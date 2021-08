Mersin Büyükşehir'den Yangın Mağduru Üreticilere Yem Desteği

browser hatası supports HTML5 videoMersin Büyükşehir Belediyesi, Ağustos ayının başında Aydıncık ilçesinde çıkan yangınlarda mağdur olan vatandaşların ve üreticilerin yaralarına merhem olmaya devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ağustos ayının başında Aydıncık ilçesinde çıkan yangınlarda mağdur olan vatandaşların ve üreticilerin yaralarına merhem olmaya devam ediyor. Yangının ilk anından itibaren tüm birimleri ile bölgede seferber olan Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş hayvan yetiştiricilerini de unutmadı.

Yangızedeler yem maliyetinden Büyükşehir sayesinde kurtuldu

İlçede çıkan yangınlarda, evleri ile ağıllarının yanı sıra hayvanlarını otlattıkları mera ve otlaklar da yanan bölge üreticisi yeni bir sıkıntı ile karşı karşıya kaldı. Mera ve otlakların yanması nedeniyle hayvanlarını otlatamadığı için hazır yeme ihtiyaç duyan ve ciddi yem maliyetleriyle karşı karşıya gelen küçük ölçekli küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin imdadına yine Büyükşehir Belediyesi yetişti.

86 üreticiye 25 ton küçükbaş hayvan besi yemi dağıtıldı Üreticilerin yem ihtiyacı üzerine harekete geçen Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yerinde incelemeleri sonucunda oluşturduğu listeden ve Büyükşehir Belediyesi'ne başvuranlar arasından yem ihtiyacı olan üreticileri belirledi. Ekipler, çalışmalar sonucunda yem ihtiyacı olan 86 üreticiye 50'şer kiloluk torbalarla toplam 25 ton küçükbaş hayvan besi yemi dağıttı. Yapılan destekle, yangınzedeler yem maliyetinden Büyükşehir Belediyesi sayesinde kurtulmuş oldu.

"Üreticilerimiz hayvanlarını otlatamayınca hazır yemlere yönelmek zorunda kaldı"

Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek, Ağustos ayının başında Aydıncık'ta yaşanan orman yangınlarında yanan mera ve otlakların küçükbaş hayvan yetiştiricilerini de olumsuz etkilediğini belirterek, "Özellikle küçükbaş hayvan üretimi yapan üreticilerimiz; otlatma yaptıkları meralar ve otlaklar yangından dolayı zarar gördüğü için yemle alakalı sıkıntı yaşadı. Hayvanlarını otlatamayınca hazır yemlere yönelmek zorunda kaldı. Üreticilerimiz için en pahalı girdilerin başında yem maliyetleri geliyor. Biz de Büyükşehir Belediye Başkanımızın isteği doğrultusunda burada küçükbaş hayvan üretimi yapan üreticilerimize yem yardımında bulunmak istedik" dedi.

"Eskiden salıp güdebiliyorduk, şu an onların hiçbirini yapamıyoruz"

Aydıncık'ta çıkan yangından ağılı zarar gören ve yem desteği alan üreticilerden Ayşe Oynar, "Hayvanlarımızı kurtardık ama ağılımızı kurtaramadık. Vahap Başkanımız sağ olsun, Allah razı olsun yem yardımında bulundu. Geçici olsa da şu an en azından aç değiller. Eskiden salıp güdebiliyorduk, şu an onların hiçbirini yapamıyoruz. Ben Başkanıma ayriyeten teşekkür ederim. Kendisi yangın esnasında bir anda geldi; 'geçmiş olsun' dedi. Bu bile bizi düşündüğünü gösteriyor" dedi.

"Yanımızda olduklarını sürekli hissettirdiler"

Aydıncık Karaseki Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Rüstem Sönmez, Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Seçer'in destekleri ile kendilerini yalnız hissetmediklerini belirterek, "Pandemi ve yangında Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer her zaman yanımızda oldu. Her türlü yardımlarını, desteklerini hissettik, hissettirdiler. Daire başkanlarını göndermişlerdi, diğer birimlerini göndermişlerdi. Her türlü hasar tespitinde geldiler. Yanımızda olduklarını sürekli hissettirdiler" diye konuştu.

"Bu yeme gerçekten çok ihtiyacımız vardı"

Üreticilerin yangın dolayısıyla gördüğü zararı, "Yangından dolayı küçükbaş hayvancılık tamamen bitmiştir" cümleleriyle anlatan Sönmez, "Bundan dolayı yem ve samana çok ihtiyaç oldu. Bunu düşündüğü ve yem gönderdiği için Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Küçükbaş hayvancılık yapan insanlarımız çoğunlukta ve bu yeme gerçekten çok ihtiyacımız vardı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Yangında hayvanlarının zarar gördüğünü ifade eden üretici Arzu Çelik ise "Hayvanlarımız dumandan etkilendi, köyün dışına çıkardık. Yem olmadığı için sıkıntılar yaşıyorduk. Saman ve küspenin dışında bir şey yemiyorlar. Yardımlar için teşekkür ederiz, Allah razı olsun" ifadelerine yer verdi.

Yayın Tarihi: 29. 8. 2021 09: 00: 00

Kaynak: Habermetre