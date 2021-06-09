Mersin lise taban puanları 2021! Mersin LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

Mersin lise puanları 2021 sayfasından Mersin LGS taban puanları 2021, Mersin lise yüzdelik dilimleri ile Akdeniz, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir'deki Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sosyal bilimler lisesi, İmam hatip lisesi ve Spor lisesi yüzdelik dilimlerini bulabilirsiniz... İşte 2021 yılına ait Mersin LGS yüzdelik dilimleri

Mersin liseleri yüzdelik dilimleri ve taban puanları 10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe 2020 yılındaki son yerleşen öğrencinin puanıdır. Lise yüzdelik dilimler MEB'den alınmıştır, İşte, Mersin'indeki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri... MERSİN LİSE TABAN PUANLARI 2021 - LGS-MEB Mersin liseleri 2021 taban puanları yüzdelik dilimleri LGS-MEB Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik MERSİN/ YENİŞEHİR/ Eyüp Aygar Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 470,0211 0,6 0,01 MERSİN/ YENİŞEHİR/ Yahya Akel Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 457,8932 1,21 0,61 MERSİN/ TARSUS/ Sesim Sarpkaya Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 449,7961 1,77 0,44 MERSİN/ MEZİTLİ/ İçel Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 288 432,4556 3,33 0,76 MERSİN/ AKDENİZ/ 75.Yıl Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 427,8866 3,83 1,25 MERSİN/ TARSUS/ Tarsus Şehit Halil Özdemir Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 238 416,9837 5,21 1,78 MERSİN/ MEZİTLİ/ Mersin Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 408 410,8917 6,08 2,8 MERSİN/ ERDEMLİ/ Erdemli Borsa İstanbul Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 410,5647 6,14 1,01 MERSİN/ SİLİFKE/ Silifke Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 408,9702 6,38 0,94 MERSİN/ ANAMUR/ Şehit İbrahim Armut Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 406,205 6,82 0,04 MERSİN/ YENİŞEHİR/ Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 398,5818 8,11 0,39 MERSİN/ TOROSLAR/ Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 380 395,3155 8,7 4,05 MERSİN/ YENİŞEHİR/ Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 216 377,3227 12,47 6,07 MERSİN/ AKDENİZ/ Akdeniz Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 359,0193 17,09 8,07 MERSİN/ MUT/ Mut Osman Nuri Yalman Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 170 350,5781 19,46 0,89 MERSİN/ YENİŞEHİR/ Şehit Kübra Doğanay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 170 346,5795 20,65 8,27 MERSİN/ TOROSLAR/ Kadri Şaman MTSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 330,43 25,75 9,03 MERSİN/ MUT/ Mut Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 330,3914 25,77 3,91 MERSİN/ AKDENİZ/ Mersin Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 136 319,1055 29,71 8,66 MERSİN/ ERDEMLİ/ Prof. Dr. Nebi Bozkurt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız İngilizce 68 316,6974 30,6 7,1 MERSİN/ TOROSLAR/ Akşemsettin Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 304,3417 35,38 9,07 MERSİN/ AKDENİZ/ Zeytinlibahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 293,2022 40,12 17,03 MERSİN/ MEZİTLİ/ Mezitli Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 60 283,7722 44,48 8,31 MERSİN/ TARSUS/ Uluslararası Ashabı Kehf Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Erkek İngilizce 90 278,0439 47,32 5,08 MERSİN/ AKDENİZ/ Zeytinlibahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 275,7566 48,49 13,92 MERSİN/ MEZİTLİ/ Mezitli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 272,1462 50,41 17,51 MERSİN/ MEZİTLİ/ Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 266,6169 53,39 14,14 MERSİN/ TOROSLAR/ Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 34 265,9799 53,74 18 MERSİN/ AKDENİZ/ Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 263,4387 55,19 25,11 MERSİN/ SİLİFKE/ Silifke Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 40 261,126 56,51 12,37 MERSİN/ ERDEMLİ/ Erdemli Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 255,5177 59,84 16,68 MERSİN/ AKDENİZ/ Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 254,0624 60,72 26,41 MERSİN/ MEZİTLİ/ Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 253,1272 61,27 35,29 MERSİN/ MEZİTLİ/ Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 251,7344 62,11 24,44 MERSİN/ AKDENİZ/ Zeytinlibahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 249,7637 63,34 31,32 MERSİN/ ANAMUR/ Anamur Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 247,1633 64,99 10,24 MERSİN/ AKDENİZ/ Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız İngilizce 34 247,0262 65,08 20,35 MERSİN/ AKDENİZ/ Zeytinlibahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 30 243,3738 67,41 10,35 MERSİN/ TARSUS/ Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 234,2899 73,41 17,72 MERSİN/ TOROSLAR/ Toroslar Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 233,4502 73,96 25,59 MERSİN/ TARSUS/ Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 226,256 78,75 10,91 MERSİN/ AKDENİZ/ Zeytinlibahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Meslek Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 225,7317 79,1 22,42 MERSİN/ TOROSLAR/ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 224,0556 80,21 35,85 MERSİN/ TARSUS/ Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 222,2566 81,37 25,81 MERSİN/ MEZİTLİ/ Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 221,9347 81,57 42,85 MERSİN/ TARSUS/ Tarsus Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 34 214,3765 86,22 15,4