar ile sivil toplum kuruluşlarının dosyaya katılma talebini de reddetti. Duruşma, yarın diğer sanıkların dinlenmesiyle devam edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, 31 Mayıs 2011 tarihindeki Hopa mitingi öncesi ve sonrası çıkan olaylarda kalp krizi geçiren emekli öğretmen Metin Lokumcu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dönemin İl Emniyet Müdürü Muhsin Armağan'ın da bulunduğu 13 polis hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, Hopa Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 10 yıl sonra açılan davanın ilk duruşması, Trabzon 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Ancak mahkemenin mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak, görevsizlik kararı verdiği dosya, Trabzon 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

------------------------- KUTU 1 --------------------

HOPA OLAYLARI

------------------------- KUTU 2 --------------------

13 POLİSE DAVA

---------------------------- KUTU 3 -------------------------

ÖLÜMDE GAZLA NEDENSELLİK BAĞI

------------------------------KUTU 4 -----------------------

DOSYA AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ

Hopa Asliye Ceza Mahkemesi, Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, kamu güvenliğinin tehlikeye düşmemesi için davanın yerinin değiştirilmesini talep etti. Metin Lokumcu'nun ölümüne ilişkin duruşma, 'kamu güvenliği' gerekçesiyle Trabzon'a alındı. Davanın ilk duruşması, Trabzon 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Ancak mahkemenin mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak, görevsizlik kararı verdiği dosya, Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.