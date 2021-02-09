Mert Aslan Anadolu Lezzetlerini Dünyaya Taşımayı Hedefliyor
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Mert Aslan Anadolu Lezzetlerini Dünyaya Taşımayı Hedefliyor

09.02.2021 10:52 | Son Güncelleme: 09.02.2021 10:56
Mert Aslan Anadolu Lezzetlerini Dünyaya Taşımayı Hedefliyor

Son yıllarda aktif olan sosyal medya siteleri, bir çok girişimci için umut ışığı oluyor. Yaptıkları işleri daha kolay bir şekilde insanlara ulaştıran girişimciler, yönlerini önce Avrupa, sonrasında tüm dünyaya yayıyor.

İşte bunlardan biri olan Mert Aslan, henüz 22 yaşında olmasına karşın, 2020 yılında kurmuş olduğu MR.et ile Anadolu lezzetlerini, dünyaya yaymaya hazırlanıyor.

Hayvanları kendi yetiştiriyor!

Hayvancılık alanında faaliyetlerini bulunan Mert Aslan, İzmir'de bulunan hayvansal yem ve premix yem üretimleri yapan Phytobio Besin Maddeleri Şirketinin Genel Müdürlük görevini de halen yürütüyor. Yem üretiminde İSO kalite standartlarına sahip olan Phytobio, bu alandaTürkiye'nin en önemli firmaları arasında yer alıyor. Ayrıca yem üretiminin yanında karkas üretimi de yapan bu işletmede, Türkiye'nin tamamına et gönderimi yapılıyor. Gaziantep'te kurulmuş olan MR.et için de burada yetiştirilen hayvanlar kullanılıyor. Böylelikle modern yemek kültürü olan fastfood için daha lezzetli seçenekler sunarak, Anadolu kültürü ile harmanlayıp, harika lezzetleri misafirlerine sunuyor.

"Hedefimiz dünyaya açılmak"

Kendilerine özel geliştirmiş oldukları lezzetlerini menülerine dahil eden Mert Aslan, amacının dünyanın bir çok yerinde restoran zinciri kurmak olduğunu söylüyor. Lezzetli bir et dönerin sofralarda en güzel şekilde durması için, menülerine özel olarak çalıştıklarını belirten Aslan, "Fastfood kültürü dünyanın her yerinde yaygınlaşarak büyümeye devam ediyor. Ancak fastfood denildiğinde belki ilk 10 sırada dahi dönerimiz bulunmuyor. Tabii ki büyük şirketler dünyanın tamamına yayıldığı için, aklımıza sadece hamburger, pizza veya tavuk parçaları geliyor. Ama bizim geleneksel lezzetimiz olan ekmek arası köfte ya da farklı çeşitlerde servis ettiğimiz döner gelmiyor. Hedefimiz doğru şekilde bu türlü yiyecekleri lezzet severlere ulaştırmak."

Vazgeçilmez tatlarımız beğeni topluyor

Sosyal medyanın yemek kültüründe oldukça büyük bir yere sahip olduğu herkes tarafından bilindiği için, Mert Aslan'da buraya ayrı bir önem veriyor. Covid-19 sürecinde faaliyete geçmelerine karşın, güzel dönüş aldıklarını belirten Aslan, farklı milletlerin kültürel lezzetleri ile bizim lezzetlerimizin harmanlanması ile birlikte, güzel menüler oluşturduklarını açıkladı. MR.et'in sosyal medya hesabı olan @mretofficial üzerinden yapmış oldukları yemeklere ulaşabilirsiniz.

Mert Aslan kimdir?

Genç girişimciler arasında yer alan Mert Aslan, 1998 yılında İstanbul Maltepe'de dünyaya geldi. Lise eğitimini Kurtköy Doğa Collage Oxford Quality School ile devam ettiren Aslan, ardından İzmir fen bilimlerinden mezun oldu. Şuan hayvansal yem ve premix üretimine devam eden aile şirketinin başında bulunan Mert Aslan, 2020 yılında Gaziantep'te MR.et isminde restoran kurarak, Türk mutfağını dünyaya tanıtmak üzerine çalışmalarına başlamış durumda. İnstagram'ı aktif olarak kullanan Mert Aslan'ın paylaşımlarına @mertaslann1 buradan ulaşabilirsiniz.

Mert Aslan Anadolu Lezzetlerini Dünyaya Taşımayı Hedefliyor
Mert Aslan Anadolu Lezzetlerini Dünyaya Taşımayı Hedefliyor
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