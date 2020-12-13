Meteoroloji'den 4 il için turuncu, 20 il için sarı kodlu "sağanak" uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 il için turuncu, 20 il için ise sarı kodlu sağanak yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji, vatandaşlara ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum riskine karşı dikkatli olmaları çağrısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Kırıkkale, Konya, Karaman ve Çorum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Kars çevreleri ile Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

YAĞIŞLAR BAZI BÖLGELERDE ÇOK KUVVETLİ OLACAK

Yağışların; Kıyı Ege, Çanakkale, Antalya çevreleri ile Balıkesir'in batı, Burdur'un doğu ve Isparta'nın güney ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Güney Ege kıyıları ile Antalya'nın merkez ve batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin edilirken rüzgarın genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneybatısı ile Trabzon ve Giresun çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kıyı Ege'de yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Vatandaşlara kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulunan Meteoroloji'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Yağışların; Kıyı Ege, Çanakkale, Antalya çevreleri ile Balıkesir'in batı, Burdur'un doğu, Isparta'nın güney ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Güney Ege kıyıları ile Antalya'nın merkez ve batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın; Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneybatısı ile Trabzon ve Giresun çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kıyı Ege'de yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

4 İLDE TURUNCU, 20 İLDE SARI ALARM

Meteoroloji, turuncu uyarı yayınladığı 4 ilde gök gürültülü sağanak yağışın, sarı uyarı yayınladığı 20 ilde de rüzgar ve yağışın etkili olacağını duyurdu.

Turuncu alarmın Antalya, Aydın, İzmir ve Muğla'da, sarı alarmın ise Afyonkarahisar, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Giresun, Isparta, Kırklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Niğde, Trabzon, Uşak, Aksaray ve Karaman için yayınlandığı açıklandı.

SARI VE TURUNCU ALARM NEDİR?

Meteoroloji sarı alarm için "Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır", turuncu alarm için de "Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir" ifadelerini kullanmıştı.

SON 24 SAATİN YAĞIŞ HARİTASI

Yaklaşık 2 gündür yağışlar sağanak ve yer yer kuvvetli olarak devam ediyor. Yağışların ülke genelindeki son durumu ise Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan haritayla açıklandı.

Son 24 saatlik toplam yağış haritasına göre en fazla yağış alan iller İzmir, Muğla, Antalya oldu. Tekirdağ, İstanbul, Çanakkale, Aydın, Bursa, Çorum, Adana, Mersin, Sivas, Erzincan çevrelerinde yağışlar görüldü.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Meteoroloji günlük uyarılarının yanı sıra bölgelerin hava durumlarına dair tahminlerde de bulunuyor.

Meteoroloji'nin açıklaması şu şekilde:

Marmara: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batısında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Ege: Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Güney Ege kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli (21-75 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın; kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Akdeniz: Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Isparta'nın güney, Antalya ve Burdur'un doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Antalya merkez ve batı ilçelerinde çok kuvvetli (21-75 kg/m²) olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına olarak (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu: Çok bulutlu, bölgenin kuzeybatısı ile Konya ve Karaman çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında güneyli yönlerden kuvvetli (50-80 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz: Çok bulutlu, akşam saatlerinde Çorum çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Trabzon ve Giresun çevrelerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına olarak (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Kars çevreleri ile Pazar öğle saatlerinden itibaren bölgenin batısının yağmurlu, Tunceli, Erzincan ve Bingöl çevrelerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve Pazar sabah saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu: Çok bulutlu, Pazar öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin (Siirt hariç) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.