Mersin lise taban puanları 2021! Mersin LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları
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Mersin lise taban puanları 2021! Mersin LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

Mersin lise taban puanları 2021! Mersin LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları
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Mersin lise puanları 2021 sayfasından Mersin LGS taban puanları 2021, Mersin lise yüzdelik dilimleri ile Akdeniz, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir'deki Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sosyal bilimler lisesi, İmam hatip lisesi ve Spor lisesi yüzdelik dilimlerini bulabilirsiniz... İşte 2021 yılına ait Mersin LGS yüzdelik dilimleri

Mersin liseleri yüzdelik dilimleri ve taban puanları 10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe 2020 yılındaki son yerleşen öğrencinin puanıdır. Lise yüzdelik dilimler MEB'den alınmıştır, İşte, Mersin'indeki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

MERSİN LİSE TABAN PUANLARI 2021 - LGS-MEB

Mersin liseleri 2021 taban puanları yüzdelik dilimleri LGS-MEB

Okul AdıOkul TürüÖğretim SüresiÖğretim ŞekliYabancı DiliKont.Taban PuanıEn Düşük YüzdelikEn Yüksek Yüzdelik
MERSİN/ YENİŞEHİR/ Eyüp Aygar Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180470,02110,60,01
MERSİN/ YENİŞEHİR/ Yahya Akel Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180457,89321,210,61
MERSİN/ TARSUS/ Sesim Sarpkaya Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce136449,79611,770,44
MERSİN/ MEZİTLİ/ İçel Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce288432,45563,330,76
MERSİN/ AKDENİZ/ 75.Yıl Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce238427,88663,831,25
MERSİN/ TARSUS/ Tarsus Şehit Halil Özdemir Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce238416,98375,211,78
MERSİN/ MEZİTLİ/ Mersin Yusuf Kalkavan Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce408410,89176,082,8
MERSİN/ ERDEMLİ/ Erdemli Borsa İstanbul Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170410,56476,141,01
MERSİN/ SİLİFKE/ Silifke Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce136408,97026,380,94
MERSİN/ ANAMUR/ Şehit İbrahim Armut Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120406,2056,820,04
MERSİN/ YENİŞEHİR/ Yenişehir Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce136398,58188,110,39
MERSİN/ TOROSLAR/ Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce380395,31558,74,05
MERSİN/ YENİŞEHİR/ Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce216377,322712,476,07
MERSİN/ AKDENİZ/ Akdeniz Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34359,019317,098,07
MERSİN/ MUT/ Mut Osman Nuri Yalman Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce170350,578119,460,89
MERSİN/ YENİŞEHİR/ Şehit Kübra Doğanay Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce170346,579520,658,27
MERSİN/ TOROSLAR/ Kadri Şaman MTSO Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34330,4325,759,03
MERSİN/ MUT/ Mut Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce30330,391425,773,91
MERSİN/ AKDENİZ/ Mersin Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce136319,105529,718,66
MERSİN/ ERDEMLİ/ Prof. Dr. Nebi Bozkurt Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce68316,697430,67,1
MERSİN/ TOROSLAR/ Akşemsettin Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce60304,341735,389,07
MERSİN/ AKDENİZ/ Zeytinlibahçe Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30293,202240,1217,03
MERSİN/ MEZİTLİ/ Mezitli Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce60283,772244,488,31
MERSİN/ TARSUS/ Uluslararası Ashabı Kehf Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce90278,043947,325,08
MERSİN/ AKDENİZ/ Zeytinlibahçe Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30275,756648,4913,92
MERSİN/ MEZİTLİ/ Mezitli Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34272,146250,4117,51
MERSİN/ MEZİTLİ/ Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce90266,616953,3914,14
MERSİN/ TOROSLAR/ Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKızİngilizce34265,979953,7418
MERSİN/ AKDENİZ/ Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34263,438755,1925,11
MERSİN/ SİLİFKE/ Silifke Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce40261,12656,5112,37
MERSİN/ ERDEMLİ/ Erdemli Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34255,517759,8416,68
MERSİN/ AKDENİZ/ Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34254,062460,7226,41
MERSİN/ MEZİTLİ/ Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30253,127261,2735,29
MERSİN/ MEZİTLİ/ Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34251,734462,1124,44
MERSİN/ AKDENİZ/ Zeytinlibahçe Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30249,763763,3431,32
MERSİN/ ANAMUR/ Anamur Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce60247,163364,9910,24
MERSİN/ AKDENİZ/ Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKızİngilizce34247,026265,0820,35
MERSİN/ AKDENİZ/ Zeytinlibahçe Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30243,373867,4110,35
MERSİN/ TARSUS/ Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34234,289973,4117,72
MERSİN/ TOROSLAR/ Toroslar Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34233,450273,9625,59
MERSİN/ TARSUS/ Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34226,25678,7510,91
MERSİN/ AKDENİZ/ Zeytinlibahçe Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce120225,731779,122,42
MERSİN/ TOROSLAR/ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34224,055680,2135,85
MERSİN/ TARSUS/ Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34222,256681,3725,81
MERSİN/ MEZİTLİ/ Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34221,934781,5742,85
MERSİN/ TARSUS/ Tarsus Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce34214,376586,2215,4
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Mersin lise taban puanları 2021! Mersin LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları - Haberler
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