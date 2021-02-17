Meteoroloji'den 69 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı: Yoğun kar yağışı, fırtına, çığ ve zirai don
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 69 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Çok sayıda il için yoğun kar yağışı, kuvvetli rüzgar, çığ ve zirai don uyarısı yapılırken kar yağışının sabah saatlerinde etkisini artırdığı Marmara Bölgesi için de buzlanma uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege'nin kuzeyi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Bursa'nın kuzey kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Ordu, Giresun ve Tokat çevreleri, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Malatya, Erzincan, Bitlis ve Muş çevreleri ile Tunceli, Bingöl, Hakkari ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
Marmara bölgesi ile ülkenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma riski bulunduğu belirtildi.
Meteoroloji'nin uyarıları şöyle:
YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI
Yağışların, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Bursa'nın kuzey kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Ordu, Giresun ve Tokat çevreleri, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Malatya, Erzincan, Bitlis ve Muş çevreleri ile Tunceli, Bingöl, Hakkari ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın kuzey, kuzeydoğulu yönlerden Marmara ve Akdeniz'de kuvvetli (40-60 km/sa), Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneyinde fırtına, yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/sa); Doğu Anadolu'da güney ve güneydoğulu yönlerden fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ZİRAİ DON UYARISI
Yurdumuzun kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta, yer yer kuvvetli zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
17 ŞUBAT İL İL HAVA DURUMU
EDİRNE °C, 1°CÇok bulutlu
İSTANBUL °C, 4°CÇok bulutlu, Avrupa Yakası hafif olmak üzere, il geneli kar yağışlı
KIRKLARELİ °C, 2°CÇok bulutlu
KOCAELİ °C, 3°CÇok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı
A.KARAHİSAR °C, -3°CÇok bulutlu, doğu çevreleri sabah erken saatlerde hafif kar yağışlı
DENİZLİ °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 6°CParçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
ADANA °C, 13°CÇok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ISPARTA °C, -2°CÇok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğusu kar yağışlı
ANKARA °C, -2°CParçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, -3°CÇok bulutlu, kuzey çevreleri hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, -2°CParçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, -1°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
BOLU °C, -2°CÇok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlı
DÜZCE °C, 1°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KASTAMONU °C, -3°CÇok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 2°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
AMASYA °C, 0°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
RİZE °C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
SAMSUN °C, 2°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
TRABZON °C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ERZİNCAN °C, 5°CÇok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı
ERZURUM °C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
GAZİANTEP °C, 8°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
SİİRT °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ŞANLIURFA °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TURUNCU ALARM NEDİR?
Turuncu alarm, havayla ilgili "tehlikeli durum"larda kullanılıyor. Bu renkte tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla gerçekleşmiyor. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel görülüyor. Çok tedbirli olunması, güncel meteorolojik koşullar ve tahminlerin takip edilmesi gerekiyor.
SARI ALARM NEDİR?
Sarı alarm, havada "potansiyel tehlike durumu"na işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.