MERSİN TİSK'ten ME.Ü'ye 800 bin TL değerinde cihaz TİSK'ten ME.Ü'ye 800 bin TL değerinde cihazTÜRKİYE İşveren Sendikaları Konfederasyon (TİSK) Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı, Mersin Üniversitesi Hastanesi'ne (ME.Ü) mikrocerrahi uygulamalarında kullanılan 800 bin TL değerinde SPY Floresans cihazı bağışladı.

TİSK'ten ME.Ü'ye 800 bin TL değerinde cihaz

TÜRKİYE İşveren Sendikaları Konfederasyon (TİSK) Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı, Mersin Üniversitesi Hastanesi'ne (ME.Ü) mikrocerrahi uygulamalarında kullanılan 800 bin TL değerinde SPY Floresans cihazı bağışladı.

TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı tarafından hastaneye bağışlanan 800 bin TL değerindeki cihaz için hibe töreni düzenlendi. Mersin Üniversitesi Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törene, MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı Başkan Yardımcısı Sinan Abeş ile yönetim kurulu üyeleri, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan ve plastik cerrahi akademisyenleri katıldı. örende konuşan MEÜ Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şakir Ünal, mikrocerrahi, plastik cerrahi ve Mersin'de ilk kez kullanılacak SPY görüntüleme cihazı, rekonstrüktif cerrahi, el cerrahisi, yara, doğumsal anomaliler, yanıklar gibi birçok farklı alanla kullanacağını söyledi. Prof. Dr. Ünal, SPY cihazının plastik ve rekonstrüktif cerrahi, kalp ve damar cerrahisi, koroner, genel cerrahi meme, karaciğer ve yara bakım alanlarında kullanıldığını belirterek, "TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfının, mikrocerrahi yapan merkezlere, yaralanması olan işçilerin tedavilerinde kullanılmak üzere daha iyi şartlarda tedavilerinin yapılabilmesi için teknik destek sağladıklarını biliyorduk. Biz de bölüm olarak vakfa başvurduk, değerlendirildi ve olumlu cevap geldi. Vakfa teşekkür ediyorum" dedi.

TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı Başkan Yardımcısı Abeş de vakfın, TİSK tarafından 35 yıl önce kurulduğunu ifade ederek, "İlk kurulduğu yıllarda uzuv yaralanmalı iş kazalarına bağlı tedavilerde tıp dünyasına destek olmak ana amaçtı. Bununla ilgili merkez kurulması düşünülüyordu. Fakat ilerleyen zamanda tıp dünyasının da gelişimine bağlı olarak, kendimiz bir merkez kurmak yerine devlet hastaneleri ve devlet üniversitesi hastanelerine katkıda bulunarak çalışmalarımıza devam ettik. Bu süreçte MEÜ Hastanesine bağışladığımız SPY cihazı 25'inci cihazımız oldu. Ayrıca, bu cihazı kullanacak hocalarımıza mikrocerrahi kursları düzenleyerek, yurt dışında eğitim imkanları sağlayarak destek olmaya çalışıyoruz. İş kazalarının önlenmesi için de İş Sağlığı ve Güvenliği alanında ciddi çalışmalarımız var" diye konuştu.

MEÜ Rektörü Çamsarı ise üniversitede her mesleğin herhangi bir kademede eğitiminin verildiğini, şehirdeki temsilcilerin kendi dallarıyla ilgili mesleklere mali, staj, mentörlük desteği vermelerinin önemli olduğunu dile getirdi. Çamsarı, işbirliği nedeni ile Denizcilik Fakültesi binasını Mersin Deniz Ticaret Odası'nın hibeyle ile yaptığını kaydederek, "Meslek dallarımıza olan bağışlarda, yardımlarda, laboratuar yapımlarında özellikle Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ön planda yer alıyor. Bu cihazın üniversitemize kazandırılmasında da Oda Başkanı Ayhan Kızıltan'ın desteği oldu, çok teşekkür ediyoruz. Vakfın yönetim kurulu da aynı samimiyetle cevap verdi. Biz konuda kendimize çok güveniyoruz. Eğitimler ve cihaz konusunda ilerleyen dönemlerde de yine işbirliği içinde olmayı istiyoruz. Artık biz birer merkeziz, perifer değiliz. Birçok konuda birçok tıp mesleki derneklerinin başkanları, yönetim kurulu üyeleri hastanemizde artık. Bu da bize gurur veriyor" ifadelerini kullandı.

MEÜ Tıp Fakültesinin 1998'de kurulduğunu ve artık mezun olan öğrencilerin akademik kariyer yaptıklarını vurgulayan Çamsarı, şunları söyledi:

"Bunu, hem gelecekte bizi muayene edecek öğrencilerimiz hem de anlık şekilde hasta olan Mersin halkı ve ülkemiz için istiyoruz. Cerrah arkadaşlardan 'bu cihazın varlığının bize ne kolaylığı var' diye düşünenler olabilir. Bir dokunun canlılığını, işlerliğini görerek tahmin etmek başka, somut olarak ortaya koyabilmek başka. Burada hatayı neredeyse sıfıra indirme şansınız var. Hastanın herhangi bir organından gereğinden fazla kayıp olmasını engelleme şansınız var. Bunlar, bir üniversite hastanesi için lüks değil, ihtiyaç olan şeyler. Bu cihazı, tek bir bölüm değil, birçok bölüm aktif şekilde kullanabilecek. İnşallah bu tür bağışlar ve destekler devam eder, bizler de devletimize daha fazla yük getirmekten kurtuluruz. TİSK'e ve Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı yöneticilerine teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından Rektör Çamsarı ve Vakıf Başkan Yardımcısı Abeş, hibe anlaşmasını imzaladı.

Kaynak: DHA