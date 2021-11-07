Merve Boluğur'dan estetik itirafı: Elbiselerde dolgun dursun diye göğüslerime silikon taktırdım

Gerek paylaşımlarıyla gerekse açıklamalarıyla adından sürekli söz ettiren Merve Boluğur, Günaydın'dan Merve Yurtyapan'a konuştu. Şimdilerde daha sade bir yaşam biçimini benimsediğini dile getiren Boluğur, bir dönem yaptırdığı estetikten dolayı pişman olduğunu söyledi.

"SADELİĞİ ÖN PLANDA TUTUYORUM"

4 yıldır ekranlarda boy göstermeyen güzel oyuncu, "Hayatta biraz sadeliği ön planda tuttuğum bir evredeyim. Belli kalıpların içine girmeyi sevmiyorum, doğal halimi beğeniyorum. Meşhur siyah taytımı giyip çıkıyorum ve kendimi iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

"GÖĞÜS ESTETİĞİ YAPTIRMIŞTIM"

Cesur pozlarıyla da ön plana çıkan Boluğur, Göğüs estetiği pişmanlığını da dile getirdi: Estetikten kusacağım. Kim ne yaptırıyorsa yaptırsın ama kendi adıma bir şey yapmayı sevmiyorum. Benim yüzüm bu. Önemli olan malzemeyi ön plana çıkartmak. Bir dönem elbiselerde daha dolgun dursun diye göğüs estetiği yaptırmıştım, şu anki kafamla son derece gereksiz buluyorum" dedi.

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