Meteoroloji'den 12 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Ankara, Edirne, Eskişehir, Çankırı, Diyarbakır, İstanbul, Samsun, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu. Ani sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

BATI KARADENİZ'DE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, yarın Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ile Kastamonu'nun kıyı ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

7 İL İÇİN DAHA UYARI

Meteoroloji ayrıca; İstanbul, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Samsun, Edirne ve Diyarbakır için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

VATANDAŞLARIN TEDBİRLİ OLMASI İSTENDİ

Ani sel, su baskını, küçük çaplı dolu, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

METEOROLOJİ'DEN 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

MARMARA: Parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi ile yarın (Salı) öğle saatlerinde bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Salı) öğle saatlerinde bölgenin güneydoğusunda güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA: 22°C, 29°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL: 22°C, 28°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde Anadolu Yakası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ: 19°C, 27°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ: 24°C, 31°CParçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE: Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Salı) öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR: 15°C, 27°CAz bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR: 24°C, 30°CParçalı ve az bulutlu

MANİSA: 21°C, 32°CAz bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

MUĞLA: 17°C, 32°CAz bulutlu, zamanla iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu

AKDENİZ: Az bulutlu, zamanla batısının parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde Göller Yöresi'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Salı) öğle saatlerinde Göller Yöresi'nde güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA: 22°C, 35°CAz bulutlu

ANTALYA: 25°C, 34°CAz bulutlu, zamanla iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu

HATAY: 23°C, 37°CAz bulutlu

ISPARTA: 16°C, 29°CAz bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU: Az bulutlu, zamanla batısının parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde bölgenin kuzeybatısı ile Yozgat ve Kırşehir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Salı) öğle saatlerinde bölgenin batısında güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA: 18°C, 28°CAz bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR: 17°C, 26°CAz bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA: 17°C, 32°CAz bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

NİĞDE: 14°C, 29°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ: Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde bölgenin batısının yerel dolu yağışı ile birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Salı) öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU: 15°C, 26°CAz bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel dolu yağışı ile birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE: 19°C, 29°CAz bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel dolu yağışı ile birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU: 12°C, 28°CAz bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde güney ve batı ilçelerinin yerel dolu yağışı ile birlikte sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK: 13°C, 29°CAz bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Az bulutlu, kesimleri ile zamanla batısını parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde Çorum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA: 16°C, 35°C Parçalı ve az bulutlu

RİZE: 20°C, 28°C Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN: 20°C, 29°C Parçalı ve az bulutlu

TRABZON: 22°C, 27°C Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU: Az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM: 6°C, 23°C Az bulutlu

KARS: 4°C, 22°C Az bulutlu

MALATYA: 15°C, 30°C Parçalı ve az bulutlu

VAN: 7°C, 22°C Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR: 19°C, 35°C Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP: 22°C, 35°C Az bulutlu ve açık

SİİRT: 20°C, 32°C Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA: 26°C, 37°C Az bulutlu ve açık