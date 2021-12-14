Meteoroloji'nin güncel hava raporu ortaya çıktı! İstanbul'a 20 Aralık Pazartesi günü yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Batman, Siirt, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

TOROSLAR MEVKİİ'NDE YOĞUN KAR

Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Toroslar Mevkii, Batı Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yer yer karla karışık yağmur ve Kar şeklinde olması beklenen yağışların; bugün Kırklareli, Tekirdağ, Mersin, Konya, Karaman, Aksaray, Kırşehir ve Nevşehir, gece saatlerinde Adana, Adapazarı, Düzce, Zonguldak çevrelerinde kuvvetli (20-60 kg/m²), Antalya'nın doğusunda yer yer çok kuvvetli (50-85 kg/m²), Toroslar Mevkii'nde ise yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR AZALIYOR

Sıcaklıkların iç ve batı kesimlerde 2-6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerinde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; bugün Kırklareli, Tekirdağ, Mersin, Konya, Karaman, Aksaray, Kırşehir ve Nevşehir ile gece saatlerinde Adana, Adapazarı, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli (20-60 kg/m²), Antalya'nın doğusunda kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (50-85 kg/m²), iç ve yüksek kesimlerinde (Toroslar mevkii) ise yoğun Kar Yağışı şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kar yağışına bağlı olarak ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Meteoroloji Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Kırklareli için sarı, Antalya için turuncu kodlu uyarıda bulundu.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgârın, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

METEOROLOJİ DUYURDU: SOĞUK HAVA VE KAR GELİYOR

Meteoroloji'nin orta ve uzun vadeli tahmin haritasına göre perşembe gününden itibaren İç Anadolu ve Doğu Anadolu'dan başlayarak kar yağışı etkili olacak. Cumartesi günü kıyı kesimler dışında tüm yurtta kar yağışı beklenirken, 20 Aralık pazartesi günü İstanbul'da da karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Kırklareli ve Tekirdağ, gece saatlerinde Adapazarı çevrelerinde yerel kuvvetli (30-60 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgârın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 5°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

İSTANBUL °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 14°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmurlu

DENİZLİ °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle kıyı kesimlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde (Toroslar Mevkii) karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Mersin ve Adana çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde (Toroslar Mevkii) karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey ve doğusunun gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Konya, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray ve Karaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 10°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS °C, 10°C

Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

BOLU °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin iç kesimlerinde güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BAYBURT °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ÇORUM °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Erzurum, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

ERZURUM °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

KARS °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde Diyarbakır, Batman ve Siirt, gece saatlerinde Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

SİİRT °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına; Marmara'da fırtına; Batı Karadeniz ve Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu : Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 doğusu güneybatıdan 2 ila 4; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 2,0 ila 3,0m; Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 3,0 ila 4,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 7 ila 9; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, kuzeyi 4,0 ila 5,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta, kuvvetli fırtına anında zayıf.

AKDENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneydoğudan 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi. yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.

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