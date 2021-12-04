MEŞVERET ERZİNCAN Projesinin üçüncüsü Kemaliye İlçemizde Gerçekleşti

ERZİNCAN (Habermetre) - Vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde görmek ve çözümler üretmek için ilimizde uygulamaya başlanılan MEŞVERET ERZİNCAN Projesinin üçüncü toplantısı ilimiz Kemaliye İlçesinde düzenlendi. MEŞVERET ERZİNCAN Projesi kapsamında Kemaliye İlçemizde bir dizi ziyaretler gerçekleştiren Sayın Valimiz Mehmet Makas, ilimiz Milletvekilleri Sayın Süleyman Karaman ve Sayın Burhan Çakır ile beraberindeki protokol üyeleri ilk olarak Kemaliye Kaymakamlığını ziyaret ettiler. Sayın Valimiz ve beraberindekiler daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığını ve İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ettiler. Güvenlik güçlerimiz ile bir süre görüşen Sayın Valimiz, ilçenin güvenlik ve asayişi ile ilgili olarak yetkililerden bilgiler aldı. Daha sonra Kemaliye Belediyesi'ni ziyaret eden Sayın Valimiz ve beraberindekiler Belediye Başkanı Mehmet Karaman'dan Belediye tarafından ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldılar. Esnaf ziyaretinde de bulunan Sayın Valimiz ve ilimiz Milletvekilleri ile beraberindeki protokol mensupları esnaflarımızın sorunlarını ve taleplerini dinleyerek, esnaflarımıza hayırlı işler temennisinde bulundular. Sayın Valimiz Mehmet Makas, Kemaliye temasları sırasında son olarak ilimiz Milletvekilleri Sayın Süleyman Karaman ve Sayın Burhan Çakır ile beraberindeki protokol mensupları ile birlikte 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ilçe sakinlerinden Ahmet Zeki Ağrikli'yi evinde ziyaret ettiler. Ağrikli ailesinin istek ve taleplerini dinleyen Sayın Valimiz ve beraberindekiler aile bireyleri ile bir süre sohbet ettiler. Sayın Valimiz ve beraberindekiler daha sonra Kemaliye ilçemizde yapılan ve devam eden hizmetler ile yatırımlar ve planlanan projelerin değerlendirildiği halka açık, ilçedeki köy ve mahalle muhtarları ile kanaat önderlerinin katılımıyla soru cevap şeklinde yönetişimin üst düzeyde gerçekleştiği MEŞVERET ERZİNCAN - KEMALİYE TOPLANTISI'na katıldılar. Sayın Valimiz Mehmet Makas'ın başkanlığında Emekli Vali Ali Fuat Güven, ilimiz Milletvekilleri Sayın Süleyman Karaman, Sayın Burhan Çakır, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Vali Yardımcısı Hüseyin Remzi Konak, Kemaliye Kaymakamı Emre Yeşilbaş, Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman, AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, İl Genel Meclisi Başkanı Bekir Yıldız, Yatırımcı Kurumların İl Müdürleri, Siyasi Parti İlçe Temsilcileri, İl Genel Meclisinin Kemaliye İlçesi Üyesi, Muhtarlar, Kanaat Önderleri ve vatandaşlarımızın katılımıyla sorun, öneri ve taleplerin ele alındığı MEŞVERET KEMALİYE toplantısı gerçekleştirildi. Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda Sayın Valimizin açılış konuşmasının ardından Kemaliye Kaymakamı Emre Yeşilbaş ve Kemaliye Belediye Başkanı Mehmet Karaman tarafından ilçedeki hizmetler ve yatırımlar ile talep edilen yatırımlar ile ilgili sunumlar yapıldı. Yapılan sunumların ardından ilimiz Milletvekilleri Sayın Burhan Çakır ve Sayın Süleyman Karaman tarafından ilimize ve ilçelerimize yapılan yatırımlar ve yeni projeler hakkında katılımcılara bilgiler verildi. Daha sonra söz alan muhtarlarımız, vatandaşlarımız ve öğrenciler sorunlarını ve taleplerini dile getirdiler. Sayın Valimiz, Milletvekillerimiz, EBYÜ Rektörü, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı tarafından isteklerin karşılanması veya sorunların çözümü konusunda gerekli bilgilendirmeler yapıldı. İstek ve sorunlar ile ilgili olarak ilgili kurum yöneticileri de söz alarak sorunların çözümü ve taleplerin karşılanması ile ilgili olarak kurumları tarafından yapılan, devam eden, planlanan veya yapılabilecek çalışmalar hakkında gerekli bilgilendirmelerde bulundular. Toplantı sonunda Sayın Valimiz Mehmet Makas ve Emekli Vali Ali Fuat Güven toplantı ile ilgili değerlendirmelerde bulunarak Meşveret Kemaliye Toplantısı'nın hayırlara vesile olması temennisinde bulundular. Sayın Valimiz ve beraberindeki protokol üyeleri, düzenlenen toplantıdan sonra Prof. Dr. Ali Demirsoy Doğa Müzesini gezerek, incelemelerde bulundular. Müze gezisinin ardından Sayın Valimiz ve beraberindekiler, ilçe merkezinde bulunan Mukaddes, Muhlis Cüher İlk ve Ortaokulu'nda incelemelerde bulundular.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet