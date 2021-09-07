Mesleklerinin maneviyatından güç alan gassallar koronavirüs sürecini anlattı

Mesleklerinin maneviyatından güç alan gassallar koronavirüs sürecini anlattı İmam gassal Tevfik Arkan: "Hem ibadetimizi yapmaya hem de korunmaya çalışıyoruz" İmam gassal Hamza Özkan: "Ne kadar önlem alsak da biz de Covid-19 olduk" Eskişehir Şehir Hastanesi'nin tek kadın gassalı Şükriye...

Mesleklerinin maneviyatından güç alan gassallar koronavirüs sürecini anlattı

İmam gassal Tevfik Arkan:

"Hem ibadetimizi yapmaya hem de korunmaya çalışıyoruz"

İmam gassal Hamza Özkan:

"Ne kadar önlem alsak da biz de Covid-19 olduk"

Eskişehir Şehir Hastanesi'nin tek kadın gassalı Şükriye Ayhan:

"Geçen hafta bir günde 13 cenaze yıkadım, 7'si koronavirüslüydü"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Şehir Hastanesi'nde görevli imam gassallar, koronavirüs sürecinde yaşadıkları stresli zamanları anlattı.

Pandemi başlangıcından beri sağlık çalışanları kadar risk taşıyan bir meslek grubu olan imam gassallar, evde veya hastanelerde koronavirüsten dolayı hayatını kaybeden vatandaşların cenazelerini yıkadı. Eskişehir Şehir Hastanesi imam gassalları, pandemide üstlendikleri bu zorlu görevden ve risklerinden bahsetti. Her cenazede aldıkları önlemleri koronavirüslü kişilerin cenazesinde iki katına çıkardıklarını anlatan gassallar, yaşadıkları bu stresi çok sevdikleri işlerinin içerdiği maneviyat sayesinde atlattıklarını belirtti.

"Bu mesleğin çok büyük maneviyatı var"

Eskişehir Şehir Hastanesinde imam gassallık yapan Tevfik Arkan, işini severek yaptığını anlattı. Koronavirüslü cenaze geldiği zaman psikolojik olarak sıkıntıya girdiklerini belirten imam gassal, "İşimizi gerçekten çok seviyoruz. Ekip olarak işimizi severek yapıyoruz. Ama şu an korona virüsten dolayı herkes gibi bizler de küçük de olsa sıkıntılara giriyoruz. Elimizden geldiği kadar eldiven, koruma kıyafetleri ile korunmaya çalışıyoruz. Bu vaka artışları, bizim yukarıda yoğun bakımlar dolmaya başladıktan 15-20 gün sonra bize aksamaya başlar. Önceki zamanlar çok güzel bir gidişatımız vardı. Bu mesleğin çok büyük sevap açısından maneviyatı var. Koronavirüsten dolayı hepimiz üzüntülü ve sıkıntılıyız. Bunu inşallah hep beraber önlemek istiyoruz, önleriz inşallah. Bu da kurallara uyarak olacak. Şimdi hem ibadetimizi yapmaya çalışıyoruz, hem korunmaya çalışıyoruz. Koronavirüslü cenaze geldi denildiği zaman biz de kendimizde psikolojik sıkıntıya girebiliyoruz" dedi.

"Koronavirüslü cenazelerde diğerlerine göre iki kat dikkat ediyoruz"

Koronavirüslü cenazelerin tekrar yoğunlaştığından bahseden bir diğer imam gassal 47 yaşındaki Hamza Özkan, kendilerinin de Koronavirüs atlattıklarını belirtirken, "Şu anda sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Koronavirüslü cenazeler yine yoğunlaştı. Tabii tedbirlerimizi arıyoruz. Biz de atlattık. Önlemimizi ne kadar alsak da biz de yakalandı. İnsanlara tavsiyemiz maske, mesafe, hijyene dikkat etsinler. Delta varyantı diye bir şey çıktı, bu da bizleri de etkiliyor psikolojik olarak. Yoğun bakımdan arıyorlar, 'cenaze geliyor, korona virüslü' dedikleri zaman biz de etkileniyoruz. Normal cenazede tedbirimizi alıyoruz, ama virüslü cenaze dedikleri zaman daha da dikkatli oluyoruz. İnşallah bunu da atlatacağız" ifadelerini kullandı.

"Geçen hafta bir günde 13 cenaze yıkadım, 7'si koronavirüslüydü"

Eskişehir Şehir Hastanesi'nin tek kadın gassalı 56 yaşındaki Şükriye Ayhan, ilk dönemde yaşadıkları tedirginliğe göre şimdilerde daha az stresli olduklarını anlattı. Cenazelerini yıkadıkları vatandaşların duaları ile bu stresin azaldığını aktaran Ayhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk dönemlerde çok tedirgin olduk. Şu anda biraz alıştık. O zamanlar bize bulaşacak diye korkuyorduk. Hem temizliğe dikkat ettik, bonelerimizi, maskelerimizi taktık, eldivenlerimizi kat kat giydik, yıkadık, çıkarıp atarak tekrar giydik. Ellerimizi sabunladık, buradan çıktık diğer yerde sabunladık ellerimizi. Böyle atlattık. Çok yoğun çalıştık. Geçen hafta günde 13 tane cenaze yıkadım, 7 tanesi koronavirüslüydü. Yurtdışından, evlerden, Tıp Fakültesi'nden, özel hastanelerden gelen virüslü cenazeler oldu. Çok yoğun çalıştık. Psikolojik olarak çok fazla etkilenmedim, çünkü alıştık. İlk zamanlar stresliydik, 'acaba bulaşır mı, evdekilere götürür müyüz' gibi korkuyorduk. Torunum var, onu sevmeye gidemedim. O balkona çıktı, ben aşağıda bahçedeydim ve o şekilde görüştük. Yakınlarımıza bile gidemedik. Yaşlı annem var, 'acaba ona götürür müyüm' diye düşündüm. Çok riskliydi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mısra Ezginur Göçer