Meteoroloji 'Çok tedbirli olun' diyerek uyardı! Bugün için 11 ilde turuncu ve sarı kodlu alarm verildi - Haberler
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Meteoroloji "Çok tedbirli olun" diyerek uyardı! Bugün için 11 ilde turuncu ve sarı kodlu alarm verildi

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

Meteoroloji, "Çok tedbirli olun" diyerek bugün için Artvin ve Rize'ye turuncu kodlu uyarıda bulunurken Giresun, Trabzon, Bartın, Düzce, Bolu, Kastamonu, Sakarya, Zonguldak ve Karabük'e sarı kodlu uyarı yaptı. Öte yandan bugün İstanbul dahil tam 40 kentte sağanak yağış görülecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM), Türkiye İçin Uyarı Durumu tablosunu yayınladı. Buna göre, toplam 11 il için kritik uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Bölgenin doğusu ile yarın öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Bölgedeki sıcaklıkların 4 ila 8 derece azalacağı öngörülüyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, bugün öğleden sonra zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Haritaya göre; İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Yalova, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Samsun, Amasya, Kırşehir, Niğde, Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kayseri, Sivas, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Bayburt, Erzincan, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars'ta çarşamba günü sağanak yağmur görülecek.

Meteoroloji 'Çok tedbirli olmalı' diyerek uyardı! Bugün için 11 ilde turuncu ve sarı kodlu alarm verildi

Meteoroloji, Doğu Karadeniz bölümü için kuvvetli sağanak yağış uyarısı verdi. Açıklamada, "Bugün akşam saatlerinden sonra Giresun çevrelerinde, gece Trabzon, Rize ve Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin'in kuzey kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 mm üzeri) olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, iç kesimlerde yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Meteoroloji 'Çok tedbirli olmalı' diyerek uyardı! Bugün için 11 ilde turuncu ve sarı kodlu alarm verildi

Meteoroloji'nin uyarı haritasına göre; bugün için Artvin ve Rize'ye turuncu kodlu uyarı verilirken Giresun, Trabzon, Bartın, Düzce, Bolu, Kastamonu, Sakarya, Zonguldak ve Karabük'e sarı kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji 'Çok tedbirli olmalı' diyerek uyardı! Bugün için 11 ilde turuncu ve sarı kodlu alarm verildi

Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Hava durumu tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

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