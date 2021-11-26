Meteoroloji tarih verdi! Tüm Türkiye için yoğun kar ve yağmur uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün (26 Kasım) yapılan son değerlendirmeye göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege'nin kıyı ve kuzey kesimleri, Antalya çevreleri ve İskenderun Körfezi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, (Malatya hariç) Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı olması; yağışların genellikle yağmur ve Sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve Kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale ile Edremit Körfezi çevrelerinde görülmesi beklenen sağanak yağışların bugün öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale ile Edremit Körfezi çevrelerinde görülmesi beklenen sağanak yağışların bugün öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Bugün öğle saatlerinden sonra zamanla, Ege Bölgesi, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz Bölümünde rüzgarın güney, güneybatılı yönlerden yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ TWİTTER'DAN HAVA DURUMU RAPORUNU PAYLAŞTI

HAFTA SONU ARTAN SICAKLIKLAR, YENİ HAFTAYLA YENİDEN DÜŞECEK

Yeni haftayla azalan hava sıcaklıkları hafta sonundan itibaren yeniden artışa geçecek. Meteoroloji'nin tahminlerine göre, mevsim normalleri civarına yükselecek sıcaklıklar 29 Kasım Pazartesi gününden itibaren yeniden düşüşe geçecek.

SALI GÜNÜ ANKARA'YA KAR GELİYOR

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle 30 Kasım Salı günü başkent Ankara başta olmak üzere İç Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

1 ARALIK'TA TÜM YURTTA YAĞIŞ VAR

1 Aralık Çarşamba günü ise tüm Türkiye'de yağış görülecek. Yağışlar, Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun tamamında kar, yurdun diğer bölümlerinde ise yağmur şeklinde olacak.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet